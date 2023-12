Digitalisierung und technologischer Fortschritt verändern das Arbeiten fundamental; Robotik, künstliche Intelligenz und Technologie-Konvergenz treiben die Entwicklung voran. So spielen neben den klassischen Themen wie Führungsqualität, Fairness und Vertrauen, eine ausgewogene Work-Life-Balance, Diversity und Gendergerechtigkeit sowie nachhaltiges Wirtschaften, der Klimaschutz und ethische Geschäftspraktiken für Mitarbeitende eine wichtige Rolle bei der Bewertung und Auswahl ihres Arbeitsgebers.

Mitarbeiterbefragungen sind Pflicht

"Transformation by design, not by disaster" - dieser oft zitierte Satz beschreibt treffend, wie es um die neue Arbeitswelt steht. Ohne die Pandemie hätte es die enormen Umbrüche, die rasante Veränderung der Arbeitswelt nicht gegeben. Auslöser aber war das Desaster: ungeplant, kräftezehrend und noch immer nicht in der Balance. Was wäre besser, als jetzt die Transformation in die Zukunft zu designen, also selbst zu gestalten?

Aber gerade hier gilt nicht "One size fits all". Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden befragen, um den individuellen Bedarf zu ermitteln, ihnen eine Stimme geben und sie einbinden. Dadurch wächst die Bereitschaft, sich zu engagieren und somit das Unternehmen und dessen wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig zu stärken. Die Entwicklung einer guten Unternehmens- und sinnstiftenden Arbeitsplatzkultur ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass dies gelingt. Sie stärken die Arbeitgebermarke, erhöhen ihre Innovationskraft und ziehen die besten Talente an.

Computerwoche unterstützt GPTW

In Kooperation mit der Computerwoche, ChannelPartner und Bitkom, unterstützt Great Place to Work die IT-Branche mit der gemeinsamen Initiative "Beste Arbeitgeber in der ITK" bei der Entwicklung und Optimierung der Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur sowie der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.

"Jetzt die eigenen Mitarbeitenden zu halten und die besten Talente für das Unternehmen zu gewinnen, ist die zentrale Aufgabe", fordert GPTW-Chef Andreas Schubert. Ob zum Einstieg oder Weiterentwicklung bietet Great Place to Work bis zum 31. Januar 2024 einen Rabatt von zehn Prozent auf Ihre Mitarbeiterbefragung. Weitere Informationen zur Aktion finden Sie hier (Experten für Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität (greatplacetowork.de).

