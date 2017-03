Künstliche Intelligenz auf der CeBIT 2017

Im heutigen IT-Zeitalter wird künstliche Intelligenz immer wichtiger. Auf der CeBIT beantwortet der humanoide Roboter Watson Pepper die Fragen der Besucher und intelligente Roboter, die uns bei der Erkundung des Mars oder der Tiefsee helfen, ziehen die Zuschauer in ihren Bann. Noch mehr Anwendungen der künstlichen Intelligenz finden Sie im Video.

Virtual Reality auf der CeBIT 2017

Virtual Reality ist buchstäblich in der Realität angekommen. Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover ist die Technologie eines der zentralen Themen. Nicht mehr nur in der Spielebranche, sondern auch in der Industrie und in der Medizin findet Virtual Reality immer mehr Einsatzgebiete.

Drohnen auf der CeBIT 2017

Immer öfter finden Drohnen in der Industrie Anwendung in schwierigen Einsatzgebieten. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise Schäden an Industrieanlagen, Bohrinseln oder Solaranlagen ausfindig gemacht werden. Ein Pluspunkt dieser Herangehensweise: Die Drohnen liefern nicht nur Bildmaterial sondern identifizieren und analysieren die Schäden gleichzeitig.

Automotive auf der CeBIT 2017

Die Besucher der CeBIT können schon heute einen Blick auf die Zukunft der Mobilität werfen. Die Hersteller präsentieren autonome Fahrzeuge, intelligente Sprachsteuerung und 3D-Karten. Wagemutige können sogar eine Spritztour in der Halle mit einem autonom fahrenden Bus wagen.

Das Beste der CeBIT 2017

In diesem Video präsentieren wir Ihnen nochmal alle Highlights der CeBIT 2017. Geniessen Sie die Tour mit uns!

Highlights der CeBIT 2017

Am Sonntagabend war es wieder soweit. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab gemeinsam mit Premierminister des Partnerlandes Japan Shinz? Abe den Startschuss für die CeBIT 2017 in Hannover. Über 3.000 Aussteller aus 70 Ländern wollen hier die Zukunft der Informationstechnik gestalten. Merkel und Abe konnten bereits am Montagmorgen früh viele Höhepunkte der CeBIT 2017 erleben: Drohnen, automatisierte Fahrzeuge und Virtual Reality.

