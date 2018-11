Eine Online-Shopping-Plattform muss sich in der heutigen Zeit vor allem flexibel und agil an fortlaufend veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Dabei gilt es, innerhalb kürzester Zeit neue Features und Geschäftsmodelle zu integrieren: Big Data, Business Analytics, Künstliche Intelligenz, agile Entwicklungsmethoden und DevOps sind nur einige davon.

SAP C/4HANA (die frühere Hybris-Produktfamilie) kann sowohl On-Premise, als auch in der Cloud genutzt werden und verspricht Kunden eine durchgängige Shopping Experience - zu jeder Zeit und auf jedem Gerät. Dabei werden bestehende CRM-Systeme genauso mit einbezogen wie Social-Media-Plattformen und Messenger-Dienste. Es geht aber auch um die Analyse von Bewertungen, um neue Artikelvorschläge und die Integration verschiedener Bezahlsysteme und Kampagnen - über unterschiedliche Plattformen hinweg. Dabei sind das nur einige Beispiele für die zahlreichen möglichen Funktionen eines Online-Shops.

Flexibler mit der Public Cloud

Die 1997 gegründete Hybris AG wurde 2013 vollständig von SAP übernommen. Heute gilt ihr Produkt als weltweit führende E-Commerce-Lösung. Besonders flexibel und besser anpassbar ist die Shop-Lösung bei der Installation auf einer Public-Cloud-Plattform. Die Module der ehemaligen Hybris-Plattform lassen sich so mit den Möglichkeiten einer Cloud-Plattform kombinieren. Plattformen wie Amazon Web Services (AWS) bieten viele verschiedene Funktionen, Module und Tools für die Entwicklung, den Betrieb und das Management von Cloud-basierten Applikationen.

SAP stellt C/4HANA in vier Funktionsblöcken bereit. Wer seine bestehende Lösung auf eine Cloud-Plattform migrieren will, um das volle Potenzial der Cloud zu erschließen, benötigt sowohl gute Kenntnisse der Lösung, als auch der Funktionen und Module, die die Cloud-Plattform bereitstellt. Dazu kommt selbstverständlich auch noch das nötige Fachwissen im Bereich E-Commerce.

Deswegen ist es in der Regel sinnvoll, die Hilfe eines externen Beraters in Anspruch zu nehmen, der ähnliche Migrations-Projekte bereits erfolgreich durchgeführt hat. Das liegt im Trend: 70 Prozent aller Anwender in Deutschland stützen sich, einer Studie von 2017 zufolge, bei der Nutzung von Cloud Services auf externe Berater und Dienstleister.

Mehr als nur ein Online-Shop

Im E-Commerce dreht sich heute alles um Geschwindigkeit: Wie lange dauert es neue Features bereitzustellen? Wie lange ist die Time-to-Market für neue Geschäftsmodelle und wie kann ich als Unternehmen auf neue Kundenwünsche und die Konkurrenz möglichst schnell reagieren? Dabei geht es auch um die Methoden, die zur Entwicklung und Implementierung neuer Funktionen und Geschäftsmodelle eingesetzt werden.

Gefragt sind hier agile Entwicklungsmethoden. Als Schlüssel gelten so genannte DevOps - ein Kunstwort aus Development und Operations. Auch SAP nimmt in jüngster Zeit Erweiterungen bei C/4HANA nach der DevOps-Methode vor. Das wichtigste Ziel dabei: Die Plattform flexibel auf dem neuesten Stand der Technologie halten und sie mit Microservices und modernen Funktionsmodulen kontinuierlich zu erweitern.

Das eBook "Bei E-Commerce geht es um mehr als einen Online-Shop" von Arvato Systems und AWS beschreibt, was es beim Thema E-Commerce mit SAP C/4HANA zu beachten gilt und wo die speziellen Vorteile bei der Nutzung aus der AWS-Cloud liegen.