Die Netzinfrastruktur spielt beim Übergang ins digitale Zeitalter eine Schlüsselrolle. Dabei hat sich die Technologie im Laufe der Jahre rasant weiterentwickelt, während die Anforderungen an Ethernet und WiFi permanent gestiegen sind. Lokale Netzwerke müssen nicht nur eine Vielzahl von Geräten unterstützen, sondern auch den Datenverkehr verwalten, der von anderen Quellen wie Live-Video-Streaming, Network Attached Storage (NAS), Voice over IP (VoIP), Virtualisierung, Cloud- und IoT-Geräten und -Diensten erzeugt wird.

Zu den großen Trendthemen 2022 mit starken Auswirkungen auf die Vernetzung gehören Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality, DevOps, SD-WAN, das Internet of Things und nicht zuletzt die neuen Chancen in der mobilen Vernetzung, die sich durch den 5G-Mobilfunk und WiFi 6 längst abzeichnen. Dass sich nicht alle künftigen Herausforderungen absehen lassen, hat in den vergangenen zwei Jahren die Corona-Pandemie gezeigt, die bandbreitenintensives Home-Office zur Selbstverständlichkeit werden ließ.

IT-Champions Networking: Darum geht es

Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Entwicklungen untersucht die Studie "IT-Champions Networking" von COMPUTERWOCHE und dem Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) die Zufriedenheit der Anwender mit ihren Networking-Partnern und -Lösungen auf der Basis einer Web-Analyse ("Social Listening"). Die Erhebung orientiert sich dabei an den Kriterien Produkte & Services, Innovationsfähigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Nachhaltigkeits-Management und Performance als Arbeitgeber.

Es geht also um die Zufriedenheit der Anwender mit ihren Networking-Anbietern und -Dienstleistern unterschiedlichster Coleur. Dabei zeigt die Webanalyse, dass der Systemintegrator Controlware im Markt einen ausgesprochen guten Ruf genießt und die Nummer eins im Ranking der "IT-Champions Networking" ist. Aufs Treppchen schafften es außerdem die RZ-Zulieferer Supermicro und noris network. In den Top 10 finden sich ferner namhafte Marken wie Cisco, Huawei, Lancom, Equinix, VMware und Extreme Networks. Hier die besten Networking-Anbieter im Überblick:

Die IT-Champions Networking Unternehmen Punktzahl Controlware 100 Supermicro 97,2 noris network 93,2 Extreme Networks 91,1 Equinix 85,4 Lancom Systems 82,7 Huawei 76,6 Cisco Systems 76,4 Nicos 76,4 VMware 71,9 Devolo 69,8 Dell 69,5 Westcon Group Germany 69,5 Profi Engineering Systems 68,4 Ericsson 68,2 Ale Deutschland 67,9 Tenda 67,5 A10 Networks Deutschland 65,7 Cancom IT Systeme 64,2 Maincubes 61,2 Conet Technologies 61,1 Fortinet 60,7 Cloudflare 60,6

IT-Champions Networking: Zur Studie

Wie ging das Analytics-Team vor? In einem zweistufigen Verfahren sammelte der IMWF-Partner Ubermetrics Technologies Texten mit relevanten Suchbegriffen aus dem Netz in einer Datenbank. Dabei wurden ausschließlich Webseiten mit einer .de-Domain herangezogen. Außen vor blieben Inhalte, die sich hinter einer Bezahlschranke oder einem zugriffsgeschützten Bereich befinden. Das Quellenset umfasste Zehntausende von Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Adressen.

In der zweiten Stufe, dem sogenannten Processing, wurden die via Crawling gesammelten Daten analysiert. Hier kam der IMWF-Partner Skaylink ins Spiel, der den großen Datentopf in Textfragmente aufsplittete und mit einem KI-Verfahren (neuronales Netzwerk) in drei Stufen untersuchte: Welches Unternehmen wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen (Eventtyp)? Und welche Tonalität weist das Textfragment auf?

Dabei wurden folgende Eventtypen berücksichtigt:

Produkt & Service: Qualität, Produktneuheiten, Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit, allgemeiner Verkaufsprozess, Kundenzufriedenheit, Produktverbesserung.

Innovation: Lean Startup, Predictive Analytics, Vernetzung, agile Methoden, disruptive Technologie, Produkterneuerung.

Management: Leadership, Zukunftsorientierung, strategische Planung, Gremium, Führungsstil, Geschäftskonzept.

Arbeitgeber: Arbeitsplatzsicherheit, Mitarbeiterorientierung, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Arbeitsklima, Arbeitsbedingungen, Kollegenzusammenhalt, Vorgesetztenverhalten, Work-Life-Balance.

Preis-Leistungsverhältnis: preiswert, überteuert, hochwertig; Preis angemessen, gerechtfertigt, überzeugend, günstig

Nachhaltigkeit: soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung

Zur Berechnung der Punkte wurden für jedes Unternehmen und jeden Eventtyp folgende zwei Werte ermittelt:

Tonalitätssaldo: Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen;

Reichweite: Anzahl der Gesamtnennungen im Verhältnis zum Mittelwert der Branche

Anschließend wurden beide Ergebnisse zu einem ersten Punktwert verrechnet. Die Analysten haben die so gewichtete Punktzahl der Eventtypen zu einer Gesamtpunktzahl für jedes Unternehmen zusammengefasst und für die gesamte Branche normiert. Das beste Unternehmen, in diesem Fall Controlware, bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden anhand ihres Punktwerts durchgerankt.

(hv)