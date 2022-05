Die Google-Fotos-App zeigt Ihnen normalerweise alle Bilder und Videos an, die Sie auf dem Smartphone gespeichert haben. Möchten Sie dies nicht, so können Sie ab Android 6 in Google Fotos einen speziellen Ordner anlegen, dessen Inhalt nicht in der Fotoübersicht, den Erinnerungen, der Suche sowie in Alben angezeigt wird.