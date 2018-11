Microsoft hat mittlerweile Windows 10 das sechste Funktions-Update verpasst und zahlreiche Neuerung in das Betriebssystem integriert. So lassen sich jetzt Ordner noch besser vor Erpresser-Malware-Attacken schützen. Auch das Energiemanagement und die Speicherplatzverwaltung beziehungsweise -optimierung sind übersichtlicher geworden.

Das TecChannel Compact stellt Ihnen die wichtigsten Windows-Neuerungen vor und erläutern welche Apps, Anwendungen und Security-Funktionen das aktuelle Windows auszeichnen. Zusätzlich geben wir eine Übersicht über die verschiedenen Windows-10-Editionen und wie sie sich in Ausstattung, Zielgruppe und Lizenz unterscheiden.

Trotz ständiger Verbesserungen sind nicht alle Einstellungen optimal, sodass manuelles Eingreifen seitens des Nutzers notwendig ist. Das beginnt bereits bei der Installation beziehungswiese beim Update und der Einrichtung von Windows 10. Läuft das Betriebssystem stabil lassen sich noch zahlreiche Optimierungen hinsichtlich Systemperformance, Effizienz und Komfort vornehmen. Auch in puncto Sicherheit und Datenschutz bietet Windows 10 per Schalteroptionen oder Bordwerkzeuge zahlreiche optionale Zusatzmaßnahmen an. Einige Features des Systems sind versteckt oder nicht direkt zugänglich, da hilft oft nur der Rückgriff auf die Kommandozeile, wie wir zeigen.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

In der Office-Rubrik präsentieren wir Ihnen nützliche und praxisorientierte Tipps und Kniffe rund um Word, Excel Outlook und Teams, die Ihnen den Business-Alltag erleichtern sollen. So erklären wir zum Beispiel den richtigen Umgang mit Formeln und wie Sie aus verschiedenen Datenquellen moderne Diagramme in Excel erstellen können. In Word zeigen wir, wie man Texte perfekt formatiert oder ansprechende Layouts gestaltet und in Outlook, wie man mit Quicksteps Abläufe automatisiert, mit Suchordnern arbeitet oder Ordnung bei E-Mails und Terminen hält. Eine Versionsübersicht der aktuellen Microsoft- 365-Abo-Suite rundet das Kapitel ab.

Vieles bei Windows ist nicht wirklich praktisch vorkonfiguriert und nervt. Wie es etwa bei PDF-Handhabung, Fernwartung, Informations-Management oder Festplattenverschlüsselung einfacher und komfortabler geht und welche zusätzlichen Tools für Mehrwert sorgen, haben wir für Sie in gewohnter Manier in unserem Kompendium zusammengetragen.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Windows 10 und Office im Business-Einsatz:"

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Windows 10 und Office im Business-Einsatz"

Windows 10

Home, Pro, Enterprise: Die passende Windows-Edition für Ihr Office

Funktions-Update: Das sind die Neuerungen

So sicher ist Windows 10

Tipps & Tricks: Einrichtung, Wartung, Optimierung

Office & Co.

Microsoft 365: Windows und Office im Kombi-Ab

Word & Excel: Texte und Tabellen perfekt im Griff

Outlook: Strukturierte Kommunikation per E-Mail

Microsoft Teams: Effektiv in Gruppen arbeiten

Tipps & Tools

Kostenlose Microsoft-Tools zur Windows-Verwaltung

Sichere Datenspeicherung mit Bitlocker und Veracrypt

So geht's: Windows per RDP aus der Ferne warten

Office-Tools: PDFs erstellen, bearbeiten und betrachten

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download