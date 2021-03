Morgens aufstehen und in die Kamera lächeln, ein Ritual, an das wir uns gewöhnt haben. Lehrer starten Livestreams auf Youtube und Schüler tauschen sich auf Twitch über Motorradtouren und Spielsessions aus. Das Leben spielt sich heute mehr denn je in Netz ab. Das Homeoffice wird technisch aufgerüstet und hoffentlich hält das die Internetleitung aus. Letzteres entscheidet dann unter anderem darüber, ob man noch dabei ist oder ausgeschlossen.

Dabei gerne vergessen: Kamera, Ton und Licht. Ein Videostream kann nur so gut sein wie die Qualität, die der Codec für die Komprimierung und Übertragung zur Verfügung hat. Ist es also zu dunkel oder der Ton zu schlecht, hat die Streaming-Software Schwerstarbeit zu leisten und meist kommen nur Blockmuster beim Gegenüber an.

Wir haben eine Auswahl an Produkten aus den Bereichen Ton, Licht und Zubehör einem Kurzcheck unterzogen. Lesen Sie zunächst, was Sie für den guten Ton benötigen, in weiteren Folgen kümmern wir uns um Licht, Stative und Hintergründe.

Der gute Ton: Was bei Mikrofon und Kopfhörer zu beachten ist

Wie auch beim Film, so gilt auch bei Livestreaming und Videokonferenzen: Ein schlechtes Bild verzeiht man noch, wenn aber der Ton unverständlich ist, ist man unzufrieden.

Aber genau hierüber machen sich viel Nutzer keine Gedanken. Das Macbook hat ja ein Mikrofon und das Headset sollte doch auch gut genug sein. Die Enttäuschung folgt dann auf den Fuß, wenn der Gegenüber einen nicht versteht oder im Livestream der Ton zu leise beziehungsweise verrauscht ist.

Mikrofone sind Spezialisten, die genau auf ihren Einsatz hin optimiert sind. Für Sprachaufnahmen gibt es daher Mikrofone, die hauptsächlich den Schall aus der Richtung des Sprechers aufnehmen. Die Mikrofonkapsel, die den Schall aufnimmt, besitzt hierfür die Richtcharakteristik Niere. Entsprechende Mikrofone sind beispielsweise Podcast-Mikrofone mit USB-Anschluss.



Neben einem guten Mikrofon empfiehlt sich auch ein guter Kopfhörer. Er bietet den großen Vorteil, dass man sich besser auf das Gegenüber konzentrieren kann, weil die eigenen Umgebungsgeräusche abgeschottet werden.

Auf der Suche nach dem passenden Kopfhörer bieten sich geschlossene Kopfhörer an. Sie verfügen konstruktionsbedingt über eine gute passive Geräuschreduzierung und tragen sich etwas angenehmer, was vor allem Brillenträger zugutekommt. Ein einwandfreier Kopfhörer für das Monitoring ist der Beyerdynamic DT-770 PRO.

Mit einem Durchmesser von 105 mm sind die Ohrhörer schön groß und die austauschbaren Ohrpolster aus Velours angenehm weich. Auch bei längerem Tragen bleibt der Komfort hoch, das Material neigt erfreulicherweise auch nicht zum Schwitzen. Der Bügel ist robust und gut gepolstert, was bei dem Gewicht von 364 g auch gut ist. Schwer fühlt er sich aber nicht an.

Das Kabel wird einseitig geführt, sodass es kaum stören dürfte. Mit drei Metern ist es auch erfreulich lang und der Anschluss mit 3,5 mm Klinke kann mit einem mitgelieferten Adapter auf 6,3 mm vergrößert werden. Je nach Einsatzzweck gibt es den DT-770 PRO mit den Impedanzen 32 Ohm, 80 Ohm und 250 Ohm. Letztere sind eher für Studio und Kopfhörerverstärker Einsatz, die 32 Ohm für mobile Player und Smartphones.

Speziell entwickelt wurde er als Referenzkopfhörer für Kontroll- und Monitorzwecke in Tonstudios. Das Klangbild gibt sich daher sehr dynamisch mit einer schönen räumlichen Abbildung. Der Tiefgang ist nicht übertrieben, gerade so, dass es noch natürlich ist. Perfekt für lange stressfreie Hörsessions. Das macht ihn nicht nur zum perfekten Partner für Videokonferenzen, sondern auch zum Musikhören oder Audiobearbeitung. Zur Professionalität passen die austauschbaren Ohrpolster, nur leider ist das Anschlusskabel nicht austauschbar. Der Preis von 122,- Euro ist erfreulich günstig für einen so hochwertigen Kopfhörer.

Für Einsteiger und Gelegenheitsnutzer bietet sich der mit 30,- Euro erschwingliche MC-100 von Mackie an. Er sitzt gut, die Ohrpolster neigen jedoch nach längerem Tragen zum Schwitzen. Der Klang ist erfreulich kräftig, Höhen sind aber etwas verhalten, es fehlt die Spritzigkeit. Mit knapp 2,9 Metern Kabellänge hat auch er ein ausreichend langes Kabel.

(Macwelt)