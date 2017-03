Galten vor Jahren 100-GB-Festplatten noch als schier endlos, können die meisten PC-Nutzer heutzutage nur müde über diesen Gedanken lächeln. Denn schneller als gedacht sind auch größere Festplatten voll mit Programmen, Spielen, Bildern und Videos. Noch viel schlimmer trifft es die Besitzer von SSD-Platten. Die Flash-Festplatten sind zwar flott und leise, aber immer noch sehr teuer. Darum greifen viele zu kleinen Modellen und geraten so noch schneller in Platznot. Mit einem Trick schaffen Sie schnell Platz - indem Sie ausgewählte Daten auf eine zweite Festplatte auslagern. Aber nicht immer ist eine zweite Festplatte vorhanden und nicht jeder will seine Daten auf dem Gesamtspeicher verteilen. Mit diesen Tools - fast alle sind Freeware - schaufeln Sie darum schnell überflüssige Daten in den virtuellen Mülleimer.

Disk Boss

Disk Boss ist ein umfangreicher Dateimanager, der es Ihnen erlaubt, Daten zu synchronisieren oder Duplikate zu finden. Somit können Sie auch Speicherplatz auf der Festplatte frei machen. Drive Fitness Test

Schreiben, Öffnen, Verschieben, Löschen - bei sovielen Dateioperationen leidet die Festplatte. Wie fit ist Ihre Festplatte noch? Droht ein Defekt? Mit dieser Freeware schauen Sie nach, ob sich die Aufräumaktion überhaupt lohnt. Xinorbis

Speicherfresser aufspüren: Xinorbis ist ein Programm, das Ihnen die Verteilung Ihrer Dateien auf der Festplatte in Diagrammen, Tabellen oder einer Baumstruktur anzeigt. DoubleKiller

Nomen est Omen. Die Freeware DoubleKiller spürt doppelte Dateien auf und löscht diese auf Wunsch. GParted Live

Umdisponiern und neu partitionieren: Der Gnome Partition Editor Live wird von einer CD gestartet und kann Ihre Festplatten und Partitionen überprüfen, in der Größe anpassen, löschen und kopieren. Ccleaner

Temporären Müll entsorgen: Die Freeware CCleaner ist ein Cleaning-Tool, das Ihre Festplatte von unnötigem Datenmüll befreit, die Registry aufräumt und Internet Spuren entfernt. So erhalten Sie nicht nur ein schnelleres Windows, sondern auch ein saubereres System. Revo Uninstaller

Alternative zum Windows-Uninstaller: Mit der Freeware Revo Uninstaller entfernen Sie unerwünschte und überflüssige Software schnell, zuverlässig und bequem. Eraser

Sie stoßen beim Ausmisten auf vertrauliche Daten? Gewöhnlich gelöschte Dateien lassen sich meist wiederherstellen. Bei vertraulichen Daten ist das ärgerlich, deswegen löschen Sie Ihre Daten lieber vollständig mit Eraser. Treesize Free

Im Zeitalter von Filmen und Musikdateien auf dem PC kann langfristig keine Festplatte groß genug sein. Mit Treesize spüren Sie darum schnell die größten Speicherfresser auf. PC Decrapifier

Mit dieser Freeware befreien Sie Ihren Rechner in einem Rutsch von unnötiger Software. Recuva

Sie haben aus Versehen zu viel gelöscht? Mit der Freeware Recuva stellen Sie verlorene Daten wieder her. Acronis Drive Monitor

Stark beanspruchte Festplatten produzieren früher oder später physikalische und logische Fehler. Acronis Drive Monitor soll Sie rechtzeitig warnen. EF Duplicate MP3 Finder

Das praktische Tool EF Duplicate MP3 Finder hilft dabei gleiche oder ähnliche Musikdateien aufzuspüren, die mehrfach auf der Festplatte oder dem <span class="kka_place nointelliTXT kka_active kka_size_14">Server </span>vorhanden sind und so unnötig Speicherplatz belegen. Liquesce

Immer noch zu wenig Platz? Mit dem Drive-Pooling-Programm Liquesce verbinden Sie mehrere Festplatten und Partitionen zu einem großen Pool-Laufwerk. Microsoft OneDrive

Festplatte voll? Dann laden Sie doch Daten in die Cloud. Bei Microsoft OneDrive (ehemals SkyDrive) gibt es 7 GB kostenlos. AppCleaner

Wollen Sie ein optimiertes und bereinigtes System, dann löschen Sie mit der kostenlosen Software AppCleaner alle unnötigen und temporären Dateien. Duplicate Cleaner

Die Freeware Duplicate Finder findet doppelte Dateien aller Art und hilft Ihnen beim Löschen. Dabei können Sie unter Umständen viel Speicherplatz auf der Festplatte freimachen.

Besonders ärgerlich bei knappem Festplatten-Speicher sind doppelte Dateien - Dubletten. Die Freeware DoubleKiller scannt darum die Festplatte nach Doppelgängern und entfernt eine Variante. Praktisch: Mit weniger als einem MB ist sie zudem sehr klein - große Daten können Sie bei verstopften Festplatten schließlich nicht gebrauchen. Andere Tools wie TreeSize löschen nichts, helfen aber bei der Jagd nach Datei-Schwergewichten. Sie analysieren den Platzverbrauch und zeigen schnell die größten Platz-Sünder.

Sie haben aus Versehen zu viel gelöscht? Kein Problem für Undelete-Tools wie Recuva. Sie stellen die verlorenen Daten wieder her. Bedenken Sie aber, nach dem Datenverlust nichts mehr auf der gleichen Partition zu installieren! Sie könnten damit versehentlich die zu rettenden Dateien überschreiben.

Alle genannten Tools finden Sie in der Galerie weiter oben.

(PC-Welt)