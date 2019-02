Die agile Organisation ist das Ziel vieler Unternehmen. Doch sind sie noch in Hierarchien organisiert. Rollenmodelle sind Startups oder eigene Digital Labs. Meist funktioniert der Wandel aber nicht, die Arbeitsweisen der "Neuen" in der Bestandsorganisation zu verbreiten. Worauf kommt es an, wenn man agil skalieren will?

Scaled Agile beginnt Top-Down: Geschäftsführung und Gesellschafter leben Agile vor.

Mitarbeiterteams sollten sich Elemente aus den agilen Methoden selbst aussuchen und kontextbezogen anpassen. "Agile Coaches" haben das wesentliche Merkmal von Agile vernachlässigt: Zeit für Kultur. Alle agilen Ansätze sehen die Zeit für Kultur vor