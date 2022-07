Stephan Grabmeier ist Future Designer und Partner am Zukunftsinstitut, einem europäischen Think Tank für Trends und gesellschaftlichen Wandel. Als Business Angel begleitet er zudem Startups und unterstützt globale Social-Business-Aktivitäten gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. Mit Lehraufträgen zu Innopreneurship an der Universität Duisburg-Essen und als Mentor bei Next Talents bildet er junge Menschen in Future Skills aus.

Antonius Willms ist Mitgründer und CEO von eevie, einem weltweit tätigen Employee-Climate-Engagement-SaaS-Unternehmen. Er ist Absolvent der University of St. Andrews, wo er einen Master in Wirtschaftswissenschaften und Moderner Geschichte erhielt. Vor der Gründung von eevie arbeitete Antonius als Unternehmensberater für PWC, wo er die Strategieabteilung gründete, die für die Unterstützung von Versorgungsunternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle verantwortlich war. Im Laufe der Jahre baute Antonius diesen Bereich auf und erweiterte seine Expertise in den Bereichen digitale Strategie, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Prozessoptimierung, künstliche Intelligenz und Big Data Analytics.

Die virtuelle Veranstaltung findet am 13. Juli 2022 um 16 Uhr statt und wird wieder von der Synergie VertriebsDienstleistung mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), Atruvia AG sowie der COMPUTERWOCHE ausgerichtet.

Auch diesmal ist die Grundlage dieses virtuellen Dialogformates ein lesenswertes Buch, in dem sich über 40 Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Politik zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie äußern. Es ist der Nachfolgeband des Buches "Expedition: Werte – Arbeit – Führung 4.0, in dem Experten ihre fünfjährigen Erfahrungen aus unterschiedlichsten Projekten rund um modernes Arbeiten niedergeschrieben haben.

Kostenlose Online-Veranstaltung

Die Veranstaltungsreihe findet alle drei Wochen statt – und dauert rund 45 Minuten. In den Dialogen berichten die Autoren dieses neu erschienen Kompendiums II zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie ganz gemäß dem Untertitel des Buches "Nach Corona: Zwei Schritte vor - einer zurück?". Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Hans Königes, COMPUTERWOCHE, Ralf Karabasz, Synergie und Michael Schmidt.

Konzipiert wurde das Buch von den erfahrenen Bildungsexperten Ralf Karabasz und Dr. Peter Jeutter. Als Herausgeber fungieren ebenfalls absolute Profis in ihrem Metier: TÜV-Rheinland Bereichsvorstand Markus Dohm, André Große-Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, DB Systel Geschäftsführer Personal Dr. Klaus Rüffler und Atruvia-Vorstand und Arbeitsdirektor Jörg Staff. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 hier.

