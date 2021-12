Seoul Milk ist der größte Milchwirtschaftsbetrieb in Südkorea. Mit seinem neuesten Werbespot hat das Unternehmen allerdings ganz schön ins Klo gegriffen.

Der Spot - der inzwischen zwar vom Unternehmen gelöscht, von Internetusern aber wieder hochgeladen wurde - zeigt einen Mann, der heimlich eine Gruppe von Frauen filmt. Als der Protagonist versehentlich auf einen Zweig tritt, verwandeln sich die Frauen in Kühe. Lassen Sie diese Beschreibung ruhig erst einmal auf sich wirken und werfen Sie anschließend selbst einen Blick auf das fragwürdige Machwerk, das verständlicherweise für einen - immer noch andauernden - Shitstorm sorgt:

Nicht nur, dass Frauen in dem Spot als Kühe dargestellt werden - Südkorea hat darüber hinaus auch ein ausgeprägtes Problem mit sogenannten "Spy Cam"-Verbrechen, also ungewollt, beziehungsweise heimlich aufgenommenem Videomaterial - die Opfer sind so gut wie immer Frauen. Darauf verweist beispielsweise auch dieser Tweet:

An ad by Seoul Milk (????) depicting a voyeur filming women — who then turn into cows — has been pulled by the company following outcry.



South Korea is the global epicenter of spy cam pornography (??).



Some women victimized have committed suicide.pic.twitter.com/2xdyguFoci