Nils Kröger, Gründer und Geschäftsführer von Amzkey, betreut jedes Jahr über 100 Amazon-Händler bei ihrem Auftritt auf dem weltgrößten Online-Marktplatz. "Um sich von der Konkurrenz abzuheben und von Käufern gesehen zu werden, sollten die Verkäufer einige Dinge beachten", erklärt er und betont, dass oft Kleinigkeiten über den Erfolg entscheiden. Kröger gibt folgende Tipps für Amazon-Händler, die an Black Friday & co. auf sich aufmerksam machen wollen.

1. Viel und richtig werben

Gerade an Aktionstagen wie dem Black Friday ist es wichtig, für die eigenen Produkte gut und viel zu werben. Oft ist es sinnvoll aufzuzeigen, dass sich die Angebote auch als Geschenke eignen. Das gelingt beispielsweise mit der Präsentation eines Bildes, auf dem eine Person ein Geschenk entgegennimmt und seine Freude darüber zum Ausdruck bringt. Gerade am Black Friday bietet sich das an, weil dann besonders viele auf der Suche nach Geschenken sind. Die Eignung als Geschenk lässt sich auch im Titel hervorheben sowie in den Bullet Points, den Aufzählungspunkten also, die das Produkt beschreiben und den Kundennutzen aufzeigen.

Um an solchen Tagen wirklich sichtbar zu sein, ist es außerdem unabdingbar, starke Rabatte anzubieten, damit das Interesse an den jeweiligen Produkten geweckt wird.

2. Video-Werbung schalten

Seit Kurzem ist es auf Amazon auch möglich, Video-Werbung zu schalten. Solche Werbespots eignen sich gut, um für mehr Sichtbarkeit in den Suchanzeigen zu sorgen, da sie auffälliger sind als nur ein Hauptbild mit Titel. In den Videos sollten mögliche Vorteile auch in Form von Texten aufgezeigt werden. Vorteilhaft ist auch hier, das Produkt als Geschenk zu empfehlen.

Denkbar sind Sprüche wie: "Black Friday Deal, super als Geschenk geeignet". Dabei zeigt man dann Personen, die sich über das Geschenk freuen. Für Aktionstage eigenen sich solche Werbevideos besonders gut.

3. Coupons einsetzen

Außerdem ist es ratsam, Coupons zu nutzen. Das sind diese kleinen auffälligen orangefarbenen Rabattcodes, die man anklicken kann, wenn man das Produkt kauft. Es kommt dabei gar nicht so sehr darauf an, den Kunden einen hohen Rabatt einzuräumen, sondern vielmehr darauf, den auffälligen Balken platzieren zu können und so Aufmerksamkeit zu erzielen.

4. Gewöhnliche Werbeaktionen schalten

Es ist ebenfalls sinnvoll, gewöhnliche Werbeaktionen zu schalten. Das kann dann zum Beispiel so aussehen: "Wer zwei Artikel kauft, bekommt einen Rabatt von zehn Prozent." Diese Aktionen werden de facto kaum in Anspruch genommen, aber auch hier geht es um den Vorteil, dass ein kleiner Vorschautext in den Suchergebnissen abgespielt wird. Man kann dann beispielsweise in die Werbeaktion "SUPER DEAL" oder "BLACK FRIDAY MEGA DEAL" schreiben.

5. Genug auf Lager haben

An Aktionstagen sollte man darauf achten, ausreichend Ware auf Lager zu haben, um auch bei hoher Nachfrage verkaufen zu können. Eine schnelle und kostenlose Lieferung zu garantieren, ist ebenfalls von Vorteil. Falsche Signale könnten hier Kunden vom Kauf abhalten.

6. Mit dem Hauptbild auffallen

Das Bild, das in den Suchergebnissen angezeigt wird, muss herausstechen. Das lässt sich etwa durch auffällige Farben erreichen, aber auch durch eine schöne hochwertige Produktverpackung, die - sofern vorhanden - im Hintergrund platziert wird. Bei einem Mikrofasertuch beispielsweise ist es sinnvoll, dass es nicht einfach platt daliegt, sondern geschickt platziert oder beispielsweise "fliegend" dargestellt wird.

7. Alleinstellungsmerkmale bieten

Generell ist es wichtig, eine Besonderheit oder einen Vorteil zu bieten, der das eigene Angebot positiv von der Konkurrenz abhebt. Verkauft man beispielsweise eine Brille, dann ist es eine gute Idee, ein kostenloses Mikrofasertuch beizufügen. Entscheidend ist, etwas zu haben, dass einen von anderen Verkäufern abhebt. Kunden werden das - bewusst oder unbewusst - goutieren.

8. Vertrauen schaffen

Wer für sein Produkt ein Vertrauenssiegel wie beispielsweise ein TÜV-Zertifikat, ein Gütesiegel oder ein Stiftung-Warentest-Ergebnis hat, kann sich damit einen großen Vorteil verschaffen. Es lohnt sich, dieses Siegel in die Produktbilder einzubauen. Im Optimalfall stellt man solch ein Siegel auf der Produktverpackung im Hauptbild dar, das schafft Vertrauen beim Konsumenten.

9. Brand-Story-Banner einfügen

Seine Marke auf der Amazon-Seite in einer kleinen Banner-Werbung zu präsentieren, kann helfen. Dadurch lässt sich die Kernbotschaft der Marke transportieren. Beispielsweise lässt sich die Marke vorstellen, man kann zeigen wer man ist, wie man angefangen hat und was die Produkte einzigartig macht. Auch das schafft Vertrauen.

10. Hochwertige Produktbilder verwenden

Die auf dem Amazon-Marktplatz verwendeten Produktbilder müssen unbedingt hochwertig sein. Sie sollten wenig Text enthalten, dafür aber klar strukturiert und auf das Nötigste reduziert sein. Es gilt, die Vorteile des Produkts ins rechte Licht zu rücken. Dabei helfen Textbausteine wie "Gute Qualität" oder "Hergestellt in Deutschland". Achten Sie darauf, alles auf die angepeilte Zielgruppe abzustimmen und dort Emotionen geweckt werden.