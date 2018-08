Haben Sie sich schon mal gefragt, wen Sie eigentlich führen? Dieses Video lehnt sich an den von Simon Sinek bekannten "goldenen Kreis" an und warum es wichtig ist, den Weg von innen nach außen zu wählen. Am Anfang sollte immer die Frage nach dem "Warum" stehen. Verlassen Sie alte Muster und bewältigen Sie Ihre Herausforderungen täglich neu!