Der KI-Chatbot in der Bing-Suchmaschine von Microsoft soll sich künftig personalisieren lassen. User könnten das Tool dann einstellen und festlegen, ob es eher nüchtern-präzise Ergebnisse auf Anfragen liefern soll, oder eher kreative und unterhaltsame Antworten. Mikhail Parakhin, verantwortlich für die Web-Services von Microsoft, hatte per Tweet angekündigt, dass die Funktion sukzessive für die Preview-Tester des Chatbot freigeschaltet werde. Mittlerweile müssten fast alle den neuen Mode-Selector nutzen können.

Now almost everyone - 90% - should be seeing the Bing Chat Mode selector (the tri-toggle). I definitely prefer Creative, but Precise is also interesting - it's much more factual. See which one you like. The 10% who are still in the control group should start seeing it today.