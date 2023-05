Eine erfolgreiche Karriere erfordert eine gezielte Planung und Strategie sowie die richtige Einstellung und Motivation. Dazu gehört auch, sich regelmäßig weiterzubilden und das Netzwerk auszubauen. Mit den richtigen Werkzeugen und der entsprechenden Motivation können Sie Ihre Karriereziele erreichen und sich die nächste Beförderung sichern.

Dazu sollten Sie folgende Tipps beachten:

Tipp 1: Selbstreflexion und Zielsetzung

Bevor man sich auf den Weg macht, die nächste Beförderung zu erreichen, ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren und sich klare Ziele zu setzen. Denn ohne Kenntnis, was man eigentlich will, wird man auch nicht wissen, wie man dorthin gelangt. Eine erfolgreiche Karriere erfordert ein gewisses Maß an Planung und Strategie.

Daher empfiehlt es sich, sich folgende Fragen zu stellen:

Was sind meine Stärken und Schwächen?

Was sind meine Ziele im Beruf?

Wo sehe ich mich in fünf Jahren?

Eine ehrliche Selbstreflexion ermöglicht es, die eigenen Potenziale und Entwicklungsbereiche zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten.

Außerdem ist es wichtig, sich klare Ziele zu setzen. Was genau möchte man erreichen und in welchem Zeitrahmen? Die Ziele sollten bestenfalls spezifisch, messbar, attraktiv, relevant und terminiert beziehungsweise zeitgebunden sein - kurz gesagt: SMART. Eine klare Zielsetzung hilft dabei, den Fokus zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Tipp 2: Fachliche Kompetenz und Weiterbildung

Natürlich spielt auch die fachliche Kompetenz eine wichtige Rolle bei der nächsten Beförderung. Wer sich für eine höhere Position empfehlen möchte, sollte in seinem Bereich über ein fundiertes Fachwissen verfügen. Hierzu gehört auch, sich regelmäßig weiterzubilden und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das zeigt nicht nur, dass man sich für seinen Job engagiert, sondern auch, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und neue Herausforderungen anzunehmen.

Tipp 3: Netzwerken und Beziehungen pflegen

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Karriereentwicklung sind das Netzwerken und das Pflegen von Beziehungen. Dabei geht es nicht darum, sich anzubiedern oder zu schmeicheln, sondern um den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Wer ein gutes Netzwerk hat, kann von den Erfahrungen und dem Wissen anderer profitieren und wird schneller über interessante Stellenangebote informiert.

Tipp 4: Sichtbarkeit erhöhen

Eine höhere Position bedeutet auch, dass man eine größere Sichtbarkeit im Unternehmen hat. Daher ist es wichtig, sich zu zeigen und sich aktiv einzubringen. Eine Möglichkeit dazu ist, sich an Projekten und Arbeitsgruppen zu beteiligen, Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu zeigen. Wer sich engagiert und erfolgreich arbeitet, wird von Vorgesetzten und Kollegen wahrgenommen und hat bessere Chancen auf eine Beförderung.

Dabei können sich eine gute Selbstreflexion und Kenntnis der eigenen Talente, Fähigkeiten, Werte und Überzeugungen als äußerst wertvoll erweisen. Indem man sich bewusst macht, was man kann, was einem wichtig ist und wofür man steht, kann man selbstbewusster und zielgerichteter auftreten. Gleichzeitig ermöglicht dies eine bessere Abstimmung mit dem Unternehmen, den Vorgesetzten und dem Team.

Praxistipps: Wie Sie Karrierekonzepte für Fachkräfte umsetzen

Fachkräfte sind für den Unternehmenserfolg unverzichtbar. Für Arbeitgeber ist es deshalb besonders sinnvoll, diesen Spezialisten von vorneherein Karrierechancen aufzuzeigen, ohne ihr Potenzial zwangsläufig in Führungspositionen zu vergeuden. HR- und Organisationsexpertin Regina Bergdolt gibt Tipps, wie der Projekte für Fachkarrieren erfolgreich geplant und umgesetzt werden. Projektplan festlegen

Definieren Sie klar verständliche Ziele und einen Projektplan mit Meilensteinen. Gerade Vorstände brauchen Systematik, um Fachkarrieren zu unterstützen und Ressourcen freizumachen. Stakeholder definieren

Klären Sie in einer Stakeholderanalyse: Wer treibt die Fachkarriere mit Ihnen, ein Machtpromotor, Führungskräfte, Mitarbeiter, Bewerber? Projektleitung auswählen

Wählen Sie eine Projektleitung mit HR-Erfahrung und Standing. Nicht alle HR-Abteilungen sind schon erfahren im Projektmanagement; das können Sie ändern. Expertise sicherstellen

Holen Sie sich die Expertise ins Projekt, die Sie benötigen, anstatt an kritischen Punkten hängen zu bleiben. Fachkarriere aktiv bewerben

Nutzen Sie die Fachkarriere schon im Projektstadium aktiv als Angebot des Unternehmens: auf der Karriereseite und im Gespräch mit Bewerbern.

Tipp 5: Kommunikation und Präsentation

Neben der fachlichen Kompetenz spielt auch die Kommunikation und Präsentation eine wichtige Rolle. Wer seine Ideen und Visionen überzeugend präsentieren kann, wird eher Gehör finden und die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger auf sich ziehen. Auch hier gilt: Übung macht den Meister. Wer unsicher ist, kann sich in entsprechenden Kursen oder Trainings weiterbilden und seine Fähigkeiten verbessern.

Tipp 6: Die richtige Einstellung

Eine positive Einstellung und eine hohe Motivation sind unerlässlich für eine erfolgreiche Karriere. Wer sich selbst und seinen Fähigkeiten vertraut, strahlt Selbstbewusstsein und Durchsetzungskraft aus. Das macht einen aufstrebenden Mitarbeiter für Vorgesetzte und Entscheidungsträger attraktiv und erhöht die Chancen auf eine Beförderung.

Um die richtige Einstellung zu entwickeln, ist es hilfreich, sich an positiven Vorbildern zu orientieren und sich von deren Erfolgen inspirieren zu lassen. Auch eine positive Grundeinstellung gegenüber Veränderungen und Herausforderungen kann helfen, eine erfolgreiche Karriere zu gestalten.

Tipp 7: Gesunder Lebensstil und Work-Life-Balance

Last but not least spielt neben den genannten Faktoren auch ein gesunder Lebensstil und eine ausgeglichene Work-Life-Balance eine wichtige Rolle bei der Karriereentwicklung. Denn wer sich körperlich und mental fit hält, kann auch im Job besser performen und seine Aufgaben erfolgreich meistern. Dazu gehört auch, sich ausreichend Zeit für Erholung und Entspannung zu gönnen. Denn nur wer auch mal abschalten und die Akkus aufladen kann, bleibt auf Dauer leistungsfähig und motiviert.

Erfolgsfaktoren Motivation und Karriereplanung

Eine Beförderung ist für viele Arbeitnehmer ein wichtiger Schritt auf der Karriereleiter. Doch um sich erfolgreich durchzusetzen und die nächste Stufe zu erreichen, sind einige Faktoren entscheidend. Dazu gehören eine ehrliche Selbstreflexion und klare Zielsetzung, fachliche Kompetenz und Weiterbildung, Netzwerken und Beziehungen pflegen, Sichtbarkeit im Unternehmen, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, die richtige Einstellung sowie ein gesunder Lebensstil und eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

Ein Karriere-Coaching kann dabei helfen, die eigenen Potenziale zu erkennen, die Karriereziele zu definieren und eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln. Mit den richtigen Werkzeugen und der entsprechenden Motivation können Arbeitnehmer Ihre Karriereziele erreichen und sich die nächste Beförderung sichern. (pg)