Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Lösungen für das Finanz- und Personalwesen und beschäftigt unter anderem Consultants für die Implementierung unserer Lösungen, Account Executives, Presales Consultants und Softwareentwickler. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien wurde 2005 gegründet und bietet weltweit Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human-Capital-Management und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Herausragende Initiativen

Wöchentliche Mitarbeiterbefragung

Jeder kann wöchentlich und anonym an einer Mitarbeiterbefragung teilnehmen. Diese 'Best Workday Survey' basiert auf der Great-Place-to-Work-Methodik und stellt jene Verhaltensweisen in den Fokus, die am ehesten zu einem vertrauensvollen Arbeitsumfeld beitragen.

Open Forum Initiative

Alle sechs Monate bietet Workday allen Mitarbeitern an, sich auszutauschen und in einem zweitägigen Workshop an der Gestaltung der wesentlichen Geschäftspraktiken zu beteiligen. Diese Gruppen befassen sich z. B. mit den Themen Onboarding, Karriereentwicklung und Kommunikation zwischen verschiedenen Teams und entwickeln diese weiter.

Auch Entwickler werden geschult

Softwareentwickler und Informatiker kommen bei Workday in den Genuss von Weiterbildung. So besuchen sie unter anderem ein mehrwöchiges Technology Boot Camp, um fundiert über die firmeneigene Technologieplattform geschult zu werden.

Das sagen die Mitarbeiter:

95 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Workday schafft ein freundliches Arbeitsumfeld."

"Das Unternehmen ist wie eine Familie und die Führung weitsichtig und einfach anders. Die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ist sehr positiv und bemerkenswert."

