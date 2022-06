Der Juni ist ein wichtiger Monat für Apple-Fans, auch wenn nicht viel für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht wird, denn er Juni beginnt mit der Worldwide Developers Conference, besser bekannt als WWDC. Am 6. Juni um 19 Uhr wird Apple eine Keynote halten und iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 und macOS 13 vorstellen. Wir werden alles über die neuesten Funktionen erfahren, die in diesem Herbst auf unsere Apple-Geräte kommen.

Möglicherweise stellt das Unternehmen auf der WWDC auch neue Hardware vor - manchmal ist das der Fall, manchmal aber auch nicht. Es gibt Gerüchte über ein neues Macbook Air, einen Mac Mini, einen iMac Pro (oder iMac Studio) und einen Mac Pro. Es würde uns überraschen, wenn alle diese Geräte auftauchen würden, aber ein oder zwei davon wären denkbar.

Natürlich ist das große Event nicht alles, was Apple im Juni zu bieten hat. Derzeit laufen Betatests von iOS 15.6 und macOS 12.5, die wahrscheinlich noch in diesem Monat für die Allgemeinheit freigegeben werden. Außerdem veröffentlichen Apple TV+ und Apple Arcade weiterhin neue Inhalte, die einen Blick wert sind. Hier finden Sie alles, was noch im Juni erscheinen wird:

Die Worldwide Developers Conference von Apple findet vom 6. bis 10. Juni statt, mit einer Keynote am 6. Juni um 19 Uhr MESZ. Dort werden alle Informationen zu iOS 16, macOS 13, watchOS 9 und allem, was sonst noch auf der großen Veranstaltung erscheinen könnte, bekannt gegeben. Wir werden live von der Veranstaltung berichten.



Auf die Ankündigung des Betriebssystems wird mit ziemlicher Sicherheit sofort eine Entwickler-Beta folgen, die oft ziemlich fehlerhaft ist und auf die man nur mit einem Entwickler-Account zugreifen kann (der 99 US-Dollar im Jahr kostet). Wir rechnen auch mit öffentlichen Betaversionen, obwohl diese wahrscheinlich nicht vor Juli starten werden.

Wenn Apple auf der WWDC neue Hardware vorstellt, kann man nur raten, wann sie auf den Markt kommen wird. Wenn Apple neue Hardware vorstellt, kann sie normalerweise noch in der gleichen Woche vorbestellt werden und wird ein oder zwei Wochen später ausgeliefert. Allerdings kam es auch schon vor, dass Apple auf der WWDC eine Vorschau auf Hardware gab, die erst viel später ausgeliefert wird, wie der aktuelle Mac Pro und das Pro Display XDR. Angesichts der Probleme in der Lieferkette, die die Auslieferung einiger Macs bis in den August hinein verzögern, kann man nur spekulieren.

WWDC 2022: Gerüchte über neue Hardware

Macbook Air

Es gibt auch einige ziemlich lautstarke Gerüchte über ein neues, überarbeitetes Macbook Air, vielleicht (oder vielleicht auch nicht) mit einem M2-Chip. Wir könnten auch ein neues 13-Zoll Macbook Pro zu sehen bekommen, ebenfalls mit dem M2. Wir halten es jedoch für wahrscheinlicher, dass diese Geräte auf einer Veranstaltung später in diesem Jahr vorgestellt werden.

Mac Mini

Auch der High-End- Mac Mini, der immer noch mit Intel-Prozessoren läuft, braucht ein Update. Gerüchten zufolge soll er ein neues Design und einen M1-Pro-Chip erhalten.

Mac Pro

Im Laufe der Jahre wurden auf der WWDC immer wieder neue Mac-Pro-Modelle vorgestellt, und das könnte auch dieses Jahr so sein. Wenn Apple auf der WWDC die Bühne betritt, sind bereits zwei Jahre vergangen, seit das Unternehmen seine Pläne für den Wechsel von Intel zu eigenem Silizium bekannt gegeben hat - und der Mac Pro ist der einzige Mac, der diesen Wechsel noch nicht vollzogen hat. Selbst wenn er noch nicht ganz marktreif ist, gehen wir davon aus, dass Apple zeigen wird, was es für dieses Kraftpaket geplant hat.

Pro Display XDR

Es gibt Gerüchte, dass das Pro Display XDR dieses Jahr ein Update erhalten könnte. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die WWDC, zusammen mit einem neuen Mac Pro.

iMac Pro

Als Apple den Mac Studio auf den Markt brachte, wurde auch der 27-Zoll iMac eingestellt. Das heißt aber nicht, dass der große iMac tot ist. Es ist sogar möglich, dass Apple dieses Jahr einen neuen 27-Zoll iMac Pro vorstellt, möglicherweise auf der WWDC.

Apps und Software-Updates

iOS 15.6: Apple testet derzeit iOS 15.6 im Beta-Stadium, aber es scheint keine größeren neuen Funktionen zu geben. Es könnte sich lediglich um ein Bugfixing- und Sicherheitsupdate handeln. In jedem Fall erwarten wir, dass es im Juni veröffentlicht wird (zusammen mit iPadOS, tvOS und watchOS).

macOS 12.5: Die nächste Version von macOS Monterey befindet sich derzeit ebenfalls in der Beta-Phase. Wie iOS 15.6 scheint auch macOS 12.5 keine neuen Funktionen zu enthalten. Wir vermuten, dass es sich lediglich um ein Bugfixing- und Sicherheitsupdate handelt, das zeitgleich mit den iOS-, iPadOS-, tvOS- und watchOS-Updates erscheint.

iOS 16 Beta 1: Wenn Apple alle seine neuen Betriebssysteme vorstellt, stellt es registrierten Entwicklern kurze Zeit später eine Beta-Version (voller Fehler und fehlender Funktionen) zur Verfügung. Lesen Sie hier, was wir von iOS 16 erwarten. Eine öffentliche Betaversion wird wahrscheinlich ein paar Wochen später (wahrscheinlich im Juli) in einem weniger fehlerhaften Zustand erscheinen.

iPadOS 16 Beta 1:iPadOS 16 wird natürlich zusammen mit iOS 16 in einer Entwickler-Beta erscheinen. Gerüchten zufolge können wir eine weitere große Änderung beim Multitasking erwarten. Wir hoffen, dass Apple dieses Jahr alles richtig macht.

tvOS 16 Beta 1: Updates für tvOS (das auf der Apple-TV-Hardware läuft) werden zeitgleich mit den iOS-Versionen veröffentlicht, weshalb wir davon ausgehen können, dass die Betas zur gleichen Zeit erscheinen werden. Einige Versionen von tvOS enthalten viele neue Funktionen und Änderungen, während andere Jahre relativ unbedeutend sind. Wir sind nicht im Bilde darüber, was wir von tvOS 16 wirklich erwarten können.

watchOS 9 Beta 1: Neue iOS Betas werden in der Regel von neuen watchOS Betas begleitet. Wir haben gehört, dass watchOS 9 unter anderem neue Zifferblätter und Fitness-Funktionen erhalten soll. Erst vor Kurzem hat Apple damit begonnen, öffentliche Betatests für watchOS durchzuführen, aber die öffentliche Beta von watchOS 9 wird wahrscheinlich nicht vor Juli veröffentlicht.

macOS 13 Beta 1: Ob macOS 13 tatsächlich den Namen "Mammoth" tragen wird, ist nicht bekannt. Vielmehr handelt es sich um ein vorherrschendes Gerücht, das angesichts der jüngsten kalifornischen Themen Sinn ergibt. Manchmal hinken die macOS-Beta-Updates ihren iOS-Pendants hinterher, was zum Teil an der großen Vielfalt an Hardware liegt, die im gesamten Mac-Ökosystem unterstützt werden muss. Sie können mit einer Entwickler-Beta im Juni rechnen, aber nicht unbedingt direkt nach der Ankündigung, und mit einer öffentlichen Beta im Juli.

Apple-Dienste

Apple TV+

Physical (Staffel 2): Die zweite Staffel dieser düsteren 80er-Jahre-Komödie wird ab dem 3. Juni gestreamt.

For All Mankind (Staffel 3): Apples Big-Budget-Drama über ein Weltraumrennen in einer alternativen Realität wird am 10. Juni fortgesetzt.

Cha Cha Real Smooth: Dieser Indie-Film, der 2022 mit dem U.S. Dramatic Audience Award des Sundance Film Festivals ausgezeichnet wurde, wird am 17. Juni ausgestrahlt.

Home (Staffel 2): Ebenfalls am 17. Juni kommt die zweite Staffel dieser Serie, die einen Blick auf das Design und die Architektur einiger der einzigartigsten Häuser der Welt wirft.

Loot: Eine neue Serie mit Maya Rudolph in der Hauptrolle über eine Milliardärin, die außer Kontrolle gerät, den Tiefpunkt erreicht und sich für eine ihrer vergessenen Wohltätigkeitsorganisationen engagiert. Die Serie hat am 24. Juni Premiere.

Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit (Special und Kurzfilme): Keine neue Staffel, nur ein neues Special und einige Kurzfilme dieser gemischten Live-Action- und Zeichentrickserie für Kinder über Freundlichkeit und Wertschätzung.

Apple Arcade

Apple veröffentlicht neue Spiele für Apple Arcade freitags, aber nicht jeden Freitag gibt es ein neues Spiel oder eine wichtige Aktualisierung. In unseren Apple Arcade FAQ finden Sie eine vollständige Liste der Apple Arcade Spiele und weitere Details zu diesem Dienst. Viele Spiele werden ohne Vorankündigung veröffentlicht, aber häufig werden ausgewählte Projekte im Abschnitt "Bald erhältlich" aufgeführt. Derzeit sind dort die folgenden Spiele aufgelistet, aber es könnten noch weitere folgen:

Frogger and the Rumbling Ruins: Erscheint am 3. Juni

Cooking Mama: Cuisine!: Erscheint am 17. Juni

Air Twister: Erscheint am 24. Juni

Der Artikel erschien im Original zuerst bei unseren englischsprachigen Kollegen der Macworld und wurde ins Deutsche übersetzt. (Macwelt)