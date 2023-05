Sechzig Prozent der Führungskräfte in Unternehmen und dem öffentlichen Sektor sind der Meinung, dass gelegentliche oder regelmäßige Störungen großen Ausmaßes auch in Zukunft wahrscheinlich sind und zur "Norm" werden. Die Auswirkungen dieser Vorfälle und Störungen gefährden zunehmend Mitarbeiter und Unternehmens-Infrastrukturen. Dies kann einer Organisation erheblichen finanziellen und betrieblichen Schaden zufügen und sich sogar rufschädigend auswirken.

Angesichts dieser Herausforderungen müssen physische Sicherheit und Cyber-Security in Unternehmen in Zukunft konvergieren. Bislang jedoch gibt es in den meisten Unternehmen keine Zusammenarbeit zwischen den Teams für physische und digitale Sicherheit.

Der Wert von Informationen in Echtzeit

Die Relevanz von Echtzeitinformationen wächst exponentiell. Hier sind zwei Trends zu beobachten. Zum einen gibt es immer mehr unvorhersehbare Ereignisse. Wir erleben zum Beispiel Pandemien, Naturkatastrophen und geopolitische Entwicklungen. Auch die Bedrohung durch Cyberattacken ist präsent wie nie zuvor. Zum anderen haben wir es mit einer Flut an Daten zu tun, die immer größer und unübersichtlicher wird. In diesem Umfeld hängt der Erfolg von Unternehmen sehr davon ab, wie Daten in Informationen verwandelt und daraus die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Die Kunst ist, aus dieser Vielzahl von Datenquellen die richtigen Daten herauszufiltern, auszuwerten und dem Kunden auch sofort zur Verfügung zu stellen.

Echtzeitinformationen über Risiken und aktuelle Bedrohungen können Unternehmen vor schwerem Schaden bewahren. Je frühzeitiger Sicherheitswarnungen eingehen, desto effektiver können Abwehrmaßnahmen eingeleitet werden. Dabei zählen zum Teil Minuten Vorsprung vor den Nachrichten oder bevor ein Skandal öffentlich wird, um den Schaden zu minimieren. Hier geht es oft um den guten Ruf eines Unternehmens oder seiner Marken.

So profitieren Kunden von Echtzeitwarnungen

Die vorliegende Fallstudie zu einer Schießerei an der Universität Heidelberg verdeutlicht den Nutzen von Echtzeitinformationen. Dataminr, ein wichtiger Anbieter von Echtzeitinformationen, hatte unmittelbaren Zugriff auf Warnmeldung der örtlichen Polizei. Über seinen Push-Dienst schickte Dataminr die Meldung in Echtzeit an die Kunden weiter, die dieser Vorfall betraf, was ihnen einen entscheidenden Zeitvorteil verschaffte. Unmittelbar im Anschluss lieferte Dataminr seinen Abonnenten bereits Hintergrundinformationen aus lokalen Nachrichtenquellen, von Augenzeugen, Strafverfolgungsbehörden und Notfallhelfern.

Auch für die Deutsche Börse hat sich die Investition in Echtzeitwarnungen ausgezahlt. Es war äußerst zeit- und ressourcenintensiv, potenzielle Bedrohungen für die weltweit 60 Standorte zu entdecken, besonders das manuelle Scannen von Nachrichtenagenturen und sozialen Medien war mühsam. Seitdem das Unternehmen "Dataminr Pulse" für die Cyber-Security sowie für die Sicherheit bei Events einsetzt, wird das Sicherheitsteam innerhalb von Sekunden oder Minuten nach einem Auftreten über neu auftretende Risiken und Ereignisse informiert. "Vor Dataminr hatten wir eine Verzögerung der Reaktion auf Vorfälle von 30 bis 60 Minuten, sagt David Krüger, Head of Physical Security bei der Deutschen Börse. "Mit Dataminr haben wir jetzt unsere Reaktionszeit signifikant reduziert."

Wie Dataminr seine Daten sammelt

Dataminr sammelt weltweit und rund um die Uhr Informationen zu Sicherheitsbedrohungen aus 500.000 öffentlich zugänglichen Datenquellen. Dazu gehören das Dark Web, das Deep Web sowie Social Media wie Facebook, Twitter, Instagram oder Snapchat.

Eine KI erkennt dabei Muster aufkommender Ereignisse und erstellt daraus Warnmeldungen für Unternehmen, Organisationen und Medien, jeweils nach Relevanz für den jeweiligen Kunden. Von Hand werden diese Meldungen nochmals verifiziert, bevor sie als Push-Nachrichten weitergeleitet werden. Kritische Warnmeldungen sind typischerweise über 45 Minuten eher verfügbar als übliche Informationsquellen. Der Kunde erhält Kontextinformationen, Bilder, Videos und Quellenverweise und kann mit diesem Informationsvorsprung wertvolle Zeit gewinnen, um auf eine mögliche Bedrohung zu reagieren.

Wie Echtzeit-Warnungen Unternehmen helfen: Vermeidung der Schließung von Anlagen und Unterbrechungen für Mitarbeiter

Begrenzung von Reputationsschäden

Vermeidung unnötiger Aktivitäten

Kosteneinsparungen

"Kundenzufriedenheits-Manager unterstützen Unternehmen dabei, die Nadel im Heuhaufen zu finden", sagt Khushbo Chopra, Senior Customer Success Managerin für die DACH-Region. Als besonders interessantes Feature bietet das Dataminr-Dashboard die Möglichkeit, individuelle Cyberlisten zu erstellen. Chopra: "Wenn jemand im Internet über Ihr Unternehmen im Zusammenhang mit beispielsweise Ransomware oder einer anderen Bedrohung spricht, löst das automatisch einen Alert aus." Es ist auch möglich, nach bestimmten Schlüsselwörtern zu suchen, zum Beispiel nach dem Namen des eigenen CEOs. Zusätzlich kann man nach Gefahrenmeldungen in einem bestimmten Umkreis um einen Unternehmensstandort suchen.

Dataminr wurde 2009 in New York gegründet, um Unternehmen Echtzeitinformationen so zur Verfügung zu stellen, damit sie schneller von entscheidenden Ereignissen erfahren und somit Krisen vorbeugen oder effizienter meistern können. Das geschieht auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz, die entsprechend seit nunmehr 14 Jahren trainiert wurde. Inzwischen ist Dataminr weltweit vertreten, unter anderem mit Büros in London und Paris, seit 2022 auch in München.

