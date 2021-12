Erneut hat die COMPUTERWOCHE gemeinsam mit ihrem Partner, dem Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), ein Social Listening durchgeführt und die Stimmung im Web erhoben - diesmal zum populären Thema Internet of Things. Wir wollten herausfinden, welchen Anbietern die Unternehmen am meisten vertrauen.

Das Internet of Things (IoT) hält an verschiedensten Stellen Einzug in unsere Arbeits- und Lebenswelt. Neueste Technologien ermöglichen die Vernetzung von physischen und virtuellen Objekten - auch über große Entfernungen hinweg. Eine Reihe von Unternehmen bieten industrielle IoT-(IIoT-)Lösungen und -Services an. Sie unterstützen damit Anwender, Projekte in Bereichen wie Condition Monitoring oder Predictive Maintenance umzusetzen und auch ganz neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Auch im Alltag der Konsumenten ist das Thema längst angekommen, insbesondere im Smart Home.

Internet of Things: Die IT-Champions 2021

Voraussetzung für IoT-Vorhaben im Unternehmensbereich sind die richtige Hardware sowie Software- und Security-Lösungen. Vielfach sind auch Komplettpakete für die Automatisierung und Vernetzung in Betrieben gefragt. Ein effizienter IoT-Einsatz ist für viele Betriebe allerdings eine Herausforderung, die sie nicht ohne die Hilfe spezialisierter Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen stemmen können.

Vor diesem Hintergrund untersucht die Studie "IT-Champions IoT-Anbieter" die Zufriedenheit der Anwender mit ihren IoT-Partnern und -Lösungen auf der Basis einer Web-Analyse ("Social Listening"). Die Erhebung orientiert sich dabei an den Kriterien Produkte & Services, Innovationsfähigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Nachhaltigkeits-Management und Performance als Arbeitgeber.

Ganz vorne im Ranking der IT-Champions mit den besten IoT-Angeboten liegt Schneider Electric, gefolgt von Amazon Web Services (AWS) und Bosch. Diese Unternehmen bekommen also im Netz das positivste Feedback vom Markt. Als Klassenbester liefert Schneider Electric mit erreichten 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden anhand der erreichten Punkte durchgerankt. Eine Auszeichnung erhalten nur Anbieter, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung sammeln konnten. Hier das Ranking im Detail:

Unternehmen Punktzahl Schneider Electric 100 Amazon Web Services (AWS) 87,7 Bosch 87,3 Siemens 85,2 Device Insight 83,0 q.beyond (ehemals QSC) 80,2 Aveya 73,3 InoNet Computer 71,4 Supermicro 70,3 Heitec 70,3 Microsoft 69,9 NTT Data 69,8 Rockwell Automation Solutions 67,6 Ericsson 67,0 Oracle 65,9 IBM 65,3 Rackspace 65,3 A1 Digital 65,0 Kontron S&T 64,9 Cognizant Technology Solutions 64,1 Huawei 61,1 Salesforce 60,2 Maincubes 60,0 Wipro 60,0

IT-Champions IoT-Anbieter: Zur Studie

Wie ging das Analytics-Team vor? In einem zweistufigen Verfahren sammelte der IMWF-Partner Ubermetrics Technologies sämtliche Texte mit relevanten Suchbegriffen aus dem Netz in einer Datenbank. Dabei wurden ausschließlich Webseiten mit einer .de-Domain herangezogen. Außen vor blieben Inhalte, die sich hinter einer Bezahlschranke oder einem zugriffsgeschützten Bereich befinden. Das Quellenset umfasste Zehntausende von Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Adressen.

In der zweiten Stufe, dem sogenannten Processing, wurden die via Crawling gesammelten Daten analysiert. Hier kam der IMWF-Partner Skaylink ins Spiel, der den großen Datentopf in Textfragmente aufsplittete und mit einem KI-Verfahren (neuronales Netzwerk) in drei Stufen untersuchte: Welches Unternehmen wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen (Eventtyp)? Und welche Tonalität weist das Textfragment auf?

Dabei wurden folgende Eventtypen berücksichtigt:

Produkt & Service: Qualität, Produktneuheiten, Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit, allgemeiner Verkaufsprozess, Kundenzufriedenheit, Produktverbesserung.

Innovation: Lean Startup, Predictive Analytics, Vernetzung, agile Methoden, disruptive Technologie, Produkterneuerung.

Management: Leadership, Zukunftsorientierung, strategische Planung, Gremium, Führungsstil, Geschäftskonzept.

Arbeitgeber: Arbeitsplatzsicherheit, Mitarbeiterorientierung, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Arbeitsklima, Arbeitsbedingungen, Kollegenzusammenhalt, Vorgesetztenverhalten, Work-Life-Balance.

Preis-Leistungsverhältnis: preiswert, überteuert, hochwertig; Preis angemessen, gerechtfertigt, überzeugend, günstig

Nachhaltigkeit: soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung

Zur Berechnung der Punkte wurden für jedes Unternehmen und jeden Eventtyp folgende zwei Werte ermittelt:

Tonalitätssaldo: Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen;

Reichweite: Anzahl der Gesamtnennungen im Verhältnis zum Mittelwert der Branche

Anschließend wurden beide Ergebnisse zu einem ersten Punktwert verrechnet. Die Analysten haben die so gewichtete Punktzahl der Eventtypen zu einer Gesamtpunktzahl für jedes Unternehmen zusammengefasst und für die gesamte Branche normiert. Das beste Unternehmen, in diesem Fall Schneider Electric, bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden anhand ihres Punktwerts durchgerankt.

