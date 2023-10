"Grüne Blasen und blaue Blasen wollen zusammen sein", lautet Samsungs Werbespot und drängt damit Apple ebenso wie schon Google zur Übernahme von RCS in seiner Nachrichten-App (Messages), mit der sich auch SMS verschicken lassen, berichtet Macrumors.

"Romeo und Julia" würden RCS haben wollen

In einem kurzen Werbespot auf Youtube zeigt Samsung zwei Smartphone-Schnittstellen, die sich gegenseitig mit einer Anspielung auf das Shakespeare-Drama über Romeo und Julia Texte schicken . "Julia" ist in dieser Metapher das iPhone, und ihre "Eltern" (also Apple) wollen die Einführung von RCS nicht zulassen. "Was hat ihnen Grün jemals getan? Wir sind auch Blasen", klagt das Android-Smartphone "Romeo". "Und buchstäblich jeder will, dass wir zusammen sind. Uff", schreibt Julia.

Folglich, wie der Titel des Videos schon sagt: "Grüne Blasen und blaue Blasen wollen zusammen sein." Samsung verwendet außerdem den Slogan "Help Apple #GetTheMessage" und den Hashtag, den Google für seine RCS-Kampagne verwendet hat.

RCS von Google favorisiert

RCS (Rich Communication Services) ist ein von Google entwickelter Kommunikationsstandard im Mobilfunk und als Ersatz für den Kurznachrichtendienst SMS konzipiert. Ein wesentlicher Unterschied zu proprietären Diensten wie Whatsapp, Telegram, Threema oder Facebook Messenger und andere dieser Art besteht demnach darin, dass RCS das Adressbuch des Anwenders nicht mit den übergeordneten Providern zum Datenabgleich teilt.

Google drängt Apple mit Anzeigen, Plakaten, Websites, Social-Media-Kampagnen und vielem mehr schon länger dazu, die Unterstützung für RCS zu implementieren. Doch Apple-Geräte unterstützen weiterhin das ältere SMS-Protokoll.

Tim Cook hat kein Interesse

Google macht Apple daher für alle Probleme verantwortlich, die Android- und iPhone-User beim Versenden von SMS haben, darunter fehlende Verschlüsselung, nicht funktionierende Gruppenchats, verpixelte Bilder und Videos und grüne Sprechblasen, erklärt Macrumors weiter.

Apple-CEO Tim Cook äußerte sich im September 2022 zu dem Problem in dem Sinn, dass RCS für Apple keine Priorität habe: Es sei "keine Funktion, nach der iPhone-Nutzer fragen würden." Daher bleibt es unwahrscheinlich, dass Apple sich durch Kampagnen wie dem Samsung Videospot zur Änderung seiner Meinung bewegen lässt. (Macwelt)