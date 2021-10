Kundenzufriedenheit erhöhen, Kosten senken und Umsätze steigern. Das alles lässt sich durch die Transformation zum datengetriebenen Unternehmen erreichen. Dafür braucht es drei Dinge: Sicheren und transparenten Zugriff auf alle Systeme, ultraschnelle und intelligente Auswertung der darin liegenden Daten und Möglichkeiten zum kostenoptimierten Betrieb.

Genau diese drei Fähigkeiten liefert SAP HANA Cloud. Damit ist sie die ideale Datenmanagement-Plattform als Basis für die agile Anwendungsentwicklung.

Ein wesentlicher Parameter bei der Umsetzung kostenoptimierter Lösungen bietet das eingebaute Multi-Temperature-Datenmanagement der SAP HANA Cloud. Häufig verwendete, sogenannte heiße Daten, erfahren dabei die schnellstmögliche Verarbeitung. Selten verwendete Daten hingegen werden möglichst günstig gespeichert und verarbeitet.

Durch dieses intelligente Management lassen sich Betriebskosten signifikant senken und kalte Datenbestände können selbst im Petabyte-Bereich noch gewinnbringend verarbeitet werden.

So hilft der Ruhezustand, Kosten zu sparen

Das Multi-Temperature-Management ist nur ein Beispiel für Möglichkeiten zur Kostenoptimierung. Sollte eine Cloud-Instanz in SAP HANA Cloud gerade nicht benötigt werden, lässt sie sich jederzeit in einen Ruhezustand (Hibernation Mode) versetzen. Das reduziert einen Großteil der Laufzeitkosten, zum Beispiel für CPU und RAM, und es fallen nur noch die viel geringeren Kosten für die persistente Speicherung an, aus der heraus die Instanz wieder aktiviert werden kann.

Sollen Ihre integrierten Daten auch hot, warm oder cold gemanaged werden? SAP HANA Cloud ist die Lösung, die dies erlaubt.

SAP HANA Cloud ist Bestandteil der SAP Business Technology Platform (BTP). Sie integriert Daten aller Art und in beliebiger Menge sowohl aus Multi-Cloud- als auch aus On-Premise-Umgebungen.

Anwendungsentwickler können mit SAP HANA Cloud unterschiedliche Systeme über ein einziges Interface, statt wie bisher über mehrere Schnittstellen anbinden. Die Einbindung von Daten erfolgt mit Smart Data Integration (SDI), wahlweise in Form einer Echtzeitreplikation, eines Batch-ETL (Extract, Transform, Load) oder durch Virtualisierung und nicht-persistente Speicherung per Data Federation.

Knackpunkte Datensicherheit und Datenschutz

Knackpunkte bei der Datenintegration ist die Sicherheit in Bezug auf technische Infrastruktur, Datenspeicherung und Datenfluss sowie die Authentifizierung und Zugriffsautorisierung. SAP HANA Cloud unterstützt zahlreiche Sicherheitsprotokolle und -standards, zum Beispiel Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) für Abfragen, Transport Layer Security (TLS) zur Verschlüsselung der Datenübertragung, Security Assertion Markup Language (SAML), JSON Web Tokens (JWT) und X.509-Zertifikate für Authentifizierung sowie webbasiertes Single Sign-On (SSO). Zusätzlichen Schutz bietet ein kontinuierliches Monitoring kritischer Sicherheitsereignisse und die Audit-Protokollierung von Nutzer- und Systemaktivitäten.

In diesem Hands-On-Workshop erfahren Sie, wie Sie mit SAP HANA Cloud geschäftsrelevante Erkenntnisse in Echtzeit und unter strikter Einhaltung der DSGVO-Richtlinien umsetzen können. Das Besondere: Sie arbeiten direkt mit einem Test-User in der Lösung und können sie auf Herz und Nieren testen. Zum Cloud-Test mit SAP HANA

Geschäftskritisch ist heutzutage auch die DSGVO- und regulationskonforme Nutzung personenbezogener Daten. Gewährleistet wird dies durch Anonymisierungs- und Datenschutztechniken wie K-Anonymität, Differential Privacy beziehungsweise Möglichkeiten zur dynamischer Datenmaskierung bei der Auswertung und Verarbeitung von Daten. Sie verschleiern Identitäten so, dass ein Rückschluss auf einzelne natürliche Personen nicht möglich ist.

Erweiterte Analysen, Entwicklung moderner Apps

Sollen neue Ideen wie Location-based Services oder Volltextsuche zur Integration von Social-Media-Posts im Kontext mit Unternehmensdaten umgesetzt werden, ist SAP HANA Cloud die ideale Basis. Sie bietet Funktionalitäts-Engines, welche sowohl die Entwicklungsarbeit beschleunigen als auch die Ausführungen in Echtzeit ermöglichen, da die Intelligenz unter Nutzung der Engines nahe bei den Daten umgesetzt wird.

Als ein Beispiel stellt SAP HANA Cloud eine Spatial Engine bereit, um Geodaten zu prozessieren und zu analysieren beziehunsweiseOperationen mit der Graphenengine auszuführen. Die eingebauten Machine-Learning-Algorithmen der Predictive Analysis Library (PAL) ermöglichen erweiterte Analysen auf Basis von Data Science Algorithmen, beispielsweise von Maschinendaten für eine vorausschauende Wartung.

Eine wichtige Grundlage für mehr Agilität im Business ist die schnelle Entwicklung und Inbetriebnahme moderner Cloud-Apps und Web-Anwendungen, welche die IT-Kernsysteme und -Prozesse in die Cloud erweitern. Das ermöglicht die Entwicklungsumgebung Business Application Studio (BAS). Sie ist ein Service der Business Technology Plattform und erlaubt somit auch die Nutzung aller Funktionalitäten der SAP HANA Cloud. BAS ist also die Evolution der bisherigen SAP WebIDE durch Bereitstellung von Administrations- und Entwicklungsfunktionalitäten in der Hyperscaler-basierten SAP BTP Servicelandschaft.

Zum Cloud-Test mit SAP HANA