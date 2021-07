Lange Zeit empfahlen Analysten und Berater den Unternehmen, für Anwendungen, die für ihren Wettbewerbsvorteil verantwortlich sind, eigene Software zu entwickeln. Sie ist ein strategisches Asset und sollte unter Firmenkontrolle bleiben sowie an neue Marktanforderungen oder Strategien anpassbar sein.

Die gängige Empfehlung für den Einsatz kommerzieller Standardsoftware (COTS) wiederum: Sofern verfügbar, kann sie für die nicht differenzierenden Fähigkeiten genutzt werden. Der Kauf ist zeitsparender und kostengünstiger, vor allem, wenn Unternehmensanforderungen größtenteils abgedeckt werden und zudem bei Flexibilität und Erweiterbarkeit keine großen Kompromisse eingegangen werden müssen.

Faustregel der Berater: Erfüllt eine Paketlösung mindestens 80 Prozent der Anforderungen des Unternehmens, ist ein Kauf vorzuziehen. Wachstum und Beliebtheit des Modells Software-as-a-Service (SaaS) machen den Erwerb durch das Versprechen zeitnaher Vorteile und reduzierter Wartungskosten noch attraktiver. Diese Argumentation des traditionellen Build vs. Buy-Ansatzes klingt einfach und schlüssig, allerdings sind reale Szenarien oftmals viel komplizierter.

Wie von Forrester in einem Bericht vom April 2021 angegeben, gibt es in Bezug auf Software selten ein reines Kaufen- oder DIY-Bauprinzip. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Unternehmensanforderungen mit einer COTS-Lösung erfüllt werden - dem Kauf muss meist eine Anpassung folgen. Andererseits werden Unternehmen, die ihre Software entwickeln, in der Regel der Wiederverwendung leicht verfügbarer Komponenten Vorrang vor der Neuentwicklung geben. Daher empfiehlt Forrester, das Problem stattdessen als "Anpassen vs. Verfassen" zu betrachten.

Traditionelle Policy hat Defizite

Der oben erwähnte Standardansatz wird immer noch in vielen Organisationen praktiziert. Doch er weist einige wesentliche Defizite auf.

Es wird die Individualität von Unternehmen unterschätzt. Das führt zu der Empfehlung, eher Standardlösungen zu kaufen, als Software selbst zu entwickeln. Doch in Wirklichkeit gibt es große Unterschiede in der Art und Weise, wie Firmen arbeiten und ihre Kunden bedienen. Interne Prozesse jeder Organisation reifen im Lauf der Zeit und werden optimiert - sie repräsentieren damit die unverwechselbare DNA des Unternehmens. Damit Software einem Unternehmen den höchsten Mehrwert bieten kann, muss sie auf das jeweilige Geschäft ausgerichtet sein und nicht umgekehrt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Umgebung lange konstant bleibt . Dass dem nicht so ist, zeigt die globale Pandemie. Kurz nach dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 Anfang 2020 mussten die meisten Organisationen weltweit Prozesse radikal ändern. Für viele Unternehmen wurde die schnelle Reaktionsfähigkeit von der Möglichkeit bestimmt, ihre Software anzupassen. Bei solch einer plötzlichen Veränderung kann es der erfolgsentscheidende Faktor sein, Software-Eigentümer zu sein und die Lösung frei ändern zu können. Und wie der Philosoph Heraklit vor über 25 Jahrhunderten sagte: "Wandel ist die einzige Konstante im Leben."

Der Anpassungsaufwand wird heruntergespielt . Anpassungen beinhalten eine benutzerdefinierte Codierung und erfordern den Zugriff auf knappe Ressourcen: professionelle Entwickler mit umfassender Erfahrung in der jeweiligen Paketlösung. Sehr oft führt eine Anpassung zu zukünftigen Kompatibilitätsproblemen, während das Kernpaket aktualisiert wird. Dies kann unerwartet hohe Kosten verursachen und viel Zeit beanspruchen.

Paketlösungen enthalten unnötige Funktionen . COTS-Lösungen beinhalten oft Funktionalitäten, die über die Unternehmensanforderungen hinausgehen. Die meisten Organisationen verwenden nur einen kleinen Teil des gekauften Pakets. Dieses Problem muss entweder durch Anpassen der Software angegangen werden, um den Benutzerzugriff auf bestimmte Funktionen einzuschränken oder durch zusätzliche Mitarbeiterschulungen.

Letztendlich werden die Low-Code-Plattformen (LCAP) nicht berücksichtigt. Nach herkömmlicher Denkweise erfordert das Erstellen von Software traditionelle Softwareentwicklungsmethoden und ist daher teuer und zeitaufwendig. Aber es gibt alternative Möglichkeiten. Low-Code-Plattformen wie Mendix oder Microsoft Power Platform scheinen aufgrund der Vielfalt der Anwendungsfälle, die sie abdecken können und der Geschwindigkeit der Softwareentwicklung, maximalen Nutzen generieren zu können.

Low-Code: Die Alternative zu benutzerdefinierter Codierung

Was ist Low-Code? Forrester beantwortet die Frage: "Low-Code-Plattformen ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Geschäftsanwendungen mit einem Minimum an manueller Codierung und minimalen Vorabinvestitionen in Einrichtung, Training und Bereitstellung."

Low-Code-Anwendungsplattformen sind bekannt für ihren visuellen Ansatz und den hohen Automatisierungsgrad der täglichen Aufgaben von Entwicklern. Diese haben damit mehr Zeit für das Erstellen von Low-Code-Lösungen, die geschäftlichen Mehrwert generieren. Objectivity beispielsweise hat mehr als drei Jahre Erfahrung in der Bereitstellung komplexer Lösungen mit LCAP. Und die Low-Code-Projekte für die Kunden werden konstant 3- bis 5-mal schneller abgeschlossen als vergleichbare herkömmliche Codierungen. Zudem sind diese Projekte sehr oft auch in kleineren Teams verwirklichbar.

Ein weiterer wichtiger Vorteil führender Low-Code-Plattformen ist ihr Multi-Channel-Ansatz. Eine einmal erstellte Anwendung kann auf einer Vielzahl von Geräten - einschließlich Mobilgeräten und Tablets - ausgeführt und über mehrere Kanäle wie Chat-Bot, Textnachrichten und MS-Teams-Chats aufgerufen werden.

Während der visuelle Ansatz Entwicklern hilft, die Software schnell zu erstellen, ändert er auch die Art und Weise, wie Personen ohne IT-Know-how zu Softwareprojekten beitragen können. Denn werden sie in die Entwicklung eingebunden, erkennen sie die Fähigkeiten der Plattform, verstehen die Prozesse und können sie überprüfen.

Technisch versierteren Mitarbeitern erlauben Low-Code-Plattformen einen No-Code-Ansatz, bei dem Software ausschließlich durch visuelle Modellierung erstellt wird. Mit No-Code lassen sich beispielsweise eigene, weniger komplexer Anwendungen, realisieren, die dazu beitragen können, die persönliche oder die Produktivität eines ganzen Teams zu verbessern.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen für schnelle Entwicklungen wie Business Process Management Suites (BPMS) deckt die General Purpose LCAP ein breites Spektrum an Lösungen und Anwendungsfällen ab. Ausgereifte Low-Code-Plattformen eignen sich so für die Digitalisierung des Betriebs, den Aufbau kundenorientierter Applikationen sowie für Kern- und Speichersysteme.

Doch die Vorteile von Low-Code sind nicht nur im Kontext der Lösungserstellung attraktiv geworden. Die Entwicklungsgeschwindigkeit, der demokratische Ansatz und die Multi-Channel-Fähigkeiten haben viele COTS-Anbieter dazu veranlasst, Low-Code als Erweiterungsmechanismus für die Anpassung ihrer Produkte zu verwenden. Zum Beispiel hat Microsoft jetzt den größten Teil seiner Dynamics 365-Suite auf die Power Plattform portiert - der Low-Code-Ansatz ist dabei die Standardmethode zum Anpassen des Pakets.

Ein weiteres Beispiel ist die Partnerschaft von Siemens Mendix und SAP, bei der die Paketanbieter mit Low-Code-Plattformen zusammenarbeiten oder eigene Plattformen entwickeln, um eine effizientere Anpassung ihrer Software zu realisieren. Bei Objectivity wird Low-Code auch erfolgreich genutzt, um Pakete wie Oracle Retail zu erweitern.

Use Case: Ein maßgeschneidertes CRM zum Preis einer Paketlösung

Ein weltweit tätiger Juwelier und Objectivity-Kunde wollte seine Kundenbindungs- und Marketingprozesse digitalisieren. Der erste Blick fiel auf fertige CRM-Systeme. Zu berücksichtigen war allerdings die Kundenansprache: Man wollte jedem einzelnen Kunden das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein.

Aufgrund der individuellen Prozesse und der tiefen Kundeneinblicke, über die der Anwender verfügt, wurde klar, dass eine Standard-CRM-Lösung erhebliche Anpassungen zur Folge haben würde. Allerdings wäre der Aufbau eines eigenen CRM mit .NET oder Java zu teuer gewesen. Als Technologiepartner schlug Objectivity einen anderen Weg vor: den Aufbau eines benutzerdefinierten CRM-Systems unter Verwendung der Low-Code-Plattform von Mendix.

Auf diese Weise entstand eine deutlich kostengünstigere Lösung, die komplett auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Darüber hinaus profitiert das Anwenderunternehmen jetzt von der neuen Möglichkeit, Ideen viel schneller in Produktionsänderungen umzusetzen. Mit einer Paketlösung oder einem mit herkömmlicher Codierung erstellten Systems wäre das nicht möglich.

Fazit: Low Code macht Tempo

Es ist an der Zeit, einen neuen Ansatz für das traditionelle Build-vs.- Buy-Dilemma in Betracht zu ziehen. John Bratincevic von Forrester empfiehlt im Bericht "Now Tech: General-Purpose Low-Code Development Platforms, Q1 2021": "Alles digitalisieren - immer; Verwenden Sie Low-Code als Beschleuniger."

Software häufiger zu entwickeln als zu kaufen, kann Unternehmen dabei helfen, wettbewerbsfähiger, agiler und reaktionsschneller auf Veränderungen zu werden. Low-Code-Plattformen können Zeit- und Ressourcenaufwand, der traditionell mit der Erstellung eigener Software verbunden ist, erheblich reduziert werden. Damit entfällt einer der Hauptvorteile des Kaufs gegenüber der Entwicklung.

Wichtig ist auch, dass Build vs. Buy oft keine Entweder-Oder-Debatte darstellt. Betrachtet man das Problem als "Anpassen vs. Verfassen" von Software, stellt sich Low-Code als effektiver und eleganter Ansatz zur Anpassung und Erweiterung kommerzieller Standardpakete heraus.

Tomasz Filak begleitet seit über 16 Jahren europäische Kunden bei ihren digitalen Transformationsprozessen. Er hat strategische IT-Projekte in verschiedenen Branchen geleitet, darunter im Bereich Banken/Finanzen, Immobilien und Einzelhandel. Derzeit ist er Programmdirektor und Head of Low-Code bei Objectivity.