Die Unternehmen werden agiler. Die Mehrheit der Firmen setzt bei der Zusammenarbeit zwischen Business und IT auf Methoden und Ansätze wie Scrum, Design Thinking, DevOps oder Kanban. Das zeigen die Ergebnisse der Kooperations-Studie "Adaptive IT 2.0" von Horváth & Partners und IDG Research Services. Klassische Vorgehensweisen treten in den Hintergrund, bleiben aber erhalten, wo notwendig und sinnvoll. Die Bandbreite der agilen Methoden reicht vom Etablieren einzelner virtueller Teams bis hin zur Auflösung der Bereiche Business und IT und der Bildung von produktorientierten End-to-End-Teams.

Ein Problem dabei: Viele Firmen setzen agile Methoden ein, verzichten aber auf eine Erfolgsmessung. Nur 40 Prozent der Unternehmen messen die Effekte des Einsatzes agiler Methoden. Auch eignen sich die verwendeten Methoden wenig für eine betriebswirtschaftliche Steuerung. Die angegebenen Kennzahlen reflektieren nur Durchlaufzeiten oder Storypoints, nicht aber betriebswirtschaftliche Größen. Hier besteht also noch Potenzial bei der Entwicklung einer finanziellen Steuerung der IT hin zu agilen Methoden.

IT als agiler Vorreiter und Treiber der Digitalisierung

Die IT-Abteilung geht beim agilen Arbeiten voran, sieht aber beim Business noch Nachholbedarf. Das Business stellt umgekehrt der IT ein gutes Kompetenzprofil aus. Daher überrascht es nicht, dass neben dem CEO auch der CIO und die IT-Führungskräfte als wichtige Impulsgeber für Veränderungen im Unternehmen gelten. Geschätzt wird die IT für ihre technische Beratungskompetenz in Bezug auf innovative Technologien, für ihr End-to-End-Verständnis der Geschäftsprozesse (jeweils 71 Prozent) und vor allem für ihre Skills für Change-Management (82 Prozent).

Auch das Verhältnis von IT und Business verändert sich grundlegend: Die IT entwickelt sich vom Business-Partner zum Enabler der digitalen Transformation und zum "Empowerer" der Fachabteilungen. Das heißt: Die IT muss das Business mit ihrem Know-how begleiten, wenn digitale Prozesse Mehrwert für das Unternehmen bringen sollen. Die IT ist damit nicht mehr dem Business untergeordnet. Konzepte werden entweder gemeinsam erarbeitet oder liegen mehr in der Verantwortung der IT.

Allerdings bleibt die Budget-Hoheit der Studie zufolge weiterhin stark zentral oder im Business - das passt nicht zur neuen Verantwortung der IT. Die meisten Firmen investieren in den nächsten Jahren vermehrt in Digitalisierung (80 Prozent) und IT (73 Prozent). Der Change-Anteil am IT-Budget wird sich bis 2022 durchschnittlich um etwa 20 Prozent erhöhen. Um der neuen Rolle der IT gerecht zu werden, braucht es einen Platz am Vorstandstisch und eine andere Budgetverantwortung.

Neue Organisationsstruktur

Agile Methoden verändern die Unternehmenskultur und das Führungsmodell. Sie führen zu flacheren Hierarchien, in denen Führungskräfte weniger fachlich führen, sondern stärker in der Personalführung aktiv sind. Die fachliche Führung in Business und IT geht verstärkt auf Spezialisten über, die sich auf Geschäftsprozesse, Applikationen, Technologien und Methoden fokussieren. Das schwächt die klassischen Hierarchien und die ehemaligen Führungskräfte des Business müssen fachlich als Product Owner aktiv werden. Das führt dort zu Unsicherheit, Unzufriedenheit und Fluktuation, hier ist umsichtige Moderation und intensive Change-Begleitung gefragt.

Diese neuen Strukturen erfordern eine zentrale Instanz, um alle IT-Aktivitäten im Unternehmen zu steuern und zu orchestrieren. Daneben etablieren sich produktorientierte End-to-End Teams, entweder in virtuellen Teams, bei denen die Mitarbeiter weiterhin zur IT gehören, oder in Form einer Fusion von Business und IT. Innerhalb der Fachbereiche oder in der IT etablieren sich techniknahe Teams, die sich nach DevOps-artigen Ansätzen um Konzeption, Entwicklung und Betrieb kümmern.

Mehrjähriger, gut geplanter Change-Prozess

Die agile Transformation ist ein mehrjähriger Change-Prozess, den Firmen strategisch und ganzheitlich planen sollten. Es geht darum, pragmatisch zu agieren, Prototypen in einem virtuellen Ansatz umzusetzen, anzupassen und dann auf weitere Unternehmensbereiche auszurollen. "Hau-Ruck-Aktionen" sind zu vermeiden.

Firmen, die Business und IT konsequent neu verzahnen, werden vom höheren Wertbeitrag der IT enorm profitieren. All das gelingt aber nur, wenn die Unternehmensleitung den Wandel von Business und IT übergeordnet steuert.