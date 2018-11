IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen für Technologie-Zielgruppen. In 97 Ländern bietet IDG IT-Entscheidern und Tech-Enthusiasten Orientierung und Entscheidungshilfe beim Kauf von Technologieprodukten über alle relevanten Märkte.

Die IDG-Premium-Medienmarken CIO, Computerwoche, ChannelPartner, PC-Welt und Macwelt bilden dabei die Basis für das breit aufgestellte und hochwertige Dienstleistungsportfolio, das den Kunden einzigartige Mehrwerte bei der Erreichung der Marketing-Ziele bietet: Die IDG Data Intelligence ermöglicht gezielte und effiziente Marketing- und Kommunikationslösungen, die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über alle Medienkanäle (Video, Mobile, Social, Digital) und helfen Kunden so, ihre Marketingziele dialogorientiert mit hochintegrierten, innovativen Marketing-Programmen zu erreichen (inklusive technischer Entwicklung, professioneller Content-Produktion und zielgerichteter Distribution). Zum 360-Grad-Leistungsportfolio von IDG gehören ebenso hochwertige Konferenzen und Seminare sowie thematisch relevante Studien-Projekte und Executive Education Programme.



Für den Bereich "Events", der mittlerweile über 40 Veranstaltungen pro Jahr in verschiedenen Städten in Deutschland in einem stark wachsenden Markt durchführt, darunter einige marktführende Veranstaltungen, wie den "CIO des Jahres", die "Hamburger IT Strategietage" oder den "Systemhauskongress", besetzen wir ab sofort eine Schlüsselstelle.

Audience Development Manager Events (w/m)

Aufgaben:

·konzeptionelle Weiterentwicklung und Steuerung der Audience-Development-Strategie und deren Implementierung

·Erstellung von Analysen und Audience-Development-Trends, deren Nutzverhalten und Auswertung

·Monitoring und Benchmarking der Social Media Aktivitäten und SEO Sichtbarkeit

·Recherche und Ansprache neuer Teilnehmer

·Aufbau und Pflege einer Event-Teilnehmer-Community

·regelmäßiger und professioneller Kundenkontakt vor, während und nach Veranstaltungen

·Management und Handling unserer CRM-Systeme inkl. 360° Analyse

·Erarbeitung eines Online-Marketing-Konzepts zur Teilnehmergewinnung

·Weiterentwicklung, Pflege und Management unserer Veranstaltungsapplikation

·Weiterentwicklung des Teilnehmerfeedbacks onsite und online

Anforderungen:

· Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in den Bereichen Medien, Kommunikation, Marketing und/oder BWL

· Erste Erfahrungen im Marketing oder Vertrieb

· Erste Erfahrungen im digitalen Marketing, gerne auch in Form von Praktika

· Idealerweise Erfahrungen in der IT-Branche

· Gute MS-Office- und idealerweise CRM-System-Kenntnisse

· Ausgeprägte Erfahrung in Social Media und Communities

· Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise

· Kommunikationsstärke

· Organisationstalent und Spaß an der Arbeit im Team

· Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Angebot:

Ein kollegiales und internationales Umfeld mit offener Kommunikation, fairer Bezahlung und vielfältigen Möglichkeiten der übergreifenden Vernetzung schafft die Basis für kreative Entfaltung in den Wachstumsmärkten der neuen Medien und Dienstleistungen unseres Hauses.

Wir bieten echten Teamspirit, hohe Kollegialität und Spaß an der Arbeit in einem modernen Bürogebäude und in einer zeitgemäßen Unternehmenskultur (flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung, ein attraktives Gehaltspaket und viele Benefits wie z.B. kostenlosen Unternehmenssport, eine Kantine im Bürogebäude und Fahrradleasing).

Wir freuen uns auf Sie!

Bitte schicken Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

IDG Business Media GmbH – Marion Richtmann

Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München

Telefon 089/36086246

bewerbung@idg.de