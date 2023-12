Nachdem es in den vergangenen Monaten eher ruhig um den Elektrofahrzeug-Pionier Tesla war und der chinesische Rivale BYD zunehmend die Schlagzeilen beherrschte, hat sich Tesla-Gründer Elon Musk nun lautstark zurückgemeldet. Der futuristisch designte Cybertruck wurde den ersten Kunden übergeben - live übertragen auf Musks Plattform X (ehemals Twitter).

In einem Demo-Video präsentierte der Hersteller Aufnahmen, die den Cybertruck in einer besonders kargen Landschaft zeigen (siehe unten) - was Musk-Fans natürlich sofort an dessen Mars-Besiedelungspläne erinnerte. Der Tesla-Chef, der in den vergangenen Wochen weniger durch visionäre Ankündigungen als durch antisemitische Äußerungen und wüste Beschimpfungen von Werbekunden auf X aufgefallen war, betrat die Bühne mit einer fast halbstündigen Verspätung.

Erwartungsgemäß stellte er fest, dass sein Elektro-Pickup robuster, spritziger und variabler als jeder andere sei. Das Chassis bestehe aus einer "speziellen, von Tesla entwickelten Stahllegierung", die niemals rosten werde und nicht gestanzt werden könne. Sie lasse sich in großen Mengen produzieren.

Diesmal halten die Fensterscheiben des Cybertruck

Schon 2019 hatte Tesla den Cybertruck der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals demolierte Chefdesigner Franz von Holzhausen unfreiwillig im Rahmen einer Demo zwei Fensterscheiben, als er eine Baseball-großen Metallkugel dagegen warf. Er wollte zeigen, wie robust das angeblich kugelsichere Glas sei. Jetzt durfte von Holzhausen wieder auf die Bühne, um erneut einen Baseball gegen die Scheiben zu hämmern. Anders als beim letzten Mal hielt das Glas stand, wobei aber nicht ganz klar wurde, aus welchem Material der Ball bestand. Musk scheint das Martialische zu lieben: Er deutete an, dass der rund 3.000 Kilogramm schwere Truck jedes andere Fahrzeug bei einem Zusammenstoß wohl zermalmen würde.

Der Tesla-Chef bekräftigte, dass die Karosserieteile des Lastwagens kugelsicher seien, was in den USA offenbar als wünschenswertes Feature eingestuft wird. Überhaupt handelt es sich wohl um ein Auto, das für die Endphase der Zivilisation konzipiert wurde. Der Cybertruck weist durchaus Merkmale eines Panzerfahrzeugs auf. Die Ladefläche (1,80 x 1,22 Meter) übertrifft zudem die der Erzrivalen Rivian R1T und Ford F-150. Allerdings zeigen Berichte im Internet, dass sich aufgrund des spacigen Designs weder ein Mountainbike noch ein größerer Weihnachtsbaum vernünftig mit dem Fahrzeug transportieren lassen, weil die Seiten seltsam angewinkelt sind.

Während die Präsentation nur wenige Details zu den Preisen enthielt, gibt die Webseite mehr Informationen her. Die billigste Konfiguration soll mit zirka 61.000 Dollar die mit Heckantrieb sein, die aber nicht vor 2025 erhältlich sein wird. Diese Variante soll eine Reichweite von 402 km bieten und in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen.

Cyberbeast beschleunigt in 2,6 Sekunden auf 100 km/h

Die beiden anderen Versionen dürften werden 2024 herauskommen. Die mit Allradantrieb wird es laut Tesla auf eine Reichweite von 547 km bringen und in 3,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 180 km/h liegen. Dieser Cybertruck wird eine Leistung von 600 PS und ein Drehmoment von 10.080 Newtonmetern (Nm) aufweisen. Der Preis dürfte sich bei 80.000 Dollar einpendeln.

Und dann soll es noch das sagenumwobene, rund 100.000 Dollar teure "Cyberbeast" geben, dessen Reichweite mit 515 km etwas geringer ausfallen wird, das aber einen 845 PS starken Motor mitbringt (Drehmoment: 13.959 Nm). Die Höchstgeschwindigkeit soll 210 km/h und die Beschleunigung von Null auf 100 beeindruckende 2,6 Sekunden betragen.

Tesla scheint angesichts der hohen Inflation noch einmal über die Preise nachgedacht zu haben: Vor vier Jahren waren lediglich Preise zwischen 40.000 und 70.000 Dollar angekündigt worden. Elon Musk muss sich trotz der Teuerung keine Sorgen machen, es haben sich offenbar bereits eine Million Interessierte auf die Warteliste setzen lassen und dafür eine Anzahlung von 100 Dollar geleistet. Der Cybertruck dürfte damit der Pickup werden, der der Elektromobilität in dieser US-weit besonders beliebten Fahrzeugklasse zum Durchbruch verhelfen wird. (hv)