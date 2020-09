Von Virtualisierung über Containerisierung und Automatisierung bis hin zur Hybrid-Cloud setzen CIOs und IT-Verantwortliche auf neue Technologien, um ihr Business durch IT zu transformieren. Bis 2023 werden 65 Prozent der Unternehmen hohe Investitionen tätigen, um ihre Altsysteme zu modernisieren und durch neue Technologieplattformen zu ersetzen, sagt IDC. Der Bericht "State of the CIOs 2020" zeigt, dass CIOs und IT-Verantwortliche den Fokus darauf richten, die Führung bei den Change-Aktivitäten und bei der Gestaltung neuer Geschäftsprozessen zu übernehmen.

Ein Großteil dieser Transformation ist datengetrieben. Aus der Datenexplosion, die vom Unternehmen und dessen Kunden ausgeht, können Unternehmen heute durch Analyse und KI den Wert der Daten freisetzen. Manchmal erscheint der Datenbereich wie ein "Wilder Westen": ständig kommen neue Technologien und Vorschriften auf, und dennoch muss der uneingeschränkte Datenzugriff stets gewährleistet sein.

Datensilos auflösen

Hier stehen Unternehmen vor der Herausforderung der massiven Datenfragmentierung. Sind Daten in separaten, häufig proprietären Storage- und Technologie-Silos gespeichert und sogar über verschiedene Standorte verteilt, ist es schwierig, sie zu verarbeiten. So schreibt Zeus Kerravala in "Network World": "Wenn schlechte Daten zu schlechten Erkenntnissen führen, dann führen fragmentierte Daten zu fragmentierten Einsichten, die sich wiederum in schlechten Entscheidungen niederschlagen." Darüber hinaus erschwert die Fragmentierung das Datenmanagement und beeinträchtigt die Sicherheit und Regulierung der Daten, was wiederum häufig negative Folgen bis in die letzte Business-Einheit nach sich ziehen kann.

Unternehmen benötigen deshalb eine Storage-Lösung, die sich optimal den Anforderungen der Unternehmen stellt. Das bedeutet, dass sich alle Daten konsolidieren lassen und kontrolliert zugänglich werden - egal, ob sie on-premises, im Rechenzentrum bei Drittanbietern oder in der Cloud gespeichert sind. Die Fragmentierung von Daten aufzulösen erfordert einen Speicher, der sich für eine Vielzahl von Anforderungen nutzen lässt. Zudem entsteht so eine einheitliche User-Experience über die gesamte Umgebung.

Xhead: der SDS-Vorteil

Mit der Hedvig Distributed Storage Platform (Hedvig® DSP) können Unternehmen eine Speicherinfrastruktur auf handelsüblicher x86/ARM64-Hardware 'von der Stange' anbieten und beliebig skalieren: von einigen wenigen Servern bis hin zu Tausenden. Dabei können sich Hedvig-Cluster über lokale Rechenzentren und unterschiedliche Public-Cloud-Umgebungen erstrecken und so eine einzige Plattform mit vollständiger Konsolidierung von Protokollen (iSCSI/NFS/S3) bereitstellen.

Die Stärke von Hedvig ist die Vielseitigkeit. Hedvig bietet umfassende programmierbare APIs für die Verwaltung und tiefe Integration in VMware vSphere, Kubernetes/OpenShift, OpenStack-Technologien sowie Backup-Software-Anbieter, zudem zahlreiche Funktionen der Extraklasse: Deduplizierung, Snapshotting, Klonen, Replikation, Löschcodierung usw. Damit demokratisiert die Hedvig-Plattform die Infrastrukturen, wie sie von den Googles und den Amazons dieser Welt verwendet werden und macht sie für Unternehmen nutzbar. Natürlich hat jedes Unternehmen bereits Storage-Systeme im Einsatz, die sich nicht im großen Stil über Nacht austauschen lassen. Doch das Tolle an SDS - und insbesondere an Hedvig - ist, dass man klein anfangen und dann schrittweise skalieren kann. Beginnen Sie mit einer Backup-Aktualisierung oder der Datenkonsolidierung. So starten Sie mit dem Aufbau der Plattform und sammeln Erfahrungen im Rahmen einer Private-Cloud oder einer Containerisierung. Messen Sie dabei den TCO und ROI, um zu sehen, wie Sie fortfahren wollen.

