LG stellt auf der nahenden CES 2017 im Januar des kommenden Jahres zahlreiche neue Smartphones vor. Das will Venturebeat jetzt in Erfahrung gebracht haben. Neben neuen Geräten für die K-Serie (K3, K4, K8 und K10) sowie die neue X-Reihe (LG X Calibur) stellt der koreanische Hersteller angeblich auch die dritte Generation des Stylus-Smartphones LG Stylus vor. Erste Specs der neuen Smartphones will Venturebeat bereits erfahren haben.

Die kolportierten Specs der neuen LG-Smartphones:

LG K3 2017: 4,5-Zoll-Display, 5- und 2-Megapixel-Kamera, 2.100-mAh-Akku

LG K4 2017: 4,7-Zoll-Display, 8- und 5-Megapixel-Kamera, 2.500-mAh-Akku

LG K8 2017: 5,0-Zoll-HD-Display, 13- und 5-Megapixel-Kamera, 2.500-mAh-Akku

LG K10 2017: 5,3-Zoll-HD-Display, 5-Megapixel-Frontkamera, Buttons auf der Rückseite, Fingerabdrucksensor

LG X Power 2: 5,5-Zoll-HD-Display, 13- und 5-Megapixel-Kamera, 4.500-mAh-Akku

LG X Calibur: IP68-Zertifizierung, nahc Militär-Standard zertifiziert, 4.100-mAh-Akku

LG Stylus 3: 5,7-Zoll-Display, 32 GB Speicher, 13- und 5-Megapixel-Kamera, Stylus, 3.200-mAh-Akku, Fingerabdrucksensor, Buttons auf der Rückseite

Ausgeliefert werden die neuen Smartphones der K-Serie laut Bericht Mitte Januar. Im Febuar gehen dann das Stylus 3 und Mitte März das LG X Calibur in den Verkauf. Als letztes startet das LG X Power 2 Ende April, schreibt Venturebeat. Stimmen die Informationen, fängt LG das neue Jahr genauso an wie das vorherige: Allein in Deutschland sind seit Anfang des Jahres 2016 mindestens zwölf verschiedene Geräte erschienen, die sich teilweise gegenseitig Konkurrenz machen. Schlimmer noch: Bei der Mehrheit handelt es sich um völlig beliebige und austauschbare Smartphones.

Auf dem Ende Februar stattfindenden Mobile World Congress in Barcelona soll der Hersteller dann das LG G6 und das LG X Power 2 präsentieren.

