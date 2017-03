Im Hause Google braucht es nicht lang um eine neue Anwendung mit in das Angebot aufzunehmen. Genauso schnell kann diese aber auch wieder verschwinden. Ein Verfahren, das den einen oder anderen Nutzer in der Vergangenheit sicher schon in die Verzweiflung getrieben hat. Bestes Beispiel ist die aktuelle Entwicklung in Sachen Messenger, wo das Unternehmen aktuell mit gleich vier Kommunikationstools dienen kann. Nachdem Google Duo als Video-Chat-App und Google Allo als klassischer Text-Messenger bereits schon wieder aus den Charts des Play Store geflogen sind, wartet ein Teil der Community bereits schon auf die Einstellung der Anwendungen. Doch Google Produktmanager Brenden Mulligan gibt nun über Twitter eine völlig andere Strategie bekannt.

So scheint in Mountain View der langfristige Plan zu existieren, alle vier Messenger gleichzeitig zu betreiben. Dabei sollen Hangouts Chat und Hangouts Meet die Anwendungen sein, die von Geschäftskunden für die Kommunikation genutzt werden. Google Duo und Google Allo orientieren sich hingegen an der privaten Zielgruppe. Verdeutlichen soll das Vorhaben eine von Mulligan auf Twitter veröffentlichte hochwertige Grafik.

Auch der für Allo und Duo verantwortliche Head of Produktmanager Amit Fulay beteiligte sich bei der regen Diskussion über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er macht unmissverständlich deutlich, dass es sich bei den beiden Messengern um keine Eintagsfliegen handelt. Im Gegenteil: Google verfolge mit Allo und Duo einen langfristigen Plan.

Um Google Hangouts brauchen wir uns ebenfalls keine Sorgen machen. Denn mit Hangouts Meet und Hangouts Chat ist auch die finanzielle Seite abgesichert. Durch die Vorrausetzung eines Business-Kontos via G Suite fokussiert sich Mountain View an Unternehmen, welche beispielsweise die Möglichkeit suchen, eine Video-Konferenz mit bis zu 30 beteiligten Personen zu führen.

