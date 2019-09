Am 2. Oktober 2019 stellt Microsoft in New York City neue Surface Hardware vor. Soviel ist sicher. Welche Devices seiner erfolgreichen Premium-Produktlinie Microsoft in eine neue Generation überführen wird und wie deren technisch Spezifikationen aussehen, darüber wird naturgemäß bereits ausgiebig spekuliert.

Wir versuchen Licht ins Dunkel zu bringen und haben ein Surface-Gerüchte-Ranking erstellt, das Ihnen einen Überblick über die möglichen neuen Geräte geben soll. Rein theoretisch könnten im Rahmen des Microsoft Events Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Book 3, Surface Studio 3, Surface Headphones 2 und Surface Go 2 vorgestellt werden. Interessant ist dabei allerdings nicht nur, welche Surface Devices Microsoft Anfang Oktober vorstellt, sondern auch welche Chipsätze Surface Pro 7, Surface Book 3 und Co. an Bord haben werden. Microsoft kann dazu aus einer breiten Palette neuer Chip-Plattformen von AMD, Intel und Qualcomm wählen. Folgende Chipsätze kämen in Betracht:

Intel Whiskey Lake U-Series (8. Generation)

Intel Amber Lake Y-Series (8. Generation)

Intel Ice Lake U- und Y-Series (10. Generation)

Intel Comet Lake U- und Y-Series (10. Generation)

AMD Ryzen Mobile

Qualcomm Snapdragon 8cx

Das könnte in folgende Surface-Geräte des Jahres 2019 münden - geordnet nach "Wahrscheinlichkeit":

Surface Pro 7 mit USB-C

Die Veröffentlichung des Buches "Beneath A Surface" (das sich mit der Entstehung und der Zukunft der Surface-Produktfamilie befasst), befeuerte erstmals die Gerüchteküche in Sachen Surface Pro 7 und auch Surface Laptop 3. Beide Surface Devices könnten künftig auf USB-C setzen - wobei nicht wenige Branchenkenner schon im vergangenen Jahr mit diesem Schachzug rechneten. Schließlich setzt Microsoft beim Surface Book 2 bereits auf USB-C - wie auch sämtliche seiner Konkurrenten in diesem Segment. Das Surface Book 2 könnte auch einen ersten Hinweis darauf geben, dass der Windows-Konzern trotz USB-C auch künftig auf den proprietären Surface Connector setzt.

Unsere Einschätzung: Der USB-Typ-A Slot muss an allen Surface-Geräten USB-C weichen. Sollte Microsoft dabei wider Erwarten auf den Surface Connector verzichten, wird der USB-C-Anschluss vermutlich Thunderbolt-fähig sein.

Surface Pro 7 mit Comet Lake

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Intels Comet-Lake-Prozessoren mindestens ein Surface-Gerät antreiben - ebenso ist davon auszugehen, dass die Ice-Lake-Prozessoren Verwendung finden. Winfuture.de geht davon aus, dass das Surface Pro 7 mit Comet-Lake-CPUs ausgestattet wird - und stellt folgende Konfigurationen in Aussicht:

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i3, 4GB RAM, 128 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 128 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 256 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Unsere Einschätzung: Diese Spezifikationen erscheinen durchaus wahrscheinlich, allerdings setzen die Comet-Lake-Chips vor allem auf Geschwindigkeit, während die Ice-Lake-Familie eine verbesserte GPU mit Iris-Plus-Support ins Feld führt. Ein Tablet - beziehungsweise 2-in-1-Gerät - mit den schnellen Chips auszustatten und bei Surface Laptop 3 oder Surface Book 3 auf die Grafikpower von Ice Lake zu setzen, erscheint uns am sinnvollsten. Ein ominöser Eintrag auf GeekBench ("OEMJL" ist ein Code, den Microsoft schon des Öfteren benutzt hat) weist zudem darauf hin, dass das Surface Pro 7 mit Ice-Lake-Prozessoren kommt.

Surface Laptop 3 in 15 Zoll

Mit dem Surface Laptop stellte Microsoft im Jahr 2017 ein konventionelles Notebook vor, das sich speziell an den Bildungssektor richtet. Mit dem Surface Laptop 2 änderte sich daran nicht viel, womit die Konkurrenz die Gelegenheit hatte, aufzuschließen. Winfuture.de geht davon aus, dass Microsoft den Surface Laptop 3 neben der bisherigen 13-Zoll-Variante auch als 15-Zoll-Modell vorstellt.

Unsere Einschätzung: Es besteht zwar nicht unbedingt Bedarf für einen Surface Laptop im 15-Zoll-Format - dennoch ist es durchaus wahrscheinlich, schließlich verbreitert Microsoft sein Surface-Portfolio beständig. Auf der anderen Seite würde ein Surface Laptop 3 mit 15-Zoll-Screen auch deutlich machen, dass einiges an Entwicklungsarbeit in das Produkt geflossen ist. Bislang ist Microsoft dafür bekannt, sich in Sachen Hardware Updates eher zurückzuhalten.