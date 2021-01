Die Veranstaltungsreihe findet alle zwei Wochen statt - jeweils um 16 Uhr und dauert rund 45 Minuten. An weiteren Terminen berichten weitere hochrangige Autoren des soeben erschienen Buches über ihre Erfahrungen aus der aktuell sehr bewegenden Zeit. Sie erzählen, was sie überrascht hat - sowohl positiv als auch negativ und geben Prognosen dazu, was sich ändern und was bleiben wird. Kurzum, sie ziehen Bilanz und sprechen über Konsequenzen des derzeitigen Umbruchs. Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Michael Schmidt, TÜV Rheinland, Hans Königes, COMPUTERWOCHE und Ralf Karabasz, Synergie. Das Buch kann kostenfrei angefordert werden. Zusätzlich steht es als Download zur Verfügung. Ihre Anmeldung zur Online-Veranstaltung können Sie per Mail vornehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nach Anmeldung erhalten Sie die technischen Details zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung.