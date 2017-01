The Guardian Mit dieser App können Sie viele Beiträge der renommierten britischen Tageszeitung auf Smartphones und Tablets kostenlos lesen. The Guardian ist die kostenlose App der bekannten und traditionsreichen britischen Zeitung mit dem gleichen Namen. News und Meldungen des Blattes sind damit auch für deutsche Nutzer kostenlos auf Android-Geräten verfügbar. Per Widget haben Sie Aktuelles direkt auf dem Homescreen im Blick, einzelnen Themen oder Autoren können Sie per App gezielt folgen und Push-Meldungen für Lieblingsthemen sind ebenfalls an Bord. Alle Artikel lassen sich per App auch für den späteren Gebrauch speichern und offline lesen. Die übersichtliche Aufmachung kann hier schnell überzeugen: Meldungen werden in einem News-Feed im Hauptfenster chronologisch aufgelistet, wobei die Bedeutung von Themen mit unterschiedlichen Kachelgrößen intuitiv dargestellt wird. Auch Audio- und Video-Dateien liefert die App, interaktive Grafiken verdeutlichen komplexe Themen und eine Kommentarfunktion findet ebenfalls ihren Platz. Die App wie auch alle Texte liegen ausschließlich in englischer Sprache vor. Premium rein optional Die Premium-Version der Guardian-App ist optional und bietet vor allem werbefreien Lesegenuss, Unterhaltungselemente wie Kreuzworträtsel und Auszüge von Büchern der „Gurdian Books“ . Preis zum Testzeitpunkt: 3,61 € pro Monat, die ersten zwei Wochen sind gratis. Der Nachrichteninhalt unterscheidet sich dabei nur geringfügig von der kostenlosen Variante, einige Premium-Artikel sind aber zahlenden Nutzern vorbehalten. Fazit zum Test der Android-App The Guardian Auf die solide recherchierten und journalistisch hochwertigen Beiträge des britischen Guardian bekommen Sie mit dieser ansprechenden App auch kostenfrei Zugriff. Englischsprachig, kostenlos