Was haben produktive Teams und agil arbeitende Unternehmen gemeinsam? Sie organisieren ihre Arbeit nach dem Effizienzprinzip und werden dadurch gemeinsam besser. Dafür müssen sie die richtigen Dinge tun, in Kontakt bleiben und die richtigen Werkzeuge einsetzen. Gerade der übergreifende Austausch zwischen Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern und Freelancern macht Unternehmen reaktionsschnell und stark.

Teamarbeit erfordert optimale Tools

Unified Communications as a Service (UCaaS) ist der strategische Schlüssel für optimale Konnektivität und Zusammenarbeit in Organisationen und darüber hinaus. UCaaS versetzt Mitarbeitende in die Lage, effizienter mit Kunden, Geschäftspartnern und untereinander zusammenzuarbeiten.

Die schnelle und direkte Kommunikation verbessert bestehende Prozesse und beschleunigt die Vorgänge im operativen Geschäft. Mitarbeitende und Teams werden produktiver - und damit auch das gesamte Unternehmen. Das macht Organisationen langfristig agil und zukunftsfähig.

Was steckt hinter dem Zauberwort UCaaS?

UCaaS gewährt Nutzern unabhängig von ihrem Standort einen konsistenten Zugang zu Kommunikationsdiensten. Das hilft Organisationen, ihre Geschäftsprozesse weiter zu automatisieren und auf Effizienz zu trimmen.

Hauptvorteil des cloudbasierten as-a-Service-Modells: Die Konnektivität ist überall und jederzeit gegeben. Darüber hinaus werden Geschäftsmodelle flexibel und skalierbar. Das reduziert die Kosten und entlastet die IT-Abteilung.

Zoom bietet genau dafür eine All-in-one-Plattform an. Sie bündelt die zentralen Bereiche für digitale Kommunikation und vernetzte Zusammenarbeit in einer Anwendung.

Die Plattform verbindet Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort in Echtzeit – nahtlos und ohne Informationsverlust. Das verbessert die Erreichbarkeit, verleiht verteilten Teams mehr Schlagkraft und lässt Mitarbeitenden mehr Zeit für produktive Tätigkeiten.

Von der Video-App zur Plattform

Wahrscheinlich kennen Sie Zoom als einen global führenden Anbieter für Videomeetings. Über 500.000 Unternehmen weltweit und mehrere Hundert Millionen Anwender setzen Zoom bereits als Kommunikationslösung ein. Was als Videomeeting-App begann, ist heute eine hochflexible UCaaS-Plattform. Sie bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie für eine nahtlose Zusammenarbeit in Ihrer Organisation benötigen.

Verwenden Sie Zoom, um Anwender und Gruppen mit oder ohne Video zu verbinden, Arbeitsbereiche neu zu definieren, agile Workflows auszuprobieren, Zielgruppen direkt anzusprechen und Kunden zu binden. Dabei verbessert die Zoom-Plattform die Wertschöpfung am Digital Workplace, indem sie Microsoft 365 um wichtige Funktionen ergänzt und Tools konsolidiert. Die Folge: Die UCassS-Lösung von Zoom reduziert Kontextwechsel, schafft Transparenz unter allen Beteiligten und verringert digitale Ablenkungen. Eine einheitliche Bedienoberfläche für modernes Arbeiten, unabhängig vom Kommunikationskanal und vom verwendeten Endgerät - das ist Zoom.

Plattform wird zur strategischen Entscheidung

Cloud-Telefonie, Videokonferenzen, Chats, Meetings, virtuelle Räume, Webinare und netzbasierte Veranstaltungen: Die Anforderungen in modernen Unternehmen sind vielfältig - und sie verändern sich. Legen sich Organisationen auf die richtige Kommunikations- und Kollaborationsplattform fest, können sie ihre Business-Agilität verbessern. Das macht die Wahl der Plattform zur strategischen Entscheidung.

Bei der All-in-one-Cloudlösung von Zoom profitieren Mitarbeitende und IT-Teams von der system- und geräteübergreifenden Herangehensweise. Zoom bietet eine schnell integrierbare und intuitiv bedienbare Arbeitsumgebung. Ob mobil, im Büro, im Konferenzraum oder in hybriden Umgebungen: Sie benötigen nur einen Client oder Webbrowser - und alle Module lassen sich einbinden und über eine einzige Bedienoberfläche sofort nutzen. So kann jeder Mitarbeitende individuell entscheiden, wo und wie er arbeitet. Dank des modularen Aufbaus skaliert Zoom mit den Anforderungen von Unternehmen.

Ein einziges Tool für die digitale Zusammenarbeit

Die flexible Produktwelt von Zoom besteht aus fünf Säulen:

Zoom One mit allem, was Sie für kollaboratives Arbeiten benötigen

Zoom Spaces mit innovativen Videolösungen für Meetingräume

Zoom Events für wirkungsvolle virtuelle und hybride Veranstaltungen

Zoom Contact Center für Omnichannel-Kundendienstlösungen

Zoom Developers für Apps und Integrationen über die Zoom-Plattform

Ein Vorteil der UCaaS-Plattform von Zoom ist ihre Modularität. So können Sie konkret die Kommunikations-Tools buchen, die Sie aktuell benötigen - und weitere Dienste bei Bedarf Schritt für Schritt integrieren. Ein Einstiegspunkt kann zum Beispiel im Bereich Videokollaboration und Gruppenchat sein (Zoom One) oder bei der Modernisierung von Besprechungsräumen (Zoom Spaces). Ihr Unternehmen wird damit die richtige Grundlage treffen, um agil und ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten, effiziente Workflows umzusetzen und die Wertschöpfung voranzubringen.

Den konsequenten Ausbau der Plattform dem UCaaS-Gedanken folgend demonstriert Zoom mit den neuesten Modulen, aktuell noch in der Beta-Version: Zoom Mail und Kalender. Damit greifen Nutzer direkt in der Zoom-Desktop-App auf ihre E-Mail-Konten zu. Auch bestehende Kalenderdienste von Drittanbietern lassen sich leicht mit der Zoom-App verbinden. So können Anwender Anrufe und Meetings planen oder diesen aus dem Kalender beitreten.

Wenn Sicherheit den Unterschied macht

Datensicherheit und Datenschutz haben für Zoom höchste Priorität. Dafür sorgen moderne Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen sowie Zertifikate. Das Ziel: die Zukunft von Unternehmen und Organisationen digital und sicher zu machen. Zoom hat als erster Anbieter eines Video-Kommunikationsclients die Common-Criteria-Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Weitere Security-Bausteine sind:

Optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für Zoom Meetings:

Keine dritte Partei - einschließlich Zoom - hat Zugang zu den privaten Schlüsseln von Meetings.

Steuerung des Dataroutings:

Unternehmen können festlegen, welche Rechenzentren ihre Echtzeit-Meeting- und Audiodaten und gemeinsam genutzten Inhalte und während des Meetings oder Webinars verarbeiten.Mit der Option der europäischen Rechenzentrumsregion erhalten Sie mehr Kontrolle darüber, wohin Daten gesendet werden.

Audiosignatur und Wasserzeichen:

Die zuschaltbare Audiosignatur und das Wasserzeichen von Zoom helfen, Teilnehmer zu identifizieren, die ein Meeting aufzeichnen.

Transparenz:

Sie spielt für Zoom eine zentrale Rolle bei der Data Security. Zahlreiche datenschutz- und datensicherheitsrelevante Dokumente werden öffentlich zugänglich und zentral im Zoom Trust Center zur Verfügung gestellt.

ISO/IEC 27001:2013:

Das internationale Zertifikat für Systeme im Bereich Informationssicherheitsmanagement belegt die Sicherheitsstandards von Zoom.

Hosting auf deutschen Servern

In Deutschland bietet Zoom in Kooperation mit der Deutschen Telekom das Produkt Zoom X an. Es basiert standardmäßig auf Servern der Telekom mit Serverstandort in Deutschland.

Zoom X hebt den bereits bestehenden Datenschutz von Zoom auf eine neue Stufe und vereint das Beste aus zwei Welten: Die Kommunikation und Kollaboration auf der Zoom-Plattform im Netz der Telekom. Sie profitieren von Cloud-Telefonie in Top-Audioqualität, Videokonferenzen, Chats, Raumlösungen, Events und Webinaren von Zoom und dem vollen Service der Telekom sowie von sicherem Hosting in Rechenzentren in Deutschland.

