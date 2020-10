Digitalisierung ist vielfach bereits zu einem überstrapazierten Begriff geworden - leider. So ist zu beobachten, dass das Interesse an den vielen Business-Vorteilen der Digitalisierung in einigen Bereichen schon wieder am Abflachen ist, denn häufig wurde zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Nach einer Bitkom-Studie sagen 37 Prozent der deutschen Führungskräfte, dass sie mit der Digitalisierung "nicht zurechtkommen". Das ist gefährlich, denn eine Digitalisierungs-Abstinenz kann das Unternehmen aufs Abstellgleis manövrieren. Es zeigt sich nämlich immer klarer, dass diejenigen, die massiv in die Digitalisierung investieren, erfolgreicher sind, als diejenigen, die den Kopf in den Sand stecken. "Die Zukunft des eigenen Geschäfts muss digital sein, doch vor allem der Mittelstand benötigt Unterstützung, wie er die Digitalisierung konkret vorantreiben kann", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

Digitalisierung: Neue Technologien, Methoden, Workflows und Mindsets

Berg und den anderen Branchenexperten ist inzwischen klar, dass die Digitalisierung zu einem unumgänglichen Thema für zukunftsorientierte Unternehmen geworden ist - und zwar in allen Branchen und für jede Unternehmensgröße. Das heißt, die Unternehmen müssen heute die Digitalisierung, Automatisierung und Optimierung von Workflows als eine grundlegende Komponente der Gesamtstrategie für die digitale Transformation betrachten, denn nur dadurch können sie die vielen neuen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Das alles erfordert den Einsatz neuer Technologien, neuer Methoden, neuer Workflows und vielfach sogar eines neuen Mindsets bei den Mitarbeitern.

Informationsbeschaffung: Die Spreu vom Weizen trennen

Auf dem Markt gibt es viele Angebote, die eine beschleunigte Digitalisierung unterstützen, doch für viele Anwender ist es schwer, dass für sie richtige und wichtige zu erkennen und anzuwenden. In diesem Punkt können kompakte und kompetente Informationsveranstaltungen eine große Hilfe sein.

Der IBM Think Digital Summit ist ein solches Event, auf dem sich die IT-Verantwortlichen und -Experten, aber auch die Fachbereiche und das Topmanagement aus erster Hand über den Stand-der-Dinge und die kommenden Entwicklungen informieren können. Unter dem Motto "Emerge smarter - wir denken Zukunft neu" hat IBM ein hochinteressantes Programm zusammengestellt. Zu den Event-Themen gehören unter anderem: Business-Continuity, IT-Resilienz, Cyber-Security, Cloud-Computing, Supply-Chain-Resilienz, Watson, Digitale Transformation, Künstliche Intelligenz (KI), IoT, Big Data, IT-Security, SAP-Services und Quanten-Computing.

Topmanager der IBM, wie Gregor Pillen, General Manager Deutschland, Österreich, Schweiz; Patricia Neumann, Generaldirektorin für Österreich und Christian Keller, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der IBM Schweiz begrüßen die Teilnehmer am 20. Oktober. Im Mittelpunkt der digitalen Konferenz stehen die zahlreichen Vorträge verschiedener Kunden, die dort über konkrete Lösungen und Erfahrungen zu den zuvor genannten Themen berichten.

Hier geht's zur kostenlose Teilnahme

IT im gesellschaftlichen Spannungsfeld

Doch es geht auf dem Summit nicht nur um "Bits & Bytes", sondern auch um die größeren Zusammenhänge der "neuen digitalen Normalität". Hierzu hat IBM berühmte Gastredner gewinnen können. So stehen auf dem Programm:

Ranga Yogeshwar

Der Wissenschaftsjournalist und bekannte TV-Moderator gilt als "Wissensvermittler der Nation". Praxisnah, verständlich und mit Leidenschaft präsentiert er komplizierte Sachverhalte so, dass sie auch für Laien verständlich werden.

Sein Thema: "Wie verändert Innovation unsere Gesellschaft?"

Felix Neureuther

Der 13-fache Ski-Weltcup-Sieger, ARD-Experte und Autor

hat über viele Jahre den deutschen Skisport geprägt. Im Frühjahr 2019 hat der alpine Skifahrer nach 16 Jahren seine beeindruckende Karriere beendet. Der Sohn von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther war auf die Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert.

Dr. Robin Kiera

Er ist einer der international bekanntesten Versicherungs- und Technologieexperten mit über 80.000 Followern und einer monatlichen Reichweite von mehreren Millionen. Nach seinem Start als Versicherungsvermittler bekleidete er Führungspositionen in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Er wirkte federführend beim Aufbau von Startups mit, wo er unter anderem für die Produktentwicklung verantwortlich war. Einige seiner Produkte haben Milliarden bewegt. Er gründete Digitalscouting, die heute zu den am stärksten wachsenden Strategieberatungen gehört.

Sein Thema: "Der smarte Versicherer - Intelligente Ansätze im Ökosystem"

Tijen Onaran

Die Unternehmerin und Speakerin moderiert den IBM Think Digital Summit. Mit ihrem Unternehmen Global Digital Women engagiert sie sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche und berät Unternehmen in Diversitätsfragen und der Kommunikation. Sie schreibt über Themen rund um Digitalisierung, Diversität und Personal Branding und publiziert regelmäßig in Zeitungen und Magazinen wie dem Handelsblatt und dem Manager Magazin. Seit 1. August 2020 ist Tijen Onaran Mitglied des Kuratoriums Entrepreneurship & Intrapreneurship der Universität der Bundeswehr München.

Interaktion mit und zwischen den Teilnehmern

Trotz der vielen hochkarätigen Referenten ist der IBM Think Digital Summit keine übliche Frontal-Streaming-Veranstaltung. Stattdessen ist es ein interaktives Format, bei dem der Austausch zwischen Akteuren und den Teilnehmern im Vordergrund steht. "Es ist uns wichtig, dass es einen intensiven Dialog zwischen allen Teilnehmern gibt, denn die Digitalisierung ist heute von allergrößter Bedeutung, bei der die bisherigen Erfahrungen eine große Rolle spielen", sagt Jan Fode, Head of Events bei IBM DACH.