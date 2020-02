Quantencomputing ist ein grundlegend anderer Ansatz zu rechnen als die Art von Berechnungen, die heute Laptops, Workstations und Großrechner durchführen. Es wird diese Geräte zwar nicht ersetzen, aber durch die Nutzung der Prinzipien der Quantenphysik wird es spezifische, typischerweise sehr komplexe Probleme statistischer Art lösen, die für heutige Computer schwierig sind.

Quantum Computing - Funktionsweise

Klassische Computer werden mit Bits als Dateneinheiten (Nullen und Einsen) programmiert. Quantencomputer verwenden dagegen so genannte Qubits, die eine Kombination aus Null und Eins gleichzeitig darstellen können, basierend auf einem Prinzip, das als Superposition bezeichnet wird.

Dieser Unterschied verleiht Quantencomputern das Potenzial, exponentiell schneller zu sein als die heutigen Großrechner und Server. Quantencomputer können mehrere Berechnungen mit mehreren Eingaben gleichzeitig durchführen. Heutige Computer können jeweils nur einen Satz von Eingaben und eine Berechnung gleichzeitig verarbeiten. Bei der Arbeit mit einer bestimmten Anzahl von Qubits - nehmen wir wir n als Beispiel - kann ein Quantencomputer Berechnungen mit bis zu 2n Eingaben gleichzeitig durchführen.

Das klingt einfach. Vertieft man sich aber in die Details der Funktionsweise eines Quantencomputers, beginnt man zu verstehen, dass viele bestehende Herausforderungen gelöst werden müssen, bevor Quantencomputer dieses Potenzial auch in der Praxis ausschöpfen können. (Siehe Kasten "Quantencomputer im Vergleich zu klassischen Rechnern").

Quantencomputer - technische Herausforderungen

Einige dieser Herausforderungen sind technischer Natur. So sind Qubits beispielsweise volatil. Jedes Bit in den heutigen Computern muss sich in einem Zustand von Eins oder null befinden. Es wird viel Arbeit darauf verwendet, sicherzustellen, dass ein Bit auf einem Computerchip kein anderes Bit stört. Qubits hingegen können jede beliebige Kombination von Null und Eins darstellen. Außerdem interagieren sie mit anderen Qubits. Tatsächlich sind es diese Interaktionen, die es ermöglichen, mehrere Berechnungen auf einmal durchzuführen.

Die Steuerung dieser Interaktionen ist jedoch sehr kompliziert. Die Volatilität von Qubits kann dazu führen, dass Eingaben verloren gehen oder verändert werden, was die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Und um nun einen leistungsfähigen Quantencomputer zu bauen, müssen Hunderttausende oder Millionen von Qubits kohärent miteinander verbunden werden. Die wenigen Quantencomputer, die es heute gibt, können nicht annähernd diese Anzahl verarbeiten.

Software- und Hardwarefirmen - von unbekannten Start-ups, über Forschungsinstitute bis hin zu Unternehmen wie Google, IBM und Microsoft - versuchen, diese Herausforderungen zu meistern. Sie arbeiten an Algorithmen, die den heute verwendeten kaum noch ähneln. Ebenso wird sich die Hardware möglicherweise sehr von den heutigen grauen Kästen unterscheiden. Zudem arbeiten sie an Software, die dabei hilft, vorhandene Daten in ein Qubit-fähiges Format zu übersetzen. Aber noch haben die Unternehmen einen langen Weg vor sich.

Obwohl das Konzept des Quantencomputers seit den frühen 1980er Jahren existiert, gab es erst Ende 2019 den ersten wirklichen Beweis dafür, dass Quantencomputer mit Problemen umgehen können, die für klassische Computer zu kompliziert sind: Google gab bekannt, dass sein Quantencomputer eine solche Berechnung in nur 200 Sekunden gelöst hat. Aber dies war eher eine mathematische Übung als etwas praktisches, das sich real in der Geschäftswelt anwenden ließ - das gelöste Problem hatte keinerlei realen Nutzen.

Quantum Computing - Bereiche statt Antworten

Die Natur der Quantenmechanik stellt auch Hindernisse für exponentielle Geschwindigkeitsgewinne dar. Heutige Computer arbeiten auf eine sehr einfache Weise: Sie manipulieren einen begrenzten Datensatz mit einem Algorithmus und geben dann Ein Ergebnis aus. Quantencomputer sind dagegen komplizierter. Nachdem mehrere Dateneinheiten in Qubits eingegeben wurden, werden die Qubits so manipuliert, dass sie mit anderen Qubits interagieren, so dass eine Reihe von Berechnungen gleichzeitig durchgeführt werden können. Darin sind Quantencomputer viel schneller als die heutigen Maschinen. Aber diese Performance-Gewinne werden dadurch relativiert, dass Quantencomputer keine klare Antwort liefern. Stattdessen erhalten die Benutzer eine eingeschränkte Bandbreite möglicher Antworten. Es kann sogar vorkommen, dass mehrere Rechenläufe vorgenommen werden müssen, um den Bereich noch weiter einzugrenzen. Ein Prozess, der die Geschwindigkeitsgewinne durch die gleichzeitige Durchführung mehrerer Berechnungen erheblich mindern kann.

Erhält man nun einen Bereich anstelle einer einzigen Antwort, dann scheinen Quantencomputer weniger präzise als die heutigen Computer zu sein. Das stimmt auch für Berechnungen, die in ihrem Umfang begrenzt sind, was ein Grund dafür ist, dass Quantencomputer die heutigen Systeme nicht ersetzen werden. Stattdessen werden Quantencomputer für verschiedene Arten von Problemen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um unglaublich komplexe Aufgabenstellungen, bei denen die Beseitigung einer enormen Bandbreite von Möglichkeiten eine enorme Zeitersparnis bedeutet. Womit letztlich auch Hybrid-Ansätze vorstellbar sind: Ein komplexes Problem wird zuerst per Quantencomputer auf wenige Möglichkeiten eingegrenzt und in einem letzten Schritt errechnet ein klassischer Computer ein Ergebnis.

Das können Quantencomputer

Quantencomputer verfügen über vier grundlegende Fähigkeiten, die sie von den heutigen klassischen Computern unterscheiden:

Quantensimulation, bei der Quantencomputer komplexe Moleküle modellieren;

Optimierung (das heißt die Lösung multivariabler Probleme mit beispielloser Geschwindigkeit);

quantenkünstliche Intelligenz (KI) mit besseren Algorithmen, die das maschinelle Lernen optimieren; und

die Primfaktorzerlegung, die die Verschlüsselung revolutionieren könnte. (hi/fm)