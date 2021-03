"Datenschutz und -Sicherheit sind für die IT in der Öffentlichen Verwaltung der entscheidende Aspekt. Cloud Computing muss hier die drei klassischen Ziele erfüllen: Verfügbarkeit, Gewährleistung von Integrität sowie die Vertraulichkeit von IT-Leistungen und Daten", sagt Stefan Pechardscheck, Globaler Leiter Technology bei dem Beratungsunternehmen BearingPoint.

Damit spricht er die Achillesferse der gegenwärtigen Cloud-Euphorie in Deutschland an, denn nach dem US CLOUD Act können US-Behörden auf alle Daten zugreifen, die ein US-Provider kontrolliert, also speichert, verarbeitet, durchleitet oder einsehen kann. Dabei ist es völlig egal, wo sich diese Daten auf der Welt befinden. Auch der Versuch, sich durch den Privacy-Shield vor solchen Zugriffen zu schützen, erwies sich als wirkungslos, denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das Abkommen für unwirksam erklärt, da es kein Schutzniveau gemäß der DSGVO sicherstellt.

Providerwahl: Datenschutz ist wichtigstes Kriterium

Dieser Aspekt ist besonders wichtig für die ÖV, da sie naturgemäß viele personenbezogenen Daten verarbeitet. In den rund 400 Bundesbehörden sowie den vielen Landes- und Kommunalverwaltungen werden die Daten von 83 Millionen Personen mit sehr vielen sensitiven Attributen verarbeitet.

Kein Wunder also, dass Cloud Computing in der ÖV in der Vergangenheit nur sehr zögerlich zum Einsatz kam. Laut einer Studie der Agentur Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut sagen 75 Prozent der Befragten, dass sie die Datenschutzkonformität als wichtigstes Kriterium bei der Auswahl eines Cloud-Providers ansehen. Das heißt konkret, dass bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die großen US-Provider nicht in Betracht gezogen werden können.

Deutscher Cloud Provider ist führend

Mit dem jüngsten Aufkommen einer europäischen Lösung zeichnet sich für eine solche Cloud-Nutzung in der ÖV aber endlich ein neuer Weg ab, der bereits große Zustimmung erfährt. So sprechen sich in der Sopra-Untersuchung 69 Prozent der Befragten für die neue europäischen Cloud-Infrastruktur aus, die derzeit unter dem Namen Gaia-X vorangetrieben wird.

Eines der führenden Unternehmen im Gaia-X-Projekt ist der deutsche Cloud-Anbieter IONOS Cloud. Mit seiner IONOS Cloud Compute Engine war das Unternehmen von Beginn an eine treibende Kraft dieser Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums. "Wir sind hier alle auf Gaia-X eingeschworen. Es ist für uns ein starker Impuls für mehr Datensouveränität in Europa", sagt Dr. Martin Endreß, Vorstandsmitglied von 1&1 IONOS SE, über das Engagement in diesem europäischen Projekt. Neben IONOS sind inzwischen noch über 350 europäische Organisationen und Unternehmen an diesem ehrgeizigen Projekt beteiligt; Tendenz weiter steigend.

IONOS: Viele Cloud-Vorzeigeprojekte

Auf die ÖV hat IONOS einen strategischen Fokus gelegt, der sich in einer besonderen Expertise und vielen weiteren Kooperationen zeigt. "Die ÖV ist eine Welt für sich. Auf jeder Ebene gibt es andere Anforderungen, beispielsweise welche Zertifizierungen ein Provider vorlegen muss, aber auch die Ausschreibungen sind sehr oft unterschiedlich", sagt Endreß über diese spezielle Anwendergruppe.

Doch nicht nur die eigene Expertise kommt hier zum Einsatz, vor allem mit verschiedenen Partnern werden weitreichende Lösungen konzipiert und umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist die "Schul-Cloud" des Potsdamers Hasso-Plattner-Instituts (HPI), die mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entsteht. Damit wurde eine technische Grundlage geschaffen, auf der Lehrkräfte und Schüler über jedes Gerät die digitalen Inhalte ohne besondere technische Vorkenntnisse abrufen können. IONOS ist bei der Umsetzung dieses Projektes ein Partner in einem Konsortium unter Federführung von Dataport und kann inzwischen auf beachtliche Erfolge verweisen. So sind mittlerweile mehr als eine Million User auf der HPI Schul-Cloud - dreißig Mal so viele wie noch vor einem Jahr.

Ein weiteres gemeinsames Projekt mit Dataport ist Phoenix. Hierbei geht es darum, den Cloud-Einsatz in allen Bereichen der ÖV zu fördern. Das ist vor allem bei vielen bekannten Standardanwendungen eine besondere Herausforderung. "Office 365 kommt für viele Verwaltungen schon deshalb nicht in Frage, weil es der Kontrolle des US-Unternehmens Microsoft unterliegt und damit die digitale Souveränität beeinträchtigt", weiß Endreß aus vielen Kundengesprächen zu berichten. Stattdessen kommen andere Produkte zum Einsatz, die auf Open Source oder europäischen Lösungen basieren. Konkret heißt das in diesem Fall, dass Software von NextCloud aus Stuttgart, von Univention aus Bremen und von OpenXchange aus Köln bevorzugt wird. Fatale Lock-in-Effekte werden so wirksam vermieden.

Alle diese Projekte basieren auf der IONOS Cloud Compute Engine mit ihrem DSGVO-konformen Code Stack "Made in Germany", bei dem alle Daten in nach ISO 27001 zertifizierten Hochleistungsrechenzentren innerhalb Europas gespeichert sind.

IONOS Cloud: Die europäische Cloud-Alternative für maximalen Datenschutz