Das digitale Abbild der Realität ist nicht erst seit dem Hollywood-Film Avatar ein prägender Begriff in der Industrie 4.0 Welt. Laut Gartner lassen sich hierüber Produktivitätspotentiale von rund zehn Prozent heben - und demzufolge werden in den nächsten zehn Jahren ein Großteil der produzierenden Unternehmen ein entsprechendes Abbild umgesetzt haben. In Summe also Grund genug, sich das Thema etwas näher anzusehen.

Motivation und Potentiale

Für Gartner ist das Thema des digitalen Zwillings eines der zehn Top-Themen im Jahre 2017 gewesen. Bei der Bewertung der Reife der Technologie (ob man hier von einer einzelnen Technologie sprechen kann, sei dahingestellt) darf natürlich die Einschätzung von Gartner nicht fehlen. Laut den Analysten wird es zur Reife eines digitalen Zwillings noch zirka fünf Jahre dauern.

Nichts desto trotz gibt es eine Vielzahl von Projekten in diesem Umfeld. Ungeachtet der vermeintlichen Reife des Ansatzes treiben etwa alle deutschen Automobilhersteller das Thema mit Nachdruck voran. Über das digitale Abbild lässt sich sehr leicht und schnell nachprüfen, ob und wie ein Teil nachgerüstet werden kann und ob es kompatibel zum Rest des Fahrzeuges ist. Der Nutzen fängt bei der Produktentwicklung an, geht über die Produktion und endet im Aftersales bei der Planung von Rückrufaktionen.

Praktische Beispiele

Digitale Zwillinge sind schon lange keine theoretischen Konstrukte mehr, auch wenn deren konkrete Ausprägung je nach Anwendungsfeld sehr unterschiedlich ausfallen kann. Das gilt vor allem für die funktionale Ausprägung und Abdeckung des physikalischen Gebildes. Vorreiter auf diesem Gebiet ist hier sicherlich die Elektronikfertigung.

Als Paradebeispiel für eine Smart Factory und damit auch die Umsetzung des digitalen Zwillings gilt sicherlich das Siemens-Werk in Amberg. Mit schöner Regelmäßigkeit heimst die Fabrik Auszeichnungen ein. Die Elektronikfertigung ist aber auch für das Thema mehr als prädestiniert. Ein hoher Automatisierungsgrad ist hier schon seit Jahren auf Grund der Fertigungskomplexität ein absolutes "Muss". Die Bestückung von Leiterplatten mit hoher Qualität zu gewährleisten ist durch menschliche und damit manuelle Tätigkeiten nicht gegeben.

Weitere Beispiele sind die Darstellung von Häfen, etwa von Rotterdam oder von Hamburg. Hierbei wird allerdings nicht der gesamte Hafen in seinen kleinsten Details nachgebildet, sondern ausschließlich jene, die für dessen Betrieb relevant sind. Konkret heißt das, man kann hier durchaus mit wenigen Datenpunkten erstmal auskommen. Hier liegt auch einer der wichtigen Punkte bei der Modellierung eines digitalen Zwillings - dessen Granularität. Akademische Vollständigkeit muss dem Pragmatismus weichen. Es macht keinen Sinn, nicht relevanten und für den geforderten Zweck unnötige Attribute zu beschreiben oder zu modellieren. Ausschließlich relevante Daten gilt es zu verarbeiten.

Bei Porsche werden alle Fertigungsschritte in Echtzeit über IT-Systeme mit dem digitalen Abbild verglichen. So können Qualitätsschwankungen erkannt werden, bevor sie bei Kunden negativ auffallen. Auch Zulieferer machen sich auf den Weg, ein digitales Abbild ihrer Produkte zu erstellen. Neue Geschäftsmodelle beflügeln hierbei diese Ansätze. Weitere Ansätze sind etwa die virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen und ganzen Produktionslinien. Ein leider vernachlässigter Punkt ist der Einsatz des digitalen Abbilds im Vertrieb. Hierüber lassen sich Verkaufsgespräche deutlich realistischer und auch emotionaler führen - vor allem für das Produkt Auto. Darüber hinaus lassen sich mittels Virtual Reality die Ausmaße von Spezialmaschinen oder des neuen Autos deutlich realistischer darstellen.

Der Aufbau eines digitalen Zwillings

Zuerst zur Begrifflichkeit. Beim digitalen Zwilling wird versucht die Realität virtuell abzubilden - aber genau in der erforderlichen Granularität. Da hierbei leicht verdammt viele Daten und Informationen entstehen können, macht eine Unterteilung durchaus Sinn. Im Weiteren erfolgt eine Darstellung gemäß der Siemens-Nomenklatur, da diese durchaus Sinn macht. Der digitale Zwilling wird unterteilt in:

Digitaler Product Twin (hier befinden wir uns in der Produktentwicklung, also das Produkt mit 3D-Modell/CAD-Modell, Prüfmerkmalen, notwendigen Simulationen während der Produktentwicklung, ...)

Digital Produktion Twin (nun sind wir in der Fabrikplanung angelangt, also Maschinen und Anlagen, Werkzeuge, NC-Programme und Prüfprogramme zur Produktion unseres Produktes,)

Digital Performance Twin auch als digitales Produktgedächtnis bekannt (nun produzieren wir unser Produkt endlich, hier spielen Produktionskennzahlen und Daten wie Durchlaufzeit, Einhalten von Lieferzeiten, Qualität usw. eine Rolle).

Zusammengefasst werden die Daten über einen Data Lake und Advanced-Analytics-Plattformen. Die verschiedensten Lösungsanbieten sind hier natürlich bestrebt, "ihre" jeweiligen IIoT-Plattformen als Cloud-Lösungen in Position zu bringen. Dies ist aber keineswegs zwingend erforderlich. Zu den einzelnen Produktanbietern kommen wir übrigens gleich. Zuerst aber noch etwas zum Grundsätzlichen.

Es ist schon angeklungen, dass es sich beim digitalen Zwilling um die Sammlung aller relevanten Daten eines Produktes und der Produktionsumgebung handelt. Daher braucht es auch nicht zu verwundern, dass Daten aus den jeweils führenden Systemen kommen, also PLM für die Produktentwicklung, digitale Fabrik für die Produktionsplanung, ERP für die unternehmerischen Belange und MES schlussendlich für die Produktion. Nicht zu vergessen sind natürlich die Feldinformationen, also wenn das Produkt "in Action" beim Kunden hoffentlich einwandfrei und damit fehlerfrei funktioniert. Somit ergibt sich schon fast zwangsläufig die Architektur eines digitalen Zwillings.

Es ist schnell ersichtlich, dass man hier vor einigem erheblichen Integrationsproblem inkl. Master Data Management steht. Daher braucht es auch nicht zu verwundern, dass eine einheitliche Beschreibungssprache erforderlich ist, um der Heterogenität Herr zu werden. Es gibt also viel zu tun, wenn man sich dran macht einen digitalen Zwilling aufzusetzen.

Natürlich darf ein methodisches Vorgehen nicht fehlen. Hier haben sich Unternehmen wie Deloitte entsprechende Gedanken gemacht, außerdem kann man auf die Ansätze der weiter unten beschriebenen Produkthersteller zurückgreifen. Wichtig ist nur, dass der digitale Zwilling agil, also Schritt für Schritt aufgebaut wird. Konkrete Use Cases helfen bei der Akzeptanz in den jeweiligen Fachbereichen. Hierüber wird auch dem Management der Nutzen und damit die Vorteile schnell verdeutlicht.