Antworten auf diese Frage lieferten drei Personaler-Roundtables von IDG in München, Düsseldorf und Frankfurt am Main.

Die Personaler sind nicht zu beneiden - auf möglichst vielen Baustellen müssen sie präsent sein und liefern. Angesichts des demografischen Wandels, Fachkräftemangels, der Digitalisierung ihres Unternehmens müssen sie dafür sorgen, eine motivierte und kompetente Mannschaft zusammenzustellen. Das heißt sowohl im Recruiting kreativ zu sein - denn den guten Entwickler will jeder - aber auch die richtigen Instrumente finden, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Und da interessiert in erster Linie nicht unbedingt der Tischkicker oder das frische Obst.

IDG hat zu mehreren HR-Roundtables eingeladen nach München, Düsseldorf und Frankfurt am Main, in denen die Personaler darüber berichtet haben, wie ihre aktuellen Recruiting- und Retention-Strategien aussehen. In drei Bildergalerien wollen wir ein paar Ideen, Themen und Aktivitäten wiedergeben, mit denen sich die Personaler beschäftigen.

Fabian Henschel, Fujitsu

"Dienstwagen und Status interessieren viele junge Leute nicht mehr. Dafür spielen Fragen nach der Work-Life-Balance, nach spannenden Aufgaben und Transparenz eine wichtigere Rolle." Thomas Knauer, NTT Data

"Ich bin kein Freund von Schubladendenken, glaube auch nicht an diese Generationenunterschiede. Denn egal, ob einer 18 oder 40 ist, Fakt ist, dass beide heute viele Optionen auf dem Arbeitsmarkt haben und deshalb anspruchsvoll sind." Dimitrios Lazaridis, Transporeon

"Active Sourcing ist nichts Nachhaltiges, denn alle Unternehmen arbeiten nach dem gleichen Motto: 'Ich werbe dir deinen Mitarbeiter ab und du mir meinen.'" Martina Kleebinder, Mein Wegbegleiter

"Auf der einen Seite wollen Unternehmen Digital natives – auf der anderen Seite fehlen im Alltag häufig Offenheit und Toleranz im Umgang mit der jungen Generation." Thomas Bloch, Airbus

"Der hightech-affine Nachwuchs hat eine Vielfalt von Angeboten und kann sich seinen Arbeitgeber oft aussuchen. Für uns als Arbeitgeber bedeutet dies, ein attraktives Angebot unterbreiten zu müssen. Als großer Konzern profitieren wir von unserer Produktvielfalt und den Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im beruflichen Alltag." Stefan Bauer, CAXperts

"Unsere Erfahrung ist, dass Plattformen wie Xing für das Recruiting von Entwicklern nicht mehr gut funktionieren, diese sind mittlerweile genervt von den zum Teil sehr unqualifizierten Jobangeboten, die im Stil von Massenmails daher kommen." Liz Marie Gerber, Fujitsu

"Eine positive Candidate Experience spricht sich schnell herum und wirkt sich auf das Employer Branding aus. Das steigert die Attraktivität des Unternehmens und hilft somit, geeignete Kandidaten zu finden. Zudem trägt es auch dazu bei, diese langfristig zu binden." Julius Triebel, Tech Data

"Wir punkten mit Geschwindigkeit: Wenn wir uns bei einem jungen Bewerber sofort telefonisch melden und ihn in der gleichen Woche noch zu einem Interview einladen, ist er ganz begeistert." Jan Peer Busching, Transporeon

"Wir versuchen antizyklisch zu arbeiten und setzen nach wie vor auf Stellenanzeigen, denn acht von zehn Bewerbungen kommen über Jobbörsen, aber auch Empfehlungen sind wichtig." Arne Gels, Retencon

"Serious Games sind eine ideale Möglichkeit, Mitarbeiter für neue Themen im Unternehmen zu begeistern, denn Spieler sind wir alle. Man denke nur daran, dass wir zum Beispiel alle früher ans Ziel komme wollen, als das, was uns das Navi im Auto anzeigt." Arne Vogels, pwc

"Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die als konservativ wahrgenommen wird, haben wir es mit unseren E-Sports-Events geschafft, auf uns als moderner Arbeitgeber aufmerksam zu machen."

Impulsvorträge lieferten Arne Gels von Retencon und Jens Vogel von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft pwc sowie die beiden IDG-Employer-Branding Experten René Kriessan sowie Bastian Wehner. Gels erläuterte anhand einiger Praxisbeispiele, wie sich Serious Gaming in Unternehmen einsetzen lässt, Vogel zeigte, wie sich ein konservativer Wirtschaftsprüfer-Arbeitgeber mit E-Sport-Events auf sich aufmerksam macht und die IDG-Referenten berichteten von ihren Erfahrungen auf der größten Spielemesse, der gamescom in Köln, und warum diese ein idealer Ort für ein Karrierezentrum für den tech-affinen Nachwuchs ist.