Vertriebsorganisationen stehen in der volatilen Geschäftswelt heute vor vielfältigen Herausforderungen: Sie müssen ständig zusätzliche Absatzfelder erschließen, um den Umsatz zu steigern, schnell auf neue Kundenwünsche sowie Marktänderungen reagieren und gleichzeitig die operativen Kosten senken.

Das A und O für den Vertriebserfolg

Das A und O für Unternehmen, die auf lange Sicht erfolgreich am Markt operieren wollen, sind schlagkräftige Vertriebsprozesse, die dafür sorgen, dass den Kunden die richtigen Produkte und Services zum richtigen Zeitpunkt angeboten werden können. Der Ausgangspunkt dafür ist eine vollständig transparente Sicht auf den Kunden und seine Aktivitäten auf Grundlage einer Vielzahl an Daten aus unterschiedlichen Quellen. Das sind zum Beispiel historische Kaufdaten aus Back-End-Systemen, Kundenaktivitäten auf der unternehmenseigenen Webseite, wie der Download einer Produktbroschüre, Änderungen der Inhalte auf der Kunden-Webseite sowie in sozialen Medien wie Twitter veröffentlichte Meinungen und Rezensionen.

Damit der Vertrieb die nötigen Erkenntnisse für eine passgenaue Kundenansprache aus den unterschiedlichsten Informationen ziehen kann, müssen diese gesammelt, sinnvoll verknüpft und ausgewertet werden. Geschieht das weitgehend manuell, sind die Ergebnisse wenig zufriedenstellend, was wiederum zulasten der Genauigkeit und der Qualität bei der Kundenansprache geht. Zudem ist der Zeitaufwand dafür sehr hoch, sodass dem Vertrieb weniger Zeit für Kernaufgaben bleibt - ein Teufelskreis.

KI deckt Muster und Zusammenhänge auf

Um das Potenzial, das in kundenbezogenen Daten schlummert - ob strukturiert oder unstrukturiert - optimal auszuschöpfen, eignen sich moderne Technologien für künstliche Intelligenz (KI) wie etwa die Artificial Intelligence Platform (Sales AI) von Intel. KI-Algorithmen sammeln, interpretieren, korrelieren und bewerten die Informationen aus unterschiedlichsten Quellen automatisch und leiten daraus Vorschläge für Vertriebsmaßnahmen ab, und zwar nahezu in Echtzeit. Es versteht sich von selbst, dass in Bezug auf das Sammeln und Verarbeiten von Kundendaten geltende Datenschutzgesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strikt eingehalten werden.

Durch den Einsatz von KI kann der Vertrieb zudem Muster aufdecken, etwa was das Kaufverhalten angeht, sowie verborgene Zusammenhänge erschließen und daraus neue Erkenntnisse über den Kunden gewinnen - ein wettbewerbsrelevanter Faktor. Um bessere Entscheidungen zu treffen und die Kundenansprache zu optimieren, ist es jedoch nötig, den KI-Algorithmus durch maschinelles Lernen (Machine Learning) auf Basis vorhandener Daten sowie durch ständig neuen Input vonseiten des Vertriebs stetig zu trainieren. Auf diese Weise lassen sich in Bezug auf den Kunden auch wichtige Informationen von unwichtigen unterscheiden und trennen.

Der Nutzen KI-basierter Assistenzsysteme

KI-basierte Assistenzsysteme, die dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer relevante Aktivitäten zu Kunden anzeigen, sind ebenfalls von großem Nutzen. Diese Möglichkeiten bietet die Anwendung "Sales Assist" von Intel, die auf der Sales-AI-Plattform basiert und dem Vertrieb zur richtigen Zeit die richtigen Informationen für den Kontakt mit dem Kunden an die Hand gibt. Sie zeigt zum Beispiel an, welche Produkte ein Kunde sich auf der firmeneigenen Webseite angesehen hat, ob er eines der Produkte schon einmal gekauft hat oder nicht, welche Konferenzen ein Kunde besucht hat oder besuchen will oder ob er eine Fusion oder Übernahme plant.

Der Sales Assist identifiziert durch eine kombinierte Analyse der Kaufhistorie des Kunden und seiner Aktivitäten auf der Intel-Webseite auch Kauftrends und -zyklen und ermittelt Änderungen im Kaufverhalten. Da die Anwendung die aktuellen sowie die prognostizierten Umsätze zu jedem Kunden übersichtlich und leicht verständlich in einem Diagramm oder einer Grafik visualisiert, hat der zuständige Account Manager stets klare Sicht auf die Kaufaktivitäten seiner Kunden. Er kann so zeitnah entscheiden, bei welchem Kunden er welche Maßnahme durchführen soll.

Intel profitiert von eigener KI im Vertrieb

Intel nutzt den Sales Assist seit geraumer Zeit im eigenen Vertrieb und hat damit positive Erfahrungen gemacht. Nachdem der Vertrieb mit der Anwendung gelernt hatte, die über sie bereitgestellten Informationen in die Arbeitsprozesse zu integrieren, stieg die von Beginn an hohe Nutzerakzeptanz nochmals deutlich.

Der Sales Assist wird nun Schritt für Schritt verbessert und erweitert. Er soll dem Vertrieb bei einer Kundenaktivität in Zukunft automatisch eine bestimmte Maßnahme vorschlagen. Hat sich ein Kunde zum Beispiel auf der Intel-Webseite ein bestimmtes Produkt angesehen, kann die Empfehlung darin bestehen, ihm die dazu passende Produktbeschreibung oder ein spezielles Angebot von einem Intel-Vertriebspartner zusenden zu lassen. Die Anwendung soll künftig auch autonom agieren und in der Lage sein, beispielsweise einem potenziellen Kunden, der noch keinen persönlichen Ansprechpartner im Vertrieb hat, ein maßgeschneidertes Angebot zu unterbreiten.

Erfahren Sie hier, wie mit KI-Lösungen von Intel das Potenzial, das in Ihren Daten schlummert, optimal ausgeschöpft werden kann.