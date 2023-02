Susan Wojcicki, CEO von YouTube, tritt nach knapp 25 Jahren beim Mutterkonzern Google (beziehungsweise Alphabet) zurück. Wie die 54-Jährige in einem Blogpost mitteilte, möchte sie sich künftig ihrer Familie, Gesundheit und persönlichen Projekten widmen. Wojcicki zählt zu den dienstältesten Angestellten beim Internetriesen und war vor ihrer Zeit als YouTube-CEO (seit 2014) als Senior Vice President for Ad Products bei Google tätig.

Today, after nearly 25 years at @Google, I’m stepping back to start a new chapter. I'm inspired every day by creators around the world who bring people together on @YouTube. It's been an honor to have a front row seat to this incredible community. https://t.co/063sYalPzX