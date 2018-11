Jede neue Windows-Version bringt neue oder geänderte Gruppenrichtlinien in Form von ADMX-Dateien mit. Insbesondere bei den Aspekten Sicherheit und Datenschutz hat sich diesmal einiges getan. In diesem Video erfahren Sie, worauf Sie beim Einrichten dieser Dateien auf dem System und bei deren Integration in Active Directory Acht geben müssen.