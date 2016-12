Michael Sonne, CIO von Baufinanzierer Interhyp und Gewinner des IT Excellence Benchmark 2015, lernte Hans-Martin Hellebrand, Innovationsmanager bei innogy, Start-Up-Unternehmer und Preisträger des CIO Executive Award 2016 einst beim "Leadership Excellence Programm" im Jahr 2014/2015 kennen. Die IT-Manager bauten ihren Kontakt aus und stehen seitdem in regelmäßigem fachlichem Austausch. Anlässlich der O’Reilly Software Architecture Conference in San Francisco reiste Sonne nun in die USA, um Hellebrand zu besuchen. Gemeinsam bereisten sie neben der Stanford University und dem Innogy Future Lab auch gleich einige Unternehmen im Silicon Valley - darunter , Google und Salesforce.

Besonders interessant sei Salesforce gewesen, berichtet Sonne: "Wir konnten uns vor allem zu den Themen Data und Predictive Analytics, wo Salesforce mit seinem Produkt 'Einstein' ja nun verstärkt aktiv wird, sowie der Zukunft austauschen. Es war spannend zu sehen, wie es Salesforce trotz der hochkompetitiven Lage in der Bay Area gelingt, jedes Jahr 7000 neue Fachkräfte einzustellen." Durch einen sehr strukturierten, immer gleichen Prozess würden die der Bewerber beispielsweise in Einzelinterviews eruiert, um eine hohe Vergleichbarkeit aller interessierten Personen weltweit herstellen zu können.

Salesforces HR-Abteilung kenne sich tief mit dem Business der betreuten Einheiten aus und sei daher in der Lage, den Markt eigenständig nach den richtigen Kräften abzusuchen, erklärt Sonne. Das führe zu einer extrem hohen Verantwortlichkeit der Personalabteilung selber für die Besetzung von Vakanzen durch die richtigen Fachkräfte. Die Fachabteilungen würden dadurch nicht zusätzlich durch die Personalsuche und Bewerberauswahl belastet und könnten sich stattdessen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Persönlicher Austausch unbezahlbar

Neben dem fachlichen Austausch mit den Unternehmen vor Ort schätzt Sonne vor allem das Networking, das während der Reise in das Silicon Valley auf persönlicher Ebene sowohl mit den Unternehmen als auch dem Kollegen Hellebrand stattfand: "Das führt immer wieder zu sehr wertvollen Perspektiven und Impulsen - dieses ‚Peer-Coaching‘ ist unbezahlbar!" Er unterstreicht, dass er diesen Aspekt als besondere Stärke des LEP sehr zu schätzen gelernt - dass die CIOs gerade auch im Nachgang der eigentlichen Vor-Ort-Management-Seminare sowohl bei IDG-eigenen Veranstaltungen als auch darüber hinaus in Kontakt bleiben.

"Weitere persönliche Treffen zwischen uns auch in Deutschland sind nicht ausgeschlossen", versprechen Sonne und Hellebrand einhellig mit einem Augenzwinkern.

LEP 2017 - jetzt anmelden!

Möchten auch Sie von dem "unbezahlbaren" CIO-Netzwerk profitieren und gleichzeitig Ihre Management-Skills verbessern? Dann bewerben Sie sich doch einfach selbst für unser "Leadership Excellence Program" - im Februar 2017 geht es ins indische Bangalore, im Oktober findet das nächste Inlands-Modul an der WHU in Düsseldorf statt. Wir freuen uns auf Sie!

Was das LEP auszeichnet und warum er seit Jahren darauf setzt, hat uns Klaus Straub, CIO und SVP bei BMW, im Videointerview verraten: