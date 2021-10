Während viele Unternehmen noch damit beschäftigt sind, ihre interne Datenwelt zu ordnen, denken visionäre Manager längst einen Schritt weiter. Sie haben zusehends die Datenschätze außerhalb der Firmengrenzen mit im Blick.

Ein Beispiel sind Social-Media-Feeds: So verstehen Unternehmen ihre Kunden besser, wenn sie SAP-Daten mit Informationen von Facebook und Co. in Zusammenhang bringen. Zufriedenere Klienten und letztendlich mehr Umsatz sind möglich.

Durchgängige Datenflüsse - kein Selbstläufer

Die volle Datenpalette nutzen - das ist leichter gesagt als getan. In der Praxis ergeben sich zahlreiche Herausforderungen - sowohl technischer Natur als auch aus Lizenzsicht. So dürfen beispielsweise SAP-Daten nicht einfach so in anderen Systemen weiterverarbeitet werden. Darüber hinaus fehlt nicht selten eine einheitliche, integrierte Datenbasis.

Im Daily Business rücken da schnell die alten Pain-Points wieder in den Fokus: Mangelhafte Benutzerfreundlichkeit, die gelähmte Bereitstellung neuer Applikationen und Luft nach oben in Sachen Skalierbarkeit sind nur drei Beispiele.

SAP HANA Cloud - mehr als eine Datenbank

SAP hat diese Herausforderungen bei der Entwicklung seiner Plattform ernst genommen und die SAP HANA Cloud auf eine Welt der durchgängigen Datenflüsse vorbereitet. Neben reichlich Schnittstellen zum Einbinden von Nicht-SAP-Daten stellt die Datendrehscheibe im Kern eine Reihe von Engines bereit, mit denen sich moderne Anwendungen in Höchstgeschwindigkeit entwickeln lassen.

Zum Tragen kommen diese Vorzüge dank spannender Features in Sachen Datenschutz - allen voran die innovative Datenmaskierung. Erfahren Sie im COMPUTERWOCHE Podcast 'So nutzen Sie das volle Potential Ihrer Daten- mit Tobias Philipp':

… welche Innovationen SAP HANA Cloud in Sachen Datenschutz bietet,

… wie schnell Sie dank der integrierten Engines moderne Apps entwickeln und

… wie Kunden mit der schnittstellenstarken Plattform ihr Business skalieren.

Direkt zum Podcast