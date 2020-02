Jan Sedlacek ist Gründer und Partner von Stryber, einem strategischen Corporate Venture Builder. Vor der Gründung von Stryber im Jahr 2016 sammelte Jan Sedlacek Erfahrungen als Startup-Gründer, Webdesigner, Manager, Marketing-Experte und in der Strategieberatung. Neben seinem Fachwissen im Venture Building und in der Digitalisierung von Unternehmen bringt der gebürtige Schweizer Expertise und Ausbildung in internationalem Management und Wirtschaftspsychologie in seine Arbeit bei Stryber ein.