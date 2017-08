Der Schutz persönlicher Daten und geistigen Eigentums war wohl nie zuvor von solch kritischer Bedeutung wie heutzutage. Denn kriminelle Hacker nehmen inzwischen auch Institutionen ins Visier, die zuvor als unantastbar galten. Die Methoden der Hacker werden zudem immer gewievter und sind schwieriger zu entdecken - die verursachten Schäden nehmen auf der anderen Seite immer größere Dimensionen an, nicht wenige Institutionen und Unternehmen wurden so bereits an den Rande des finanziellen Ruins getrieben.

Beispiele dafür gibt es wie Sand am Meer: Der Angriff der Lazarus-Hackergruppe gegen das internationale Bankensystem Swift, zahlreiche Ransomware-Attacken auf Krankenhäuser, wo die Geiselnahme von Patientendaten im Zweifel über Leben und Tod entscheiden kann, der Großangriff auf die Energieversorgung in der Ukraine oder der bislang größte Hackerangriff aller Zeiten, der den Übernahme-Deal zwischen Verizon und Yahoo beinahe zum Wanken brachte.

All diese Angriffe durch kriminelle Hacker wurden dadurch ermöglicht, dass keines der angegriffenen Unternehmen und Institutionen auch nur im Traum damit gerechnet hat, angegriffen zu werden. Es stellt sich also die Frage, wie die CSOs und CISOs Hackerangriffe auf Ihre Unternehmen vorhersagen können, so wie es die Organisationen selbst niemals könnten. Können die Security-Leader die Zukunft vorhersehen?

Der Bestseller-Autor und Ergo-CEO R.P. Eddy sagt: Ja. Und zwar in seinem Buch "Warnings: Finding Cassandras to Stop Catastrophies", das er in Kooperation mit Richard A. Clarke veröffentlicht hat. Das Buch handelt von verschiedenen Menschen, die die Autoren als "modern-day Cassandras" bezeichnen - in Anlehnung an die Figur Cassandra aus der griechischen Mythologie. Diese Menschen haben in der Vergangenheit Entwicklungen vorhergesagt, die später exakt so eingetroffen sind. Etwa den Skandal um Ex-Börsen-Magnat Bernie Madoff, die Wirtschaftskrise des Jahres 2008/2009, den Aufstieg des Islamischen Staates und viele andere. Gemein ist ihnen allen: Sie wurden ignoriert.