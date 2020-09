Die Coronavirus-Pandemie mit ihren wiederkehrenden Wellen konfrontiert Städte in der ganzen Welt mit unvorhergesehenen Herausforderungen. Urbane Ökosysteme bemühen sich um die Aufrechterhaltung der Grundversorgung und die nötige Eindämmung, während ihre Bewohner mehr oder weniger eingeschränkt sind und viele Unternehmen ums Überleben kämpfen.

Smart-City-Lehren aus der Krise

Obwohl die Situation der Städte sich von Land zu Land - oder sogar von Region zu Region - stark unterscheidet, kann jeder städtische CIO zwei wichtige Lehren aus der Krise ziehen.

1. Kommunikation ist Trumpf

Die Reaktionen auf das Verhalten der Städte während der Pandemie hat gezeigt, dass Einwohner, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und andere Organisationen von ihren Behörden vor allem eines erwarten: Kontinuität. Sie erwarten nicht unbedingt, dass öffentliche oder private Funktionen sofort oder auch nur kurzfristig wiederhergestellt werden, aber sie wollen die Garantie, dass dies in einem befristeten Zeitrahmen geschieht. Eine wichtige Aufgabe für CIOs ist es, der Stadtverwaltung die Instrumente an die Hand zu geben, die eine klare, konsistente und genaue Kommunikation ermöglichen.

Smart Cities sind hier im Vorteil. Sie haben bereits in die notwendigen Strategien und Plattformen investiert und eine Kultur des Datenaustauschs geschaffen, um Stadtbewohner sowie öffentliche und private Infrastrukturen zu vernetzen. Diese Infrastrukturen umfassen potenziell eine Vielzahl von Datenquellen, etwa Sensoren für das Internet der Dinge (IoT), digitale Displays und andere angeschlossene Anlagen. Die Stadtverantwortlichen können die erfassten Daten nutzen, um Systeme effizienter zu machen, die Sichtbarkeit von Optionen zu verbessern oder Nutzererfahrungen zu steigern. CIOs und IT-Organisationen müssen die resultierenden Datenströme allerdings genau analysieren, alle Fehlinformationen herausfiltern und den Datenschutz einhalten. Am Ende sind aber alle Entscheidungsträger in der Lage, gut informierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und diese gegenüber anderen Parteien und den Bürgern umfangreich und transparent zu erklären.

Während der COVID-19-Pandemie liegen die Vorteile dieser Art von Datenanalyse und -austausch auf der Hand. Städte können Millionen von Datenpunkten aggregieren und analysieren, um Hotspots zu identifizieren, Gesundheitsdienste an die Orte zu schicken, wo sie am dringendsten benötigt werden, und die Bewohner über die aktuell geltenden Regelungen auf dem Laufenden zu halten. Klare und aktuelle Kommunikation ist entscheidend. Die Erfahrungen mit der Pandemie zeigen deutlich, dass Social Distancing und das Einhalten von Hygieneregeln die besten Mittel sind, Infektionszahlen zu senken. Menschen akzeptieren eher die Notwendigkeit dieser Maßnahmen, wenn sie über klare, konsistente, vertrauenswürdige und kontextbezogene Informationen verfügen.

2. Resilienz meets Flexibilität

Eine gute urbane IT-Strategie muss in der Lage sein, den Informationsfluss in einem komplexen und sich kontinuierlich verändernden Ökosystem zu steuern. Zu den Komponenten dieses Ökosystems gehören etwa Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrsbehörden, aber auch Anbieter kritischer Infrastrukturen, Schulen, Unternehmen und viele andere - einschließlich Privatpersonen. Der CIO könnte beispielsweise aufgefordert werden, mit den Telekommunikationsanbietern zusammenzuarbeiten, um etwa einen Breitband-Internetzugang für die Wohnungen von Lehrern und Schülern sicherzustellen.

Eine der wichtigsten Aufgaben des CIO während der Pandemie ist die Aufrechterhaltung und Verwaltung sowie - wenn nötig - die Unterstützung der Mandate zur Einschränkung der Mobilität. Wenn mehr Menschen zu Hause bleiben, wird vor allem der öffentliche Nahverkehr komplexer und kostspieliger. Das New Yorker U-Bahnsystem hat zum Beispiel seit Beginn der Pandemie einen Rückgang der Fahrgastzahlen um 95 Prozent erlebt. Die Stadt hat daraufhin den Fahrplan drastisch reduziert, muss aber immer noch sichere Transportmöglichkeiten für die bereitstellen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Der städtische CIO kann den öffentlichen Nahverkehr hier unterstützen, indem er Echtzeitdaten nutzt, um stärker frequentierte Routen zu identifizieren.

Daniel Eiduzzis, DXC Technology

„Hinter der derzeitigen Entwicklung von Data Governance Offices steckt ein spannender Prozess, der mehrere Übungen vereint: Betriebswirtschaftliche und technische Kompetenzen schaffen gemeinsam einen Ordnungsrahmen für ein nachhaltiges Informationsmanagement. Ein solches Competence Center stellt geeignete Werkzeuge zur Überwachung und Steuerung zuvor definierter Compliance-Anforderungen bereit. Data Owner zeichnen für die Harmonisierung und Konsolidierung der unternehmensweit genutzten Key-Performance-Indikatoren (KPI) verantwortlich. Data Scientists helfen bei der technisch anspruchsvollen Aufbereitung und Analyse der betrachtungsrelevanten Data Sets.“ Marcus Flohr, Delphix

„Ein wichtiger Punkt, der in dem Multi-Cloud-Konzept berücksichtigt werden muss, ist, wie man die Daten in die Cloud bekommt, und das so intelligent, dass man für eine 10-TB-Produktivdatenbank nicht auch noch eine weitere 10-TB-Datenbank in der Cloud für ein Testsystem vorhalten muss. Die Bereitstellung von Rechenkapazitäten in der Cloud ist sofort gegeben. Das ist automatisiert, man kann CPUs, Memories et cetera dazu buchen. Doch wie baut man die verschiedenen Datenkonstrukte intelligent und ohne großen Zeitverlust zusammen?“ Edmund Heider, IDG

„Wenn wir heute über Datenstrategie reden, denken wir noch nicht daran, was vielleicht in fünf oder zehn Jahren an Möglichkeiten existieren mag. Es ist deshalb nicht nur extrem schwierig, eine Datenstrategie zu entwickeln, sondern auch, die zahlreichen Daten zu verwenden, die erhoben wurden, als es noch keine Strategie gab. Selbst wir als Endnutzer werden mit Daten überschüttet. Wer schaut denn noch auf das Thermometer, wenn man die Temperatur auch auf dem Smartphone ablesen kann? Oder man fährt im Zug und bekommt automatisch die Meldung ,Verspätung‘ oder bei Flugreisen die Nachricht ,Gate geändert‘. Wollen wir, dass so viele Daten auf uns einströmen? Irgendwann wird der Overflow dazu führen, dass es die Leute nicht mehr interessiert, ob ihr Paket im Logistikzentrum Leipzig gerade verarbeitet wird oder nicht.“ Karsten Stöhr, DataStax

„Bei der Datenstrategie gibt es langfristige Trends, die sich auch nicht mehr umkehren werden. Dazu gehört, dass Daten immer verfügbar sein müssen. Auch, dass man eine Lösung sofort skalieren kann, um den Kunden einen Service schnell bieten zu können. Eine Datenstrategie berücksichtigt auch, dass sich die Kunden auf der ganzen Welt bewegen und den Service jederzeit und überall konsumieren wollen. Von daher darf man den Blick nicht nur nach innen richten, sondern muss bei der Skalierung auch den Kunden die ganze Zeit im Blick haben. Und das ist eine Herausforderung des heutigen Datenmanagements.“ Günter Wassner, Teradata

„Künftig wird bei einer Lieferverzögerung nicht mehr der Logistikleiter die Entscheidung treffen, ob der Kunde durch Mehrkosten seine Lieferung doch noch erhält, sondern ein Kunden-Scoring, basierend auf einem Algorithmus. Eine Datenstrategie ist da absolut notwendig. Denn wenn diese Entscheidung auf falschen Daten getroffen wird, hat das einen enormen Effekt. Dieses Szenario, in dem hinter einer Entscheidung eine Maschine steht, ist schon heute durchaus Realität – ein Szenario, das die Menschen, die diese Maschinen programmieren, verantwortungsvoll gestalten müssen.“ Georg Wesinger, Celonis

„Transparenz der Daten zu schaffen, um zu erkennen, wie Prozesse tatsächlich ablaufen, ist der erste wichtige Schritt zur Steigerung der Effizienz in allen Unternehmensbereichen. Die größte Herausforderung besteht allerdings in der Umsetzung, die erst durch eine automatisierte Operationalisierung erreicht wird. Idealerweise haben alle Mitarbeiter kontinuierlich die „next best action“ im Blick und können diese konsequent umsetzen. Nachhaltige Optimierung wird angetrieben durch die Frage: ‚Was muss ich als Nächstes tun, um meinem Ziel, zum Beispiel einer Reduzierung der Durchlaufzeit, näherzukommen?‘ In der Theorie klingt das ganz einfach, aber in der Praxis scheitern die meisten Unternehmen daran, dass sie keine guten Einsichten und Handlungsempfehlungen aus den Daten bekommen, die durch einen Roboter analysiert und bereitgestellt werden.“

Smart-City-Durchbruch nach der Pandemie?

Die Pandemie hat der Wirtschaft vieler Städte zugesetzt. Die Haushaltsdefizite der Verwaltungen werden zu massiven Sparmaßnahmen führen. Für CIOs gibt es deshalb nur ein kleines Zeitfenster, in dem sie zusammen mit ihren Partnern überzeugende Ergebnisse aus ihren derzeitigen Smart-City-Initiativen liefern können. Diese fungieren idealerweise als Impulse für soziale und wirtschaftliche Unterstützungsprogramme, die die Smart City voranbringen und die Wirtschaft der Stadt stärken.

Städtische CIOs können beispielsweise dabei helfen, die Innenstädte wiederzubeleben. IoT-fähige Sensoren an Straßenlaternen oder Strommasten analysieren den Fuß- und Fahrzeugverkehr, so dass öffentliche Toiletten, Wickel- und Stillstationen für Babys oder Mülleimer optimal platziert werden können. Weitere Analysen können - bei entsprechenden Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen - dem gesamten städtischen Ökosystem zur Verfügung gestellt werden. Dann wären auch Wirtschaftsbetriebe wie Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomen in der Lage, ihr Angebot anhand der Daten zu verbessern. Diese Maßnahmen machen es wiederum für die Städte einfacher, sich selbst zu vermarkten, Dienstleistungen zu erbringen und kulturelle Traditionen zu bewahren.

Ein wichtiger Baustein für die Bekämpfung der nächsten Welle sowie die Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens und Tourismus ist die Rückverfolgung von Infektionsketten. Die Corona-Warn-App des Robert Koch Instituts mit 17.8 Millionen Downloads (Stand 1. September) informiert Bürger anonymisiert über Kontaktbegegnungen von infizierten Nutzern, die über Bluetooth-Signale Daten-Codes über die App auf den Handys hinterlegt haben. Das beschleunigt die Nachverfolgung und darüber hinaus die generelle Anwendung von Mobilfunkgeräten, um mit Applikationen Vertrauen in den umfassenden Aufbau von resilienten Informationsstrukturen zu schaffen. (mb/fm)