Der (nicht nur) Videoconferencing-Anbieter Zoom hält auch in seinem April-Update einige interessante neue Features bereit - wenngleich die Tier-Avatare im Vormonat nur schwer zu überbieten sind. Hier einige der Highlights aus dem jüngsten Update:

Erkennung von Gesten

Nach iPhone und iPad ist nun die Gestenerkennung bei Videokonferenzen mit Client-Version 5.10.3 oder höher auch auf PC und Mac verfügbar. Die von anderen Videokonferenzlösungen bekannte Funktion übersetzt visuelle Gesten wie z. B. eine erhobene Hand automatisch in die entsprechende Meeting-Reaktion. Aktuell werden laut Zoom die Reaktionen "Hand heben" und "Daumen hoch" unterstützt. Gestenerkennung kann auf Konto- und Gruppenebene aktiviert werden, auf Client-Ebene ist die Einstellung standardmäßig deaktiviert.

Zoom-Whiteboard

Sechs Monate nach der ersten Ankündigung auf der Zoomtopia 2021 ist das überarbeitete Whiteboard nun verfügbar. Zoom Whiteboard ist direkt in den Zoom Desktop-Client, Zoom Meetings und Zoom Rooms für Touch-Geräte integriert und fungiert als visuelles Kollaborations-Tool. Teams vor Ort als auch Remote-Teams sind damit in der Lage, Ideen sowohl in Echtzeit als auch asynchron zu erfassen. Zu den neuen Whiteboard-Funktionen gehören erweiterte Formen und Konnektoren, das Hinzufügen, Ziehen und Ablegen von Bildern.

Außerdem können Haftnotizen und Nachrichten verwendet werden, um wichtige Ideen hervorzuheben. Laut Zoom lassen sich die damit erstellten Leinwände in bestehende Workflows in Video- und Meeting-Räumen integrieren. Zoom Whiteboard kann intern oder extern mit allen Personen geteilt werden, die ein Zoom-Konto haben, mit der Option zu exportieren und zu speichern.

Hinter den Kulissen

Mit der neuen Funktion Backstage in Zoom Events können Veranstalter das Aussehen und die Atmosphäre einer persönlichen Veranstaltung abbilden. So bietet Backstage einen dauerhaften Raum für Diskussionsteilnehmer und Mitarbeiter, um vor, während und nach einer Zoom-Events-Webinarsitzung hinter den Kulissen zu kommunizieren.

Funktionen für Moderatoren

Natürlich hält Zoom in seinem Update auch ein paar neue Funktionen für Moderatoren und Gastgeber von Meetings vor. So können sich diese nun die Aktivitäten im Breakout Room auch von der Hauptsitzung aus anzeigen lassen. Auf diese Weise erkennen sie etwa den Audio- und Videostatus der Teilnehmer und können sehen, ob sie ihren Bildschirm freigeben und vieles mehr. Das Ganze passiert natürlich nicht heimlich: Sobald die Funktion aktiviert ist, werden die Teilnehmer beim Betreten eines Breakout Rooms benachrichtigt, dass ihr Aktivitätsstatus für den Gastgeber und alle Mitveranstalter freigegeben ist.

Zentrale Bibliothek für Umfragen

Außerdem bietet Zoom nun die Möglichkeit, Umfragen für Meetings in einer zentralen Bibliothek zu verwalten. Nutzer können auch Umfragen erstellen oder bearbeiten und diese für Meetings mit Personal Meeting ID (PMI) und ohne verwenden. Wird eine Umfrage als für alle Besprechungen als verfügbar markiert, erscheint sie in der Liste der Umfragen, die in einer Besprechung gestartet werden können.

Einen Überblick über alle neuen Funktionen für die einzelnen Zoom-Produkte finden Sie hier.