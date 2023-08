Das Herzstück eines jeden Apple-Geräts ist ein Apple-Prozessor. Das gilt schon seit einiger Zeit für iPhones und iPads, der Mac hat gerade erst den Übergang von Intel-Chips zu Apple Silicon vollendet. Somit wird jedes Produkt, das Apple herstellt, von einem hausgemachten Chip angetrieben.

Das Bemerkenswerte an Apple Silicon ist seine Leistung und Energieeffizienz. Aber nicht alle Chips sind gleich. Wenn Sie die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Chips kennen, hilft das bei Ihrer Kaufentscheidung, vor allem, wenn Sie sich zwischen einem iPhone 14 oder einem Macbook entscheiden müssen.

Wenn Sie die Leistung der einzelnen Chips kennen, können Sie besser einschätzen, welche Produkte Sie kaufen sollten und ob es sich lohnt, auf ein höherwertiges Modell umzusteigen oder nicht.

Wir schauen uns an, wie die neuen Prozessoren im Vergleich zu den übrigen Chips in der iPhone-, iPad- und Mac-Produktreihe abschneiden und was das für Sie bedeutet. Aus Gründen der Konsistenz haben wir die mit Geekbench 6.1 ermittelten Benchmarks verwendet.

Jeder Prozessor im Vergleich

Bevor wir auf die einzelnen Produktgruppen eingehen, vergleichen wir alle halbwegs aktuelle Prozessoren von Apple miteinander. Für das iPhone und das iPad haben wir nur die Chips berücksichtigt, die in Apples aktuellen Produktreihen eingebaut sind, um die Diagramme überschaubar zu halten. Wenn Sie nach Werten von älteren Prozessoren suchen, nutzen Sie den Geekbench Browser.

Es ist eine etwas vorhersehbare Tabelle, mit den schnellsten Mac-Chips an der Spitze, gefolgt von einer Mischung aus iPads und iPhones. Aber es gibt dennoch einige faszinierende Ergebnisse: Besitzer des iPad Pro können sagen, dass ihr Tablet ungefähr so schnell ist wie ein Macbook Air, und das wäre nicht zu arg übertrieben. Und der Unterschied zwischen dem iPhone SE für 549 Euro und dem iPhone 14 für 999 Euro ist nicht so groß, wie der Preisunterschied vermuten lässt.

Alle Apple-Chips im Vergleich

iPhone-Prozessoren

Werfen wir einen Blick auf die Spezifikationen, um die Unterschiede dazwischen zu verstehen:

Prozessor Leistungsstarke Kerne Effiziente Kerne Grafikkerne Neuronale Engine Speicher Transistoren Thermische Verlust-leistung Geräte A16 Bionic 2 mit 3,46GHz 4 mit 2,02 GHz 5 16 Kerne 8 GB 16 Milliarden 6 W iPhone 14 Pro A15 Bionic 2 mit 3,22GHz 4 mit 1,82 GHz 5 16 Kerne 8 GB 15 Milliarden 6 W iPhone 14 A15 Bionic 2 mit 3,22GHz 4 mit 1,82 GHz 4 16 Kerne 8 GB 15 Milliarden 6 W iPhone 13, iPhone SE A14 Bionic 2 mit 3,1 GHz 4 mit 1,8 GHz 4 16 Kerne 6 GB 11,8 Milliarden 6 W iPhone 12

Schauen wir uns nun an, wie die einzelnen Prozessoren abschneiden. Es überrascht nicht, dass der A16 Bionic im iPhone 14 Pro der schnellste ist. Das iPhone 14 und das iPhone 13 haben beide einen A15 Bionic Prozessor, aber das iPhone 13 hat einen GPU-Kern weniger als das iPhone 13 Pro, was ihm eine bessere Grafikleistung verleiht.

Apple verkauft immer noch das iPhone 12, das mit einem A14 Bionic ausgestattet ist. Der ist etwa 23 Prozent langsamer als der A15 Bionic des iPhone 13, kostet aber nur 100 Euro weniger. Für die zusätzlichen Euro für das iPhone 13 erhält man nicht nur einen schnelleren Chip, sondern auch 128 GB Speicherplatz, was doppelt so viel ist wie beim iPhone 12.

Das könnte der Schwanengesang für den A14 Bionic sein, denn das iPhone 12 wird bei der nächsten großen iPhone-Vorstellung im Herbst durch das 13 als preisgünstige Option ersetzt. Der A14 könnte jedoch noch im nächsten Apple TV zum Einsatz kommen.

Alle iPhone-Chips im Vergleich

iPad-Prozessoren

Das Veröffentlichungschema von Apples iPad-Produktreihe mit ihren unterschiedlichen Rhythmen führt zu einer seltsam anmutenden Reihenfolge von CPU und Gerät hinsichtlich der Performance.

Prozessor Leistungsstarke Kerne Effiziente Kerne Grafikkerne Neuronale Engine Speicher Transistoren Thermische Verlust-leistung Geräte M2 4 mit 3,49 GHz 4 mit 2,06 GHz 10 16 Kerne 8 GB 20 Milliarden 15 W 12.9" & 11" iPad Pro M1 4 mit 3,2 GHz 4 mit 2,06 GHz 8 16 Kerne 8 GB 16 Milliarden 14 W iPad Air A15 Bionic 2 mit 2,93 GHz 4 mit 1,82 GHz 5 16 Kerne 8 GB 15 Milliarden 6 W iPad Mini A14 Bionic 2 mit 3,1 GHz 4 mit 1,8 GHz 4 16 Kerne 6 GB 11,8 Milliarden 6 W iPad (10. Generation) A13 Bionic 2 mit 2,66 GHz 4 mit 1,6 GHz 4 8 Kerne 4 GB 8,5 Milliarden 6 W iPad (9. Generation)

Die mit M2 ausgestatteten iPads Pro sind die schnellsten Modelle, und der Abstand zwischen ihnen und dem iPad und iPad Mini ist erheblich. Außerdem ist der M2 15 Prozent schneller als der M1, den er in der vorletzten Generation der iPads Pro ersetzt hat und der im aktuellen iPad Air steckt.

Das aktuelle iPad der 10. Generation, das im Herbst 2022 auf den Markt gekommen ist, hat einen A14 Bionic, ein Upgrade des A13 Bionic im Vorgängermodell. Laut Apple bietet das neue iPad der 10. Generation eine 20-prozentige Steigerung der CPU-Leistung und eine 10-prozentige Steigerung der Grafikleistung.