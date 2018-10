Managed Service Provider unterstützen Ihre Kunden bei ausgewählten IT-Leistungen und sparen ihnen dadurch im besten Falle Kosten und Zeit - Ressourcen, die dann in Innovationen gesteckt werden können.

Wie gut ist Ihr Managed Service Provider?

Wurde auch in Ihrem Unternehmen in den letzten beiden Jahren ein Cloud-Projekt durchgeführt, an dem auch externe ITK-Dienstleister oder Managed Service Provider beteiligt waren? Bezieht Ihr Unternehmen ganz allgemein Dienstleistungen aus der Cloud?

COMPUTERWOCHE und Channelpartner wollen auch in diesem Jahr wieder ermitteln, wie zufrieden Unternehmen mit ihren Managed Service Providern sind. Hierzu führen wir ab sofort eine Befragung unter Anwenderunternehmen durch.

Hier geht es zur Umfrage "Bester Managed Service Provider 2019"

Wenn auch Ihr Unternehmen Managed Services bezieht, sind wir an Ihrer Einschätzung zu den beteiligten Cloud- oder Managed Service Providern interessiert. Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Umfrage. Mit der Teilnahme an dieser Umfrage leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zu mehr Transparenz im Markt. Außerdem wird unter allen Teilnehmern ein Apple iPad mini 4 verlost.

Auszeichnung der besten Managed Service Provider

Ausgezeichnet werden die "Besten Managed Service Provider 2019" am Abend des Channel meets Cloud Kongresses am 28. Februar 2019 in München im Rahmen einer festlichen Verleihung. Wer aus erster Hand erfahren möchte, welche Managed Service Provider sich die begehrten Trophäen holen, sollte sich bereits jetzt unter https://www.channel-meets-cloud.de/anmeldung/ zum Kongress anmelden.