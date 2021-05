Ok, die vier Airtags im Set für 119 Euro sind schon verteilt: Der erste kommt in den Wanderrucksack, der zweite in die Arbeitstasche, der dritte an den Schlüsselbund und der vierte in die Geldbörse. Mit Arbeitstasche und Rucksack gibt es wenig Probleme, die bieten Taschen und Täschchen zu Genüge, um die kleinen Airtags zu verstecken. Für den Schlüsselbund muss definitiv eine Schlaufe, eine Hülle oder sonstiges her, um den Airtag am Bund zu befestigen. Apple hat gleich bei der Vorstellung auch auf Zubehör hingewiesen, das es bereits für die Airtags gibt. Zum einen bietet der Hersteller selbst drei unterschiedliche Arten der Anhänger:

Apples Schlüsselanhänger aus Leder für 39 Euro in drei Farben (Baltischblau, Sattelbraun und Rot)

Apples Anhänger aus Leder für 45 Euro in zwei Farben (Braun und Rot)

Apples Anhänger aus Polyurethan für 35 Euro in vier Farben (Weiß, Gelb, Orange und Dunkelblau)

Im Apple Store bietet Apple noch die Hermès-Anhänger an, doch die Preise sind so wahnwitzig, das sie in kaum eine Kaufempfehlung gehören würden: Ab 299 bis 449 Euro kosten Hermès-Taschen-, Schlüssel- und Kofferanhänger. Diese sind eher als Statussymbol gedacht, nicht als praktische Lösung eines Problems.

Belkin Schlaufe für Airtags

Ebenfalls auf Apples Seite oder auf Belkin.com kann man eine Schlaufe für Airtags für rund 14 Euro kaufen, diese gibt es in vier Farben (Weiß, Schwarz, Rosa und Blau).

Belkin Schlüsselanhänger für Airtags

Von dem gleichen Hersteller gibt es im Apple Store und auf der Webseite von Belkin eine Version für Schlüsselanhänger. Diese kosten die gleichen vierzehn Euro, kommen in vier Farben (Weiß, Schwarz, Blau und Rosa).

Arktis-Anhänger für Airtags

Auch Arktis bietet jetzt auf seiner Webseite unterschiedliche Arten der Airtag-Anhänger aus Silicon, Leder und Plastik. Die Produkte kosten alle 15 Euro, kommen in vier bis Farben und sind sofort lieferbar. Besonders die Leder-Variante ist interessant, kostet sie doch um die Hälfte weniger als Apples Angebot. Dieses Modell ist leider erst ab Juni lieferbar.



Cyrill Anhänger aus Kunstleder

Nicht aus echtem Leder, dafür aber gleich bestellbar, bietet der Hersteller Spigen auf Amazon seine Airtags-Anhänger an. Diese kosten 15 Euro und sind in zwei Farben zu haben.

Newzerol Anhänger mit Strasssteinen

Ob man Strasssteine mag oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ein Vorteil von diesem Anhänger mit Karabiner ist, dass er um die 13 Euro kostet und übernächste Woche zu haben ist. Newzerol bietet seinen Anhänger in vier Farbvarianten – Gold, Roségold, Silber und Schwarz.



ESR Lederhülle für Airtags

Der chinesische Hersteller ESR steht bereits in den Startlöchern und bietet seine Lederhüllen und Schlüsselanhänger in einem. Die Anhänger kann man aus drei Farbvarianten auswählen – Schwarz, Braun und Blau. Sie kosten knapp 12 Euro pro Stück.

Airtag-Anhänger vom Dr. Brand

Der US-amerikanische Hersteller mit eigensinnigem Humor, Dr. Brand, hat auch seine Airtag-Anhänger im Angebot. Die Hülle ist aus einem schwarzen Plastik, die Einlassungen in der Mitte kann man aus knapp zwanzig Varianten auswählen – Marmor, Mahagoni, schwarzer und roter Drachen inklusive. Der Anhänger kostet 19,95 US-Dollar, die Schlaufe ist schon mit dabei. Der Hersteller liefert nach Deutschland, mit DHL, UPSP und Fed Ex. Die beiden ersten Optionen sind beim Bestellwert ab 25 US-Dollar kostenlos, die Lieferung dauert vier bis vierzehn Arbeitstage. Dr. Brand verspricht, die neuen Anhänger ab Mai auszuliefern.

Airtags-Schlüßelanhänger von Bandwerk

Nicht so teuer wie Hermès-Anhänger, aber fast genauso hochwertig sind die Anhänger für Airtags der Münchner Manufaktur Bandwerk. Die Anhänger sind aus gegerbten Nappaleder, kommen in drei unterschiedlichen Farben (Braun, Hellbraun und Schwarz), nach Wunsch kann man seine Initialen auf der Rückseite einprägen lassen. Wir hatten eine Weile gebraucht, bis wir unseren Airtag in die kleine lederne Tasche eingebracht haben, doch innen platziert, sitzt der Airtag recht sicher. Der Anhänger von Bandwerk sieht auf jeden Fall sehr edel aus.

Airgeek Klebehalter für Airtags

Von etwas anderen Seite sind die Macher von Airgeek das Problem der Halterung angegangen: Was ist, wenn das zu trackende Gerät gar keine Öse oder Loch hat um einen Anhänger dran zu machen? Dafür gibt es nun bunte Sticker, die sich an flache Oberflächen anbringen lassen. Bei Airgeeks gibt es zehn Farben zur Auswahl, die Sticker kosten knapp 12 Euro pro Stück und sind voraussichtlich ab Mitte Mai Woche beim Kunden. (Macwelt)