Wie in vielen anderen Unternehmen auch ist das Thema E-Learning bei der Supermarktkette Real eine etablierte Säule des firmeninternen Angebots zur Weiterbildung. Laut Axel Rehberg, Personalentwickler für digitale Medien, wird elektronisch unterstütztes Lernen aufgrund der "Flexibilität des Lernprozesses" noch wichtiger werden.

Bei Real, das unlängst vom Eigentümer Metro an den Finanzinvestor SCP aus Luxemburg verkauft wurde, kann heute jeder Beschäftigte über das Lernmanagementsystem (LMS) auf die für ihn vorgesehenen Kurse zugreifen. Die Plattform erlaubt den Zugriff auf das vollständige Weiterbildungsangebot des Unternehmens. Eine besondere Herausforderung dabei ist, dass sich das LMS an Benutzer mit sehr unterschiedlich ausgestatteten Arbeitsplätzen richtet.

Lernmanagementsystem für alle

Während Kollegen in der Düsseldorfer Firmenzentrale eigene PCs mit individueller E-Mail-Adresse einsetzen, trifft dies auf die Mitarbeiter in den Märkten in der Regel nicht zu. Dort nutzen mehrere Real-Angestellte einen gemeinsamen PC und der Zugriff erfolgt anonym über einen Sammeluser. Während Beschäftigte in der Unternehmenszentrale zum Beispiel per E-Mail an obligatorische Kurse erinnert werden können, ist dies in den Märkten aufgrund der vorhandenen Infrastruktur nicht möglich. Aus diesem Grund wurde das Lernmanagementsystem um ein internes Kommunikationstool erweitert, über welches die Lernenden in den Märkten ebenfalls alle wichtigen Informationen erhalten. In allen Märkten steht außerdem ein E-Learning-Partner zur Verfügung, also ein Betreuer und Lernexperte, der bei Fragen von der Kurswahl bis hin zum Login weiterhilft und die Schnittstelle zu den Administratoren in der Firmenzentrale bildet.

E-Learning im Job und Talent-Management

Unternehmen müssen im Talent-Management neue Wege gehen und verstärkt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Folgende Tipps zum Thema E-Learning können den Experten von Right Management zufolge helfen, die Weichen in Sachen Skills und Ausbildung neu zu stellen und das Lernen attraktiv zu gestalten. Tipp 1: Lernen ohne Ausbilder

Um Neues zu lernen, muss nicht immer ein Ausbilder präsent sein. E-Learning erlaubt Experten, Lehrpläne granular zu entwerfen, Kurse oder einzelne Lektionen aufzuzeichnen und alles über eine Online-Plattform abrufbar zu machen. Damit ist E-Learning ein wichtiger Schritt in Richtung selbstbestimmtes Lernen. Tipp 2: Lernfreude im Team

Online- und selbstbestimmtes Lernen bedeutet nicht notwendig allein lernen. Die gemeinsame Schaffung von Lerninhalten sowie das Kategorisieren und Teilen von Content sind gut geeignet, einen Geist der Zusammenarbeit zu schaffen. Geschieht das unter Zuhilfenahme von Elementen aus Social Media, Smartphone-Apps und Spielen, erleben die Mitarbeiter die Faszination der Echtzeit-Zusammenarbeit. Tipp 3: Lernen überall und jederzeit

In der modernen Business-Welt erweist sich der allgegenwärtige und zeitunabhängige Zugang auch zu sehr spezialisierten Informationen als großer Segen. Ein Lern- beziehungsweise Talent-Management-System sollte dabei auch stark die Aspekte einer zunehmend mobilen Welt berücksichtigen. Tipp 4: Produktive Lernportale

Bei Weiterbildungsmaßnahmen ist zu vermeiden, dass sich Mitarbeiter langweilen und länger aus dem produktiven Business abgezogen werden. Das gelingt am besten über geeignete Lernportale, vor allem wenn sie populäre Trends wie zum Beispiel Gamification und Mikro-Learning berücksichtigen. Lernen wird so zur arbeitsbegleitenden Sofortmaßnahme, über die Mitarbeiter kontinuierlich ihre Qualifikation verbessern. Tipp 5: Talent-Management & Learning

Lernen ein starker Treiber für Qualität und Leistung. Sicht- und messbar wird das aber nur, wenn die Disziplinen E-Learning, Personalwesen und IT ihre Synergien ausschöpfen. Tools, die E-Learning und Talent-Management-Programme zusammenführen, sind dafür eine gute Basis. Tipp 6: Lernbereitschaft fördern

Um Lernakzeptanz bei den Mitarbeitern zu erzielen, empfiehlt sich für Unternehmen ein Mix aus traditionellem Lernen und digitalen, selbstbestimmten Lernprogrammen. Letztere wiederum sollten die gesamte Palette von einfachem E-Learning über Mischprogramme bis hin zu virtuellen 3D-Elementen abdecken.

Zudem richtete der Handelsriese sein Augenmerk auf eine Reihe von Compliance-Trainings, die heute automatisiert für bestimmte Zielgruppen bereitgestellt werden können. Das habe man vor allem dank des leistungsstarken und auf das Unternehmen zugeschnittenen Lernsystems von schenck.de geschafft, berichtet Lernexperte Rehberg. In einem frühen Stadium präsentierte der LMS-Anbieter eine Demo-Version, mit der die Projektleiter Anwender vor Ort besuchten, um Feedback zum System einzuholen. Zudem war Rehberg froh, dass ihn die Schenck-Mitarbeiter beim Thema Datensicherheit gemäß Betriebsvereinbarung, DSGVO sowie Vorgaben der IT Security, unterstützten.

Real produziert Lerninhalte inhouse

Auf einen Aspekt ist der Real-Lernbeauftragte besonders stolz: In allen Phasen des Projekts waren sämtliche Gruppen, die es betrifft, eingebunden - angefangen mit der Projektleitung aus der Personalabteilung über den Betriebsrat, Autoren, Administratoren oder Security-Experten.

Das E-Learning-Team ist innerhalb der Personalentwicklung angesiedelt. Neben der administrativen Betreuung des LMS werden bei Real auch die Inhalte überwiegend in Eigenregie produziert. In enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen wird vom Schreiben der Drehbücher, der Erstellung der Lerninhalte bis hin zum Drehen der Lehrfilme und der Vertonung der Lernprogramme alles im Haus umgesetzt. "Seit dem "Go-Live" im Juli 2019 konnten wir fast 25.000 Abschlüsse erzielen", freut sich Rehberg. Ergebnis dieser Arbeit war die Auszeichnung mit dem E-Learning Award 2020 des E-Learning-Journals in der Kategorie Lernmanagementsysteme.